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Иранские ЛГБТ-активистки Зара Седигхи Хамедани и Эльхам Чубдар
Иранские ЛГБТ-активистки Хамедани и ЧубдарФото: Privat/Elham Choubdar/TikTok
Права человекаИран

ООН осудила смертные приговоры ЛГБТ-активисткам в Иране

Даниил Сотников
38 мин. назад

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека назвали "расплывчатым" обвинение в "распространении разврата на Земле", по которому двух активисток приговорили к смертной казни.

https://www.dw.com/ru/oon-osudila-smertnye-prigovory-lgbtaktivistkam-v-irane/a-63078207

ООН выразила "глубокую обеспокоенность" смертными приговорами, вынесенными в Иране двум ЛГБТ-активисткам. Об этом агентство AFP сообщило в пятницу, 9 сентября, со ссылкой на пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Тросселл.

По ее словам, девушки были осуждены по "расплывчатому обвинению" в "распространении разврата на Земле". Судебное разбирательство явно не было справедливым, подчеркнула Тросселл.

Смертная казнь за "разврат" посредством "распространения гомосексуальности"

31-летняя Зара Седигхи Хамедани и 24-летняя Эльхам Чубдар были приговорены к смертной казни Исламским революционным судом в городе Урмия на северо-западе Ирана. О приговоре стало известно 4 сентября.

Хамедани была задержана в октябре 2021 года при попытке въехать в Турцию, после чего провела два месяца в одиночной камере следственного изолятора Корпуса стражей исламской революции. Как подчеркивает правозащитная организация Amnesty International, активистку арестовали за ее выступления в защиту ЛГБТ-сообщества. По информации правозащитников, Хамедани была лишена права на адвоката во время задержания

Обвинение активисткам было предъявлено в январе. По версии прокуратуры, девушки распространяли "разврат на Земле" посредством "распространения гомосексуальности и христианства", а также путем "общения со СМИ, выступающими против Исламской Республики".

Обвинение в "распространении разврата на Земле" - одно из самых серьезных в правовой системе Исламской Республики и обычно выдвигается за нарушение законов шариата, отмечает AFP.

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