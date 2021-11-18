Bellingcat: Офис Зеленского помешал аресту боевиков ЧВК Вагнера в Украине

Вмешательство офиса президента Украины Владимира Зеленского позволило предотвратить арест в Украине бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которых летом 2020 года задержали на территории Беларуси. Такие выводы содержатся в расследовании международной группы Bellingcat и издания The Insider, опубликованном в среду, 17 ноября.

По данным журналистов, спецоперация по аресту членов ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на территории Украины, разрабатывалась Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины с сентября 2019 по июль 2020 года.

Ранее The Insider писал, что украинские спецслужбы смогли добиться выезда из России нескольких десятков самых разыскиваемых боевиков из ЧВК Вагнера, считавших, что они едут охранять объект "Роснефти" в Венесуэле. Сообщается, что россияне должны были сесть в Минске на самолет авиакомпании Turkish Airlines, который совершил бы экстренную посадку в Киеве.

Журналисты выяснили, что за день до выезда боевиков в Минск, 23 июля 2020 года, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за подготовку спецоперации по аресту "вагнеровцев", - начальник ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий - прибыли в офис президента Украины, чтобы представить там финальный доклад на эту тему. Поскольку в тот момент президент Украины Владимир Зеленский был занят, их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Задержание бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси

По сведениям расследователей, которые проанализировали ряд телефонных переговоров, сразу после этой встречи Бурба связался с ГУР и сообщил, что офис президента просит отложить операцию на неделю. Формальным поводом для такого решения было названо желание не помешать вступлению в силу соглашения о прекращении огня в Донбассе, заключенному тогда же на переговорах с Россией. Это соглашение вступало в силу 27 июля 2020 года.

В итоге для "вагнеровцев" перебронировали билеты на более поздний срок, из-за чего им пришлось дожидаться своего рейса пять дней в одном из санаториев в Минске. Там на группу обратил внимание персонал, который и доложил о подозрительных "отдыхающих" в правоохранительные органы.

Спустя сутки белорусский спецназ задержал членов ЧВК Вагнера, приняв их за участников протестов против правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Как указывает Bellingcat, ни офис президента Украины, ни сам Зеленский не отреагировали на просьбу журналистов прокомментировать перенос операции по аресту российских наемников.

Что известно о ЧВК Вагнера

Частная военная компания Вагнера, или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. По данным из источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников ЧВК Вагнера достигает 2500 человек.

Власти в России отрицают всякую связь с ЧВК Вагнера. Кремль признает лишь, что россияне могут в частном порядке участвовать в боевых действиях за рубежом.

По данным некоторых СМИ, бойцы ЧВК Вагнера в последние годы проявляли активность в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР и Судане.

Смотрите также:

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Десятилетняя война "все против всех" В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Все началось со свержения Каддафи Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Нефть и газ в пустыне и в море Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Ключевая фигура: Халифа Хафтар Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Они контролируют почти всю страну У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Союзник России и агент ЦРУ На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Сараджа поддерживают ООН и Турция Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Оборона Триполи с турецкой помощью В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Разгром местного ИГ Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Саммит в Берлине: поиск решения 19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Евросоюз озабочен потоком беженцев У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить. Автор: Андрей Гурков

