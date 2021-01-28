Комментарий: Инструмент прямой демократии как угроза целостности Украины

Владимир Зеленский выполнил одно из своих предвыборных обещаний: Верховная рада приняла закон, регулирующий порядок проведения в стране референдума. Президент убежден, что именно народовластие поможет ему определить вектор дальнейшего развития государства, а людям - влиять на власть. И это, пожалуй, одно из самых больших заблуждений Зеленского. Поскольку референдумы при слабой власти могут стать инструментом политических манипуляций и перекраивания территории Украины в буквальном смысле этого слова.

Урок манипуляций от Зеленского

Первый шаг к народовластию (как его, конечно же, представляет себе президент Украины) Владимир Зеленский сделал 25 октября 2020 года. В день проведения местных выборов команда главы государства наспех решила провести всеукраинский опрос. Мол, именно вам, люди добрые, решать, что делать с коррупционерами, медицинским каннабисом, гарантиями Будапештского меморандума, созданием свободной экономической зоны на Донбассе и сокращением числа депутатов Рады. И украинцы ответили. Четыре из пяти вопросов получили более 70% поддержки.

Сергей Руденко

Вот, собственно, на этом и закончился первый урок народовластия от Владимира Зеленского. Поскольку всеукраинский опрос проводился вне правового поля Украины, то и никаких юридических последствий он не имел и, очевидно, не будет иметь. Политтехнологи твердят, что именно таким образом президентская партия "Слуга народа" просто хотела о себе напомнить в день выборов. Не более того. Об опросе уже никто и не вспоминает. Хотя на самом то деле нынешняя власть продемонстрировала, как в будущем могут быть организованы референдумы и чем они опасны для Украины.

Народ - ширма, вся власть - партиям и олигархам

Зеленский и его команда, конечно же, лукавят, когда говорят, что референдумы укрепят народовластие в Украине. Скорее всего люди превратятся в ширму для тех, кто будет использовать плебисцит для достижения своих целей.

Процедура подготовки референдума требуют серьезных ресурсов - человеческих и финансовых. Судите сами. Для того, чтобы инициировать референдум необходимо собрать три миллиона подписей в его поддержку, а вопрос, который будет вынесен на голосование должен иметь юридическое обоснование и заключение Конституционного суда. И только после этого президент или Верховная рада (если дело касается изменений территории страны) назначают референдум.

Кто сегодня в Украине имеет ресурсы для организации общенационального плебисцита? Ответ очевиден: олигархи и политические партии, представляющие их же интересы. С большой уверенностью можно сказать, что именно они и будут решать, какие поправки необходимо вносить в Конституцию. Именно они и будут предлагать изменения в территориальную организацию страны. Именно от них и зависит, какие законы или отдельные их нормы будут отменятся на референдуме.

О том, что именно так и может быть, косвенно уже подтвердила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Буквально на следующий день после принятия Радой закона о референдуме она заявила: ее политическая сила будет инициировать проведение референдумов по пяти вопросам. Большинство из них касаются экономики. Означает ли это, что, например, интересы игорного бизнеса и продажи стратегической собственности, о которых говорит Тимошенко, являются приоритетными для людей? Отнюдь. Но инициативы "Батькивщины" - яркая иллюстрация того, как в Украине в обертку "Народовластие" будут заворачивать все, что угодно.

Государственность под ударом

Наивно полагать, что с появлением закона о референдуме в Украине станет легко решать все спорные вопросы. Наоборот. Вопросы членства страны в НАТО, предоставление оккупированному Донбассу особого статуса, отношения с Российской Федерацией и статус русского языка традиционно вызывают острые дискуссии в Украине. Если выносить такие вопросы на всенародный референдум, это неизбежно приведет к расколу общества, а в перспективе - и государства. В условиях же, когда вопросы территорий также могут решаться путем плебисцита, это может привести к катастрофическим последствиям. Особенно, если во время референдума будет применяться и онлайн-голосование.

Кто-то, наверняка, скажет мне: дружище, это и есть демократия, так живет большинство цивилизованных стран. Да, согласен. Но эти страны не раскалывала Россия псевдореферендумами под дулом автоматов так, как Украину в 2014 году. Семь лет тому назад Москва представляла аннексию Крыма и создание фейковых "ЛНР" и "ДНР" именно как волю народа. Хотя эти "референдумы" не соответствовали ни одному украинскому закону. И кто сказал, что нечто подобное - только теперь в рамках существующего закона о референдуме и при все том же влиянии России - не повториться вновь? На юге, на западе или на востоке страны. В идеальных юридических условиях, при очень слабой нынешней украинской власти и при имеющимся составе Конституционного суда, который обвиняют во вредительстве и попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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