Революция женщин в Иране: что будет дальше?

Иранская художница Парасту Форухар живет в Германии с 1991 года. В эти дни, когда на ее родине проходят протесты, ее переполняет чувство гнева. Интервью DW.

Парасту Форухар - известная иранская художница и активистка. Ее родители были убиты в своем доме в Тегеране 21 ноября 1998 года, предположительно - иранскими спецслужбами. Судебное разбирательство ни к чему не привело. Каждый год Парасту Форухар приезжает в Тегеран, чтобы организовать поминальную службу по своим убитым родителям. Иранские власти несколько раз препятствовали ей в этом.

Мы попросили художницу прокомментировать нынешнюю ситуацию на ее родине.

DW: 21 сентября Махсе Амини исполнилось бы 23 года. Она была арестована за то, что якобы неправильно носила хиджаб. Как вы думаете, почему она умерла в полицейском участке?

Парасту Форухар: Речь шла даже не об отказе носить хиджаб, а просто о том, что Махса Амини не носит его должным образом. И из-за этого с ней жестоко обращались и избивали. А теперь женщины, которые выходят на улицы, устраивая многочисленные протестные акции, выступают за абсолютный отказ от хиджаба. Женщины их сжигают. Они делают это публично. Несколько женщин были даже застрелены в последние дни.

- Как вы воспринимаете такие новости из Ирана, что с вами происходит в дни массовых протестов на родине?

- Меня это злит, очень злит. И мне ужасно грустно от того, что молодые женщины подвергаются такой жестокости и никак не могут избежать этого насилия. Это как ловушка. Эта религиозная диктатура представляет собой свод правил, основанных на попечительстве, которое отнимает право женщин самим принимать решения. Поколение за поколением иранские женщины борются за свои права, но по-прежнему терпят поражение, сталкиваясь с жестокостью власти.

- Вы уже много повидали и претерпели немало страданий. Ваши родители были убиты по политическим мотивам в 1998 году. Чего вы опасаетесь в нынешней ситуации?

- Я очень взволнована. Я заметила, что некоторые интернет-сервисы, такие как WhatsApp, были закрыты иранским режимом. Власти пытаются укрепить изоляцию ​​таким образом, чтобы никакие сообщения не могли просочиться для широкой общественности. Всякий раз, когда что-то подобное происходит, правительство осуществляет еще более жесткие репрессии, массовые аресты или беспорядочную стрельбу по толпе. Власть становится еще более жестокой, стремясь подавить протесты.

21 сентября 2022 года все началось с арестов - не только женщин на митингах, но и известных активисток, которые не принимали участия в акция протеста. За ними приезжали так называемые силы безопасности и забирали их без объяснения причин. Их дома буквально штурмовали. До сих пор о них нет никаких сведений.

Протесты в Иране после смерти Махсе Амини Фото: SalamPix/abaca/picture alliance

- Британская и американская актриса иранского происхождения Назанин Бониади написала в twitter, что в 1979 году произошла революция против женщин. А то, что мы видим сегодня, - это революция женщин...

- Я думаю, что многие люди, принимавшие участие в революции 1979 года, не думали, что это революция против женщин. Они вышли на улицы в надежде на свободу, независимость и справедливость, но протесты были подавлены. Я считаю, что иранский режим - женоненавистнический по своей сути. Это своего рода система апартеида против женщин, у которых не должно быть равных прав с мужчинами.

- Вы уже давно живете в Германии. Что вы пытаетесь делать против гнева и бессилия?

- Я стараюсь ездить в Иран каждый год - в годовщину смерти моих родителей, несмотря на то, что это опасно. Суд в Иране приговорил меня к шести годам условно, то есть - с испытательным сроком. Тем не менее, я была в Иране в прошлом году. Для меня это акт сопротивления, культуры памяти, а также требования справедливости. Кроме того, я делаю все возможное, чтобы распространять правдивую информацию о том, что на самом деле происходит на моей родине, чтобы таким образом поддержать людей, страдающих от режима. Понятное дело, что перемены должны происходить изнутри, но демократические страны тоже могут и должны поддерживать это движение в Иране.

- Верите ли вы в то, что на этот раз все будет по-другому?

- О, это сложный вопрос. Каждый раз я надеюсь на это, потому что протестующие так смело выходят на улицы. Меня вдохновляет эта человеческая воля и стремление через протесты добиться лучшей жизни для себя и всего общества. Но последствия репрессий сидят во мне очень глубоко, в голове постоянно живут воспоминания о жестокости.

- Многие творческие люди, которые были вынуждены покинуть Иран, высказываются в социальных сетях по поводу нынешних протестов. Они пытаются таким образом дать голос своим коллегам, оставшимся в стране. Что вы можете сделать в этой ситуации?

- В такие моменты я - активист, гражданин, которому поручено продолжать эту борьбу. Речь идет в первую очередь о создании резонансного пространства для этих людей и их сообщений с мест событий. Позднее эти экзистенциальные переживания обязательно найдут свое место в моем творчестве.

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