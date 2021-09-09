В офисе Зеленского усомнились в достоверности статьи CNN о российских наемниках

Информация, что США помогали Украине по выманиванию в Беларусь в июле 2020 года 33 российских наемников, не соответствует истине. Об этом в среду, 8 сентября, в интервью изданию "Украинская правда" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на опубликованный накануне материал американского телеканала CNN.

Подоляк усомнился в достоверности данных анонимных источников, используемых CNN. По его мнению, они не имеют "информационной и репутационной ценности". Он заявил также, что подобная дезинформация появилась в российских СМИ еще год назад.

CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб опубликовал на своем сайте статью о том, что ЦРУ консультировало Киев по организации операции против российских наемников и оказывало финансовую поддержку в ее проведении. Другой источник американского телеканала - высокопоставленный американский чиновник - назвал эти утверждения ложными. По его словам, разведка США знала об операции, целью которой было выманить на территорию Украины несколько десятков российских наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, но не была к ней причастна.

Порошенко считает срыв операции предательством

В августе 2020 "Украинская правда" со ссылкой на источники и главред портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов передавали, что поездка боевиков ЧВК в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности(СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.

Наемников выманили из России якобы для охраны нефтяных объектов в Венесуэле, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет бы экстренно сел на Украине из-за плохого самочувствия одного из пассажиров (агента СБУ). После посадки боевиков должны были задержать.

Тогда же издание "Обозреватель", сообщило, что, по словам агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, к срыву операции причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Киеве сначала назвали историю "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией". Однако 23 августа 2020 Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что собирала доказательную базу на наемников.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что именно он в 2018 году инициировал операцию по поимке российских наемников, воевавших в Донбассе. Срыв операции он назвал госизменой.

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