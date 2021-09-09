В офисе Зеленского усомнились в достоверности статьи CNN о российских наемниках

Информация, что США помогали Украине по выманиванию в Беларусь в июле 2020 года 33 российских наемников, не соответствует истине. Об этом в среду, 8 сентября, в интервью изданию "Украинская правда" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на опубликованный накануне материал американского телеканала CNN.
Подоляк усомнился в достоверности данных анонимных источников, используемых CNN. По его мнению, они не имеют "информационной и репутационной ценности". Он заявил также, что подобная дезинформация появилась в российских СМИ еще год назад.
CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб опубликовал на своем сайте статью о том, что ЦРУ консультировало Киев по организации операции против российских наемников и оказывало финансовую поддержку в ее проведении. Другой источник американского телеканала - высокопоставленный американский чиновник - назвал эти утверждения ложными. По его словам, разведка США знала об операции, целью которой было выманить на территорию Украины несколько десятков российских наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, но не была к ней причастна.
Порошенко считает срыв операции предательством
В августе 2020 "Украинская правда" со ссылкой на источники и главред портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов передавали, что поездка боевиков ЧВК в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности(СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.
Наемников выманили из России якобы для охраны нефтяных объектов в Венесуэле, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет бы экстренно сел на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров (агента СБУ). После посадки боевиков должны были задержать.
Тогда же издание "Обозреватель", сообщило, что, по словам агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, к срыву операции причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Киеве сначала назвали историю "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией". Однако 23 августа 2020 Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что собирала доказательную базу на наемников.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что именно он в 2018 году инициировал операцию по поимке российских наемников, воевавших в Донбассе. Срыв операции он назвал госизменой.
Смотрите также:
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Проверка систем вооружения
Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Запад выражает поддержку Украине
Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Войска подтягивают к Донбассу
В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Американские эсминцы уже в Черном море
США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Война, которая длится уже семь лет
Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Разбомблены и разрушены
Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Столкновения и погибшие несмотря на перемирие
Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Зеленский вручил награды украинским солдатам
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Российское гражданство по упрощенной процедуре
В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.
Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс