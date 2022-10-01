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Демонстрация солидарности с протестующими иранцами в БерлинеФото: Ali Eshtyagh/DW
Права человекаИран

В Иране задержаны европейцы за участие в протестах

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

В Иране задержаны девять граждан европейских стран, участвовавших в демонстрациях после гибели 22-летней Махсы Амини.

https://www.dw.com/ru/v-irane-zaderzany-evropejcy-za-ucastie-v-protestah/a-63304175

В Иране задержаны девять граждан европейских стран, участвовавших в акциях протеста после гибели 22-летней Махсы Амини, которая, согласно сообщениям, скончалась после избиения полицейскими за несоблюдение правил ношения хиджаба.

Задержанные европейцы, чьи личности не установлены, являются гражданами Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран, заявило в пятницу, 30 сентября, министерство разведки Ирана.

По данным правозащитных групп, также были задержаны десятки активистов, студентов, журналистов. В Amnesty International заявили, что иранские власти в ходе жесткого подавления протестов убили не менее 52 человек, сотни демонстрантов получили ранения.

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Жительница города Секкез на западе Ирана Махса Амини приехала к родственникам в Тегеран и 13 сентября была задержана полицией нравов, которая обвинила ее в ношении "неисламской" одежды. Девушка была доставлена в полицию, позже ее увезли в больницу в состоянии комы, где она через несколько дней скончалась.

Полиция утверждает, что у Амини случился сердечный приступ. Однако родственники сообщили, что у нее не было проблем с сердцем. Правозащитники полагают, что девушке нанесли смертельный удар по голове. После похорон Махсы Амини в Иране вспыхнули протесты против притеснения женщин и полицейского произвола.

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