В Германии прошли акции солидарности с протестующими в Иране

Несколько тысяч человек в городах ФРГ протестовали против систематической дискриминации женщин в Иране. В самой Исламской Республике протесты не утихают уже несколько недель.

В Германии несколько тысяч человек в субботу, 1 октября, вышли на акции солидарности с участниками антиправительственных протестов в Иране. По данным полиции, пять тысяч человек собрались на демонстрации в Берлине, около четырех тысяч человек - в Гамбурге и около трех тысяч человек - во Франкфурте-на-Майне.

Участники акций протестовали против системы правления и систематической дискриминации женщин в Иране. В Берлине представитель группы иранских эмигрантов призвал правительство ФРГ ввести новые санкции в отношении иранских элит.

Столкновения протестующих с полицией в Тегеране

В Иране несколько недель не прекращаются протесты: демонстрации начались после гибели 22-летней Махсы Амини и переросли в выступления против ограничения личных свобод человека в Иране. В Тегеране 1 октября несколько тысяч демонстрантов заблокировали центральные улицы, скандируя лозунги против политического руководство страны. Женщины снимали платки, крича "Свобода, свобода!". В некоторых районах столицы прошли столкновения протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ.

В ходе протестов в Иране погибли десятки человек. Некоммерческая организация Iran Human Rights к 29 сентября насчитала не менее 83 жертв, включая несовершеннолетних.

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Жительница города Секкез на западе Ирана Махса Амини приехала к родственникам в Тегеран и 13 сентября была задержана полицией нравов, которая обвинила ее в ношении "неисламской" одежды. Девушка была доставлена в полицию, позже ее увезли в больницу в состоянии комы, где она через несколько дней скончалась.

Полиция утверждает, что у Амини случился сердечный приступ. Однако родственники сообщили, что у нее не было проблем с сердцем. Правозащитники полагают, что девушке нанесли смертельный удар по голове. После похорон Махсы Амини в Иране вспыхнули протесты против притеснения женщин и полицейского произвола.

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