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Россиянам придется бороться за свободу и демократию

Миодраг Шорич
Комментарий
13 мин. назад

В то время как на улицах Ирана проходят массовые демонстрации, в России все спокойно. И это не может быть связано с жестокостью полиции - она одинакова в обеих странах, - считает Миодраг Шорич.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-rossianam-pridetsa-borotsa-za-svobodu-i-demokratiu/a-63407372
Протесты в России против мобилизации
Задержание активиста Дмитрия Трубачева во время протестов в Москве против мобилизацииФото: Alexander Nemenov

Почему сотни тысяч россиян позволяют отправить себя на преступную агрессивную войну в качестве пушечного мяса? Зачем вверяют свои судьбы поджигателю войны? Почему они не бунтуют? За границей большинство людей не может найти ответы на эти вопросы. Кажется, русские позволяют делать с ними что угодно.

Преподносятся стереотипы о якобы национальном характере: русские терпеливы, всегда послушны соответствующему царю в Кремле, боятся свободы, как писал еще Федор Достоевский.

Миодраг Шорич
Миодраг Шорич

Правдой является то, что в настоящее время бунтовать опасно. Всем, кто в России выступает за мир, грозит тюрьма и пытки. Однако с такими же последствиями должны считаться и демонстранты в Иране. Тем не менее уже три недели по всей стране люди выходят на улицы в знак протеста против жестокого режима мулл. Десятки из них уже заплатили за это своей жизнью. Но тех, кого не схватила иранская полиция, видимо, это не останавливает, и они продолжают демонстрации. При этом мясники в Тегеране и других городах страны не менее жестоки, чем омоновцы в Москве.

Лукашенко без Путина не удержаться

Мир с восхищением наблюдает за смелыми протестами иранцев. Так же, как два года назад миллионы людей во всем мире воздавали должное мужеству белорусов, когда они восстали против фальсификации выборов Лукашенко; или демонстрациям украинцев, которые вновь и вновь боролись за демократию. В Украине народ победил, в Беларуси - нет, пока нет. Но белорусы отправят Лукашенко в суд, как только Путин больше не сможет его защитить.

Утверждение о том, что русские не годны для демократии, - глупость. Многие ссылаются на опросы. Согласно им, примерно каждый третий россиянин считает, что "западная демократия не подходит для России". Если это вообще верно, то так думают пожилые люди. Они никогда не были долго на Западе. Молодое же поколение, напротив, открыто миру, как и его сверстники в Париже или Лондоне: оно хочет свободы, настоящей (а не контролируемой) демократии, благосостояния, возможности путешествовать.

Несостоятельны и утверждения православных церковных деятелей, что демократия якобы подрывает нравственность. Верно как раз обратное. Только суды, независимые от государства, обеспечивают права каждого, независимо от того, насколько хороши или плохи его личные отношения с политиками. Однако в сегодняшней России Кремль решает, каким должен быть вердикт в судебных процессах против демонстрантов. Российские судьи - прислужники власти. В стабильных демократиях у коррупции и кумовства нет шансов.

Травму 1990-х годов пережили не только россияне

Еще одна причина, по которой многие пожилые россияне скептически относятся к демократии, связана с 1990-ми годами. Однако то, что пришлось пережить россиянам в то время, не имело ничего общего с демократией. Скорее можно сказать, что после 1991 года старые советские элиты - бывшие партийные функционеры и сотрудники спецслужб - безудержно обогащались за счет широких масс, контролируя политику с помощью гор денег.

Но в 1990-х годах это пережили те же украинцы, или грузины. В Киеве олигархи также имели большое влияние. Но украинцам все же удалось избирать и смещать правительства. Их уровень жизни начал медленно расти. Страна превратилась в модель для России и стала опасной для Путина. Внезапно стало ясно, что демократия и свобода возможны и у восточных славян.

Украинцы продолжат бороться за свою страну. Они не хотят жить в авторитарном государстве. Огромные жертвы, которые приносит этот народ, объединяют его. Оборонительная война против России будет формировать их сознание на протяжении поколений. Если граждане России также хотят вести достойную жизнь в условиях свободы и процветания, им также придется бороться за это. Так же, как другим народам.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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