Экс-премьер Украины Тимошенко заболела COVID-19

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время лидер оппозиционной партии "Батькивщина" находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 августа.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока.

Ранее сообщалось, что от SARS-CoV-2 заболели и члены семьи Тимошенко - дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Смотрите также:

2014 год: события, которые потрясли мир Арктический холод в США В начале января волна экстремального холода накрыла США и Канаду. Пострадали более 180 миллионов человек, по меньшей мере 20 погибли. Температура опускалась до рекордного уровня минус 50 градусов. Даже частично замерз Ниагарский водопад. По оценкам метеорологов, это стало самой сильной волной холода за последние 20 лет. В некоторых американских штатах было объявлено чрезвычайное положение.

2014 год: события, которые потрясли мир Зимние Олимпийские игры на Черном море XXII Зимние Олимпийские игры открылись 7 февраля в Сочи. Игры, в которых приняли участие около 2900 спортсменов, запомнились как самые дорогие и самые теплые в истории. Победителем стала сборная РФ, которая набрала 33 медали, опередив Норвегию и Канаду. Общие расходы на "Игры Путина" (так называется немецкий фильм о подготовке к Олимпиаде) оцениваются в 50 миллиардов долларов.

2014 год: события, которые потрясли мир Кризис на Украине Центр Киева в огне. 20 февраля на Майдане погибают 80 человек. Вскоре из страны бежит президент Виктор Янукович, начинается борьба за Украину. Россия не хочет потерять свое влияние на страну и готова на многое, чтобы удержать его. После аннексии Крыма и санкций в отношении Москвы в мире начинают говорить о новой холодной войне.

2014 год: события, которые потрясли мир Загадка рейса MH370 8 марта пропал выполнявший рейс MH370 Куала-Лумпур - Пекин лайнер компании Malaysian Airlines, на борту которого находились 239 человек. Согласно расследованию, самолет сменил курс в сторону Австралии. Что произошло на самом деле, неясно - несмотря на то, что поисковая операция стала самой дорогой в истории. На долю родственников пропавших пассажиров выпали неопределенность и скорбь.

2014 год: события, которые потрясли мир Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке В марте 2014 в Гвинее на Западе Африки стало известно о первых случаях заражения вирусом Эбола. Началась самая крупная в истории эпидемия лихорадки. Еще в марте установлены случаи заражения в Сьерра-Леоне и Либерии, позже о таких случаях стали сообщать и другие страны. По данным ВОЗ, число больных Эболой на Западе Африки достигло почти 20 тысяч, от лихорадки скончались почти 8 тысяч человек.

2014 год: события, которые потрясли мир Исламистская группировка "Боко-Харам" 14 апреля группировка исламистов "Боко Харам" похитила в нигерийском городе Чибок более 200 девочек. Боевики грозят продать заложниц, насильно выдать замуж или обратить их в рабство. "Боко Харам" терроризирует Нигерию и борется за власть на северо-востоке страны. С 2011 года исламисты почти каждую неделю нападают на церкви, полицейские участки, школы, университеты и другие учреждения.

2014 год: события, которые потрясли мир Бородатая женщина Кончита Вурст 10 мая победителем "Евровидения-2014" в Копенгагене становится 25-летний Том Нойвирт. Он покорил публику, представ в роли бородатой женщины Кончиты Вурст. Для Австрии это стало второй победой с 1966 года, когда песенный конкурс выиграл Удо Юргенс. Но кто в этот раз оказался на первом месте: он или она? Впрочем, это не так важно - фанаты все равно восхищены.

2014 год: события, которые потрясли мир Новый король Испании Король Испании Хуан Карлос I заявил в начале июня, что отказывается от престола в пользу своего сына. 19 июня принц Астурийский Фелипе был провозглашен королем Испании Филиппом VI. У нового монарха и его супруги, королевы Летиции, две дочери - Леонора и София. Молодая королевская чета - это новое лицо испанской монархии. Она придает большое значение близости к подданным.

2014 год: события, которые потрясли мир Безжалостное "Исламское государство" 29 июня группировка "Исламское государство" (ИГ) объявила о создании "исламского халифата" на территории Сирии и Ирака. Боевики контролируют большие территории в обеих странах. Исламисты действуют безжалостно. Летом они убили сотни представителей религиозного меньшинства езидов в Ираке. Десятки тысяч выживших бежали в горы. В августе США начали воздушные атаки на позиции ИГ.

2014 год: события, которые потрясли мир Германия - чемпион мира по футболу 13 июля сборная ФРГ по футболу обыграла Аргентину со счетом 1:0. Решающий гол на 113-ой минуте забил Марио Гётце (Mario Götze). "Мы знаем, что можем писать историю", - заявил ранее тренер бундестима Йоахим Лёв (Joachim Löw). Немецкая сборная стала первой европейской командой, которой удалось стать чемпионом мира в Южной Америке. Для Германии это уже четвертый титул чемпиона мира по футболу.

2014 год: события, которые потрясли мир Крушение "Боинга" на Украине: эскалация конфликта Малайзийский "Боинг 777", выполнявший рейс MH17, 17 июля потерпел крушение на востоке Украины. Полагают, что причиной катастрофы стало попадание ракеты. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев и сепаратисты обвиняют друг друга в гибели лайнера. Германская разведслужба BND считает, что самолет сбили сепаратисты. Напряженность в отношениях между Россией и Западом усиливается.

2014 год: события, которые потрясли мир Обострение израильско-палестинского конфликта Военный конфликт в секторе Газа между армией Израиля и боевиками движения ХАМАС в июле-августе 2014 года стал третьим по счету с 2008 года. В результате 50-дневных боев и ракетных обстрелов погибли более 2100 жителей сектора Газа и более 70 израильтян. Израиль ввел войска на территорию Палестинской автономии после того, как ХАМАС выпустил ракеты в направлении израильских городов.

2014 год: события, которые потрясли мир Беспорядки на расовой почве в США 9 августа белый полицейский Даррен Уилсон застрелил чернокожего подростка Майкла Брауна. Этот инцидент оказался в США в центре ожесточенных дискуссий о расизме. В Фергюсоне, где произошло убийство, долгое время не утихали беспорядки. После того, как коллегия присяжных отказались возбудить дело против полицейского, примерно в 170 американских городах начались массовые протесты против расизма.

2014 год: события, которые потрясли мир Самая большая и яркая Луна В ночь на 11 августа произошло самое большое полнолуние в году. Проходя по эллиптической орбите вокруг Земли, Луна приблизилась к нашей планете максимально близко, сократив обычное расстояние почти на 50 тысяч километров. Поэтому Луна казалась землянам больше и ярче. Астрономы называют природный феномен "суперлуние" или "перигей". Небесное шоу привело в восхищение жителей всего мира.

2014 год: события, которые потрясли мир Дело Писториуса: убийство или несчастный случай? В сентябре параолимпиец Оскар Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве своей подруги Ривы Стинкамп, совершенном в феврале 2013 года. Он приговорен к пяти годам заключения. Прокуратура подала апелляцию, чтобы добиться осуждения за умышленное убийство. Дело, которое теперь будет рассматриваться в Высшем апелляционном суде ЮАР, не оставляет равнодушными людей по всему миру.

2014 год: события, которые потрясли мир Выход Alibaba на биржу 19 сентября китайский интернет-гигант Alibaba разместил свои акции на Нью-Йоркской бирже. Холдинг смог привлечь капитал на 25 млрд долларов, что стало абсолютным мировым рекордом. Alibaba основал 15 лет назад бывший учитель английского языка Джек Ма. Сегодня стоимость компании, оценена в 200 млрд долларов. Alibaba растет рекордными темпами, а Джек Ма стал самым богатым гражданином КНР.

2014 год: события, которые потрясли мир Пропавшие студенты в Мексике 26 сентября в мексиканском городе Игуала была задержана группа из 43 студентов. После этого они исчезли. Предполагается, что студенты были убиты местной бандой наркоторговцев по поручению мэра Игуалы. Жестокая расправа вызвала возмущение по всему миру. Жители Мексики продолжают выходить на демонстрации протеста, обвиняя политиков и полицию в связях с организованной преступностью.

2014 год: события, которые потрясли мир 25-летие падения Берлинской стены 9 ноября в празднованиях в Берлине, посвященных 25-летию падения Берлинской стены, приняли участие более миллиона человек. Одним из центральных событий праздника стал запуск в небо белых гелиевых шаров вдоль линии, по которой раньше проходила Стена. "Падение Стены показало нам, что мечты могут сбываться", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на открытии торжеств.

2014 год: события, которые потрясли мир Новый президент Румынии: надежда для Юго-Восточной Европы 16 ноября победителем президентских выборов в Румынии стал этнический немец Клаус Йоханнис. Его победа стала сенсационной, так как перед вторым туром голосования фаворитом считался премьер-министр страны, социалист Виктор Понта. Йоханнис намерен гарантировать соблюдение принципов правового государства и бороться с коррупцией, что вселяет надежду многим жителям Юго-Восточной Европы.

2014 год: события, которые потрясли мир Больше лодок с беженцами, чем когда-либо ООН зафиксировала в 2014 году трагический рекорд: почти 350 тысяч человек пытались бежать на лодках из своих стран от войн, преследований или бедности. Большинству из них - 207 тысячам - удалось переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Таким образом, в 2014 году в Европу прибыло втрое больше беженцев, чем в 2011 году. Тогда их число составило около 70 тысяч, что также считалось рекордом.

2014 год: события, которые потрясли мир Борцы за права детей - лауреаты Нобелевской премии мира 10 декабря Нобелевскую премию мира получила 17-летняя пакистанка Малала Юсуфзай, которая активно выступает за право девочек в Пакистане на образование. Из-за этого талибы попытались убить ее, однако тяжелораненой Малале удалось выжить. Юсуфзай стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Награду получил также индиец Кайлаш Сатьяртхи, который борется против детского труда.

2014 год: события, которые потрясли мир Нападение боевиков "Талибана" на школу в Пакистане 16 декабря вооруженные талибы напали на школу в пакистанском городе Пешавар, большую часть учащихся которой составляют дети военнослужащих. Были убиты более 140 человек, в основном - дети. Движение "Талибан" в Пакистане заявило, что теракт стал ответом на операцию, проведенную военными против талибов на границе с Афганистаном. Афганское движение "Талибан" осудило нападение. Автор: Юлия Берншторф, Ольга Мищенко

