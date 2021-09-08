CNN: США помогали Украине в операции по задержанию российских наемников

США финансировали операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось выманить на территорию страны российских наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, сообщил телеканал CNN в среду, 7 сентября. Ее следствием стало задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года. Со ссылкой на высокопоставленных представителей украинских спецслужб, пожелавших остаться анонимными, CNN указывает, что США предоставляли техническую помощь и консультации для проведения операции, разрабатываемой 18 месяцев.

Высокопоставленный американский чиновник заявил каналу, что США знали о действиях Киева, но не участвовали в них. По его словам, украинские спецслужбы пытаются переложить на американских коллег ответственность за проваленную операцию.

Подставная ЧВК украинских спецслужб

Спецслужбы Украины, как сообщает CNN, создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получать информацию о российских наемниках. У нее был свой сайт, а кандидатам, набираемым якобы для охраны нефтедобывающих предприятий в Венесуэле, предлагался контракт с ежемесячным жалованием в 5 тысяч долларов.

От кандидатов требовались доказательства, что они имеют боевой опыт. Украинские спецслужбы, как утверждают источники CNN, отобрали 33 человек. Некоторые из них, в частности, указывали на свою причастность к сбитию пассажирского самолета Boeing 777 над Украиной. Чтобы не возбудить у наемников подозрений, в состав группы взяли также 5 человек, не воевавших в Донбассе.

Изначально планировалось, что всех их выманят на территорию Украины, где и задержат, однако план сорвался из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Тогда организаторы направили наемников в санаторий "Белорусочка" под Минском.

Провал операции по задержанию российских наемников

КГБ Беларуси задержал наемников за несколько часов до того, как они должны были вылететь из страны. Минск назвал их сотрудниками ЧВК Вагнера и обвинил в подготовке беспорядков перед выборами. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал их выдачи Украине, так как они воевали в рядах незаконных формирований на территории страны. Однако после переговоров Минска с Москвой 32 человека вернули в Россию, а еще одного, с двойным гражданством, оставили в Беларуси.

Владимир Зеленский отрицал, что что речь шла об операции украинских спецслужб. По его словам, инициатива исходила от других стран. Однако бывший президент Украины Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что еще в 2018 году дал добро на проведение операции по задержанию россиян. CNN указывает, что ее провал стал тяжелым ударом для украинских спецслужб.

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