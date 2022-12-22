Новое расследование о Буче и другие события 302-го дня войны

Зеленский встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. NYT провела новое расследование российских военных преступлений в Буче. В Мариуполе за время оккупации Россией появилось более 10 тысяч могил.

На 302-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 22 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский провел переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. "Вы никогда не останетесь одни, если свобода Украины окажется по угрозой", - заявил Байден, открывая пресс-конференцию по итогам встречи. По словам Байдена, он никогда еще не видел такой сплоченности Североатлантического альянса или Европейского Союза. "Мы все знаем, что здесь поставлено на карту", - заявил Байден, отметив, что не испытывает никакого беспокойства по поводу возможных изменений (настроений у союзников Украины. - Ред.).

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Байден выразил негодование по поводу целенаправленных обстрелов российскими войсками объектов гражданской инфраструктуры Украины. Путин не намерен останавливать несправедливую войну против Украины, но США не прекратят поддерживать Украину, заявил глава Белого дома. "Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А у Путина нет намерений остановить эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнул глава Белого дома.

Президент США также сообщил, что подпишет документ о выделении дополнительной помощи Украине объемом 1,85 млрд долларов. Соединенные Штаты впервые поставят Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы «укрепить обороноспособность Украины». По словам Байдена, страны, поддерживающие Украину в войне, развязанной Россией, уже поставили Киеву в общей сложности 2000 единиц бронетехники, включая танки, 800 артиллерийских систем и 2 миллиона боеприпасов.

Зеленский выступил в Конгрессе США

После встречи с Байденом Зеленский выступил в Конгрессе США. "Украина никогда не сдастся!" - заявил он. Вопреки самым пессимистичным прогнозам его страна не пала. Зеленский, выразив благодарность США за поддержку украинского народа, заметил, что Украина никогда не просила американских солдат "воевать на нашей земле вместо нас".

Владимир Зеленский и глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Зеленский также заявил, что Россия может напасть на союзников США: "Это только вопрос времени, когда они нападут на других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас". По его словам, наступающий год станет переломным в войне: "Я знаю, что это тот момент, когда украинское мужество и американская решимость должны гарантировать будущее нашей общей свободы". По окончании своей речи он вручил конгрессменам на память флаг Украины от защитников Бахмута. В ответ Нэнси Пелоси от имени Конгресса подарила Зеленскому флаг США, который висел на Капитолийском холме во время его визита.

Помощь Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере 374 млн долларов. Об этом сообщил президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Зеленским. По его словам, помощь будет заключаться в поставке продовольствия, медицинской помощи и питьевой воды, в денежных выплатах более чем для 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.

В свою очередь, Европейский Союз отправит в Украину 900 генераторов, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы", - говорится в сообщении. Кроме того, Украина получит от ЕС несколько миллионов энергосберегающих лампочек.

Боевые действия

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные бои в районе Сватово - Кременная, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Продвижение украинских войск при этом тормозится из-за плотности заминированных участков. Однако низкие температуры воздуха благоприятствуют ведению боевых действий, и этот фактор может обеспечить ВСУ успех на указанных направлениях уже к концу года.

Бахмут Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

В то же время российские войска продолжают штурмовать Бахмут - здесь по-прежнему идут ожесточенные бои. В украинских соцсетях появились сообщения о том, что украинские военные отбросили россиян от окраин города, но аналитики ISW не могут проверить эту информацию. В отчете также указывается, что российские военные в аннексированном Крыму готовятся к обороне полуострова.

Минобороны России снова объявило, что его глава Сергей Шойгу побывал в зоне военных действий в Украине. По версии министерства, Шойгу "проинспектировал подразделения Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции", в частности "проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей". Там же он пообщался с военными и поблагодарил их "за образцовое выполнение задач". Где именно побывал Шойгу, не уточнялось. Четыре дня назад Минобороны РФ тоже сообщало о поездке Шойгу на фронт, однако вскоре выяснилось, что в действительности он летал на расстоянии около 80 километров от линии фронта - в районе населенного пункта Армянск.

В РФ задержаны более 19 тысяч человек за антивоенные протесты

В России с начала вооруженного вторжения в Украину за участие в антивоенных митингах, пикетах и посты в соцсетях задержаноне менее 19 443 человек. Это рекордное число задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет, говорится в совместном аналитическом материале издания "Верстка" и правозащитного проекта "ОВД-Инфо". По подсчетам журналистов и правозащитников, с 24 февраля без задержаний по политическим причинам было лишь 18 дней.

После принятия в России в марте законов от ответственности за "фейки" против российской армии возбуждено более 300 уголовных дел против граждан за их антивоенную позицию. В целом, обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам стали 378 россиян, 134 из них проходят по статье о "фейках".

46 человек преследуются по статье о вандализме, в частности за порчу символов Z и V, 44 человека обвиняются в нападениях на здания военкоматов и администраций, 37 человек - в "дискредитации" действий вооруженных сил. Примечательно, что 9 россиян стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам за разговоры со знакомыми. На данный момент по уголовным делам вынесено уже 50 приговоров.

Генштаб ВСУ: Армия РФ потеряла в Украине более 100 тысяч солдат

Генеральный штаб ВСУ объявил, что российские войска с начала вторжения в Украину потеряли уже более 100 тысяч человек, 3000 танков и около 6000 единиц другой бронетехники. Формулировка, которую украинский генштаб использовал в утренней сводке, предполагает, что речь может идти как об убитых, так и о тех, кто получил тяжелые ранения, не позволяющие продолжить службу.

По данным на 9 декабря, Русская служба BBC, "Медиазона" и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 10 002 российских военнослужащих в Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в последний раз сообщал о российских потерях в сентябре. Тогда он говорил, что с начала войны в Украине погибли 5937 российских военных.

За время оккупации в Мариуполе появились более 10 тысяч могил

Журналисты Associated Press обнаружили в Мариуполене менее 10300 новых могил, появившихся c начала российской агрессии. В своем расследовании они использовали спутниковые снимки, сотни видео, снятых как с беспилотников, так и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Адекватность этого анализа подтвердили AP три опытных судебных археолога.

Могилы на окраине Мариуполя Фото: Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/IMAGO

На некоторых могилах установлены деревянные кресты с именами и датами, но большинство отмечено лишь табличками с именами и датами. У некоторых насыпей табличек несколько, а значит, в каждой могиле может быть захоронено несколько тел, отмечает агентство. Кроме того, в Мариуполе есть как минимум три траншейных захоронения, одно из которых создали сами украинцы в начале осады города. В распоряжении AP есть видео, на которых российские военные роют длинные траншеи с помощью спецтехники, а затем засыпают их землей.

При этом журналисты, опираясь на свидетельства очевидцев, полагают, что тысячи тел убитых в результате боевых действий в Мариуполе даже не попали на кладбища.

Новое расследование российских военных преступлений в Буче

Американская газета The New York Times опубликовала получасовое видеорасследование преступлений в Буче, совершенных во время оккупации города российскими военнослужащими. В нем использованы свидетельства очевидцев, документы, видеокадры, снятые очевидцами или дронами, а также записи телефонных разговоров.

На одной из таких записей российский солдат рассказывает о распоряжении командира убивать гражданских. На других слышно, как проводят допросы. NYT удалось установить имена 22 военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка, которые звонили в Россию с телефонов людей, убитых на Яблонской улице, где после отступления ВС РФ из Бучи было обнаружено больше всего мертвых тел.

Авторы расследования подчеркивают: российское командование не могло не знать о систематических убийствах гражданских лиц. Так, на нескольких видеозаписях, сделанных рядом с местами массовых расправ, виден человек, к которому обращаются "товарищ полковник". Журналисты предполагают, что это командир 234-го полка Артем Городилов.

Рогозин ранен в Донецке

Руководитель группы российских военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка, сообщил агентству ТАСС его помощник. По его словам, на окраине Донецка была обстреляна гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. "Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник. Ранения получили также сопровождавшие его лица, сообщает агентство. По данным издания Baza и Telegram-канала "Типичный Донецк", обстрелян был ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин отмечал свой день рождения. Baza указывает, что Рогозин получил осколочные ранения в голову, ягодицы и левое бедро, а всего при обстреле ресторана погибли два человека, еще пять ранены. Позже помощник экс-главы "Роскосмоса" сообщил, что врачи не смогли и, судя по всему, так и не смогут извлечь осколок из позвоночника Рогозина.

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