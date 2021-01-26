Закон о всеукраинском референдуме: "ядерная кнопка" президента или торжество демократии?

Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о всеукраинском референдуме. "За" проголосовали 255 депутатов: пропрезидентская фракция "Слуга народа" и несколько парламентариев из группы "Доверие". Другие фракции документ не поддержали, а перед голосованием резко раскритиковали. Каковы аргументы сторонников и противников нового закона? DW - с комментариями депутатов и экспертов.

Предвыборное обещание выполнено

Ввести в Украине прямую форму демократии - народовластие через референдум - Владимир Зеленский обещал еще в ходе своей предвыборной кампании. В прошлом году он внес в парламент соответствующий законопроект, а теперь Верховная рада приняла его уже во втором чтении, правда, изменив название - на законопроект о всеукраинском референдуме.

Ввести в Украине прямую форму демократии Владимир Зеленский обещал еще в ходе своей предвыборной кампании.

Согласно документу, на всеукраинский референдум могут выноситься поправки в некоторые разделы Конституции, вопросы общегосударственного значения, об изменении территории страны и о прекращении действия законов Украины или отдельных их положений. Установлено, что всеукраинский референдум может давать ответ только на один вопрос. Голосовать на референдуме можно и в электронном виде.

Хочешь референдум - пиши научную диссертацию

Для того, чтобы инициировать всеукраинский референдум, нужно собрать три миллиона подписей, а Конституционный суд должен проверить конституционность вопроса, который выносится на референдум. Только после этого президент может назначить его проведение. Референдум по изменению территории страны - прерогатива Верховной рады.

Юлия Тимошенко (фото из архива)

"Где в этом процессе народ? По этому закону провести референдум народ не сможет никогда", - заявила с парламентской трибуны лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она обратила внимание на то, что инициативная группа, которая хочет вынести какой-то вопрос на референдум, согласно законопроекту должна представить политико-правовое обоснование своего предложения и определить социальные последствия референдума. "Это - целая научная диссертация. Кто из людей это подготовит? А без этого инициативную группу даже не зарегистрируют", - возмущалась Тимошенко.

Фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь" больше волновало, что на референдум можно будет выносить только один вопрос, а не несколько. Депутаты из "Европейской солидарности" раскритиковали предусмотренные законопроектом процедуры электронного голосования. Представители этой фракции обратили внимание на угрозу кибератак из других стран. А "Голос" вообще сравнил президентский законопроект с "ядерной кнопкой".

Член фракции "Голос" Сергей Рахманин выразил опасения, что таким образом создается возможность для власти принимать решения "в обход парламента с помощью манипулятивных референдумов". "Любой, по любому поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа. Мы фактически предоставляем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку", - заявил депутат. Рахманин предостерег, что референдум могут использовать, например, для того чтобы узаконить такой спорный вопрос, как особый статус Донбасса.

Инструмент для политических манипуляций

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель разделяет мнение депутатов, которые не голосовали за законопроект. По его мнению, хотя Украина давно нуждается в качественном законодательстве о референдумах, принятый документ не обеспечит должной процедуры реализации прямой демократии. Кошель не исключает, что инструмент референдумов скорее будут использовать политики и партии для политических манипуляций.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

"Есть риск провокационных, в частности пророссийских референдумов. Например, будут выноситься вопросы, которые совпадают с повесткой дня России. Это могут быть инициативы об отмене закона о декоммунизации в Украине, пересмотр закона о рынке земли. До голосования может и не дойти, но это дополнительный раскол в обществе, чего пытается достичь Россия в Украине", - сказал Кошель в интервью DW.

По его мнению, хотя есть предохранитель в три миллиона подписей под инициативой, но на практике верификацию этих подписей граждан провести невозможно. Кошель опасается, что этим и воспользуются политики: "Покупается база данных паспортов людей, заполняются бланки с подписями и все: три миллиона подписей, инициатива на референдум. Правоохранители просто физически это не проверят".

Не все настроены пессимистично

Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, наоборот, считает, что законопроект хороший. По ее мнению, в нем достаточно "предохранителей" от возможных злоупотреблений. "Принятый документ полностью соответствует нашему конституционному регулированию и демократическим стандартам проведения референдумов, разработанных Венецианской комиссией. Это победа, потому что возможность проводить референдумы для украинцев прежде была заблокирована", - говорит Кириченко и напоминает, что в 2018 году Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о референдуме, который был принят во времена Виктора Януковича.

Она отмечает, что законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме невозможно использовать для предоставления особого статуса Донбассу. Наоборот, по ее словам, там предусмотрен механизм тройного контроля. "Процедура изменения территории прописана так, что референдум там последний этап. Ведь решение об изменении территории подписывает президент, а затем ратифицирует парламент, а на референдуме люди подтверждают эту ратификацию. Референдум здесь является "предохранителем" от действий власти", - отмечает эксперт Центра политико-правовых реформ.

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