Спор Украины и России по Крыму: к каким выводам пришел ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг, 14 января, сообщил о готовности частично рассмотреть по существу межгосударственный иск "Украина против России (по Крыму)", поданный украинским правительством 13 марта 2014 года. Внимание суда будет сосредоточено на нарушениях прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 годов.

Власти Украины обвиняют Российскую Федерацию в том, что она нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека на территории Крыма с 27 февраля 2014 года. Суд согласился рассмотреть обвинения Украины, обосновав это тем, что было получено "достаточно доказательств" осуществления Россией "эффективного контроля над Крымом" именно с этой даты.

В деле по существу ЕСПЧ рассмотрит обвинения Украины в том, что Россия ненадлежащим образом расследовала убийства и исчезновения людей в Крыму, незаконное лишение свободы и пытки, преследования нерусскоязычных СМИ, запугивание религиозных деятелей, незаконное предоставление российского гражданства.

Суд отклонил три пункта в иске Украины, сочтя неаргументированными обвинения в том, что российские власти в Крыму национализировали собственность украинских военных, установили там "административную практику убийств и расстрелов" и преследовали международных журналистов.

Иск не касался правового статуса Крыма

Решение ЕСПЧ приветствовал министр юстиции Украины Денис Малюська. "Победа! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека!", - написал он в Facebook. В Минюсте РФ, в свою очередь, особо подчеркнули "недоказанность ряда обвинений" по украинской жалобе, а самопровозглашенный "председатель Крыма" Сергей Аксенов отметил, что Страсбургский суд "часто предвзят в отношении России".

Решение ЕСПЧ о приемлемости дела только техническое, но оно стало важной вехой в рассмотрении иска украинского правительства, считает докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по межгосударственным искам в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini). По ее словам, это доказывает, что суд готов рассмотреть обвинения в адрес России в нарушениях прав человека в Крыму в 2014-2015 годах.

Протесты крымских татар в Киеве против нарушений прав человека в Крыму

В своем решении суд четко указал, что не в его юрисдикции определять "легальность или нелегальность в соответствии с международным правом факта перехода контроля над территорией одного государства к другому и потери суверенитета", отмечает Рисини. Но "украинское правительство в своей исковом заявлении и не просило ЕСПЧ дать такую оценку по Крыму, а просило проанализировать ситуацию с правами человека" после того, как контроль над полуостровом де-факто перешел к России, подчеркивает эксперт. "Суд установил факт военного присутствия со стороны России, указал на увеличение количества российских военных в Крыму, начиная с февраля, а это показало, что Россия осуществляла эффективный контроль в Крыму и Севастополе", - пояснила Рисини.

Профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере прав человека, обращает внимание на два пункта в решении ЕСПЧ. Во-первых, суд ответил утвердительно на вопрос том, несет ли Россия юридическую ответственность за нарушения, которые происходили в Крыму с 27 февраля 2014 года. Во-вторых, по мнению суда, есть достаточно оснований считать, что в Крыму были допущены различные нарушения прав человека после того, как Россия получила контроль над этой территорией. "Суд решил, что большинство пунктов жалобы, поданной украинской стороной, действительно подтверждены международными документами", - сказал Дегтярев.

Украине удалось доказать захват Россией Крыма еще до "референдума"

Хотя решение суда о приемлемости иска "Украина против России (по Крыму)" можно назвать техническим, в нем содержится важный момент. Речь идет о дате, после которой Киев утратил контроль над Крымским полуостровом. "Россия не отрицала, что она переняла юрисдикцию над Крымом с 18 марта 2014 года", - объясняет DW руководитель международной практики российской правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев. Для украинской стороны было принципиальным доказать, что Россия начала постепенный захват Крыма 27 февраля, еще до проведения так называемого "референдума" о присоединении полуострова, состоявшегося 14 марта. По словам Коротеева, Украине удалось доказать суду, что уже с конца февраля 2014 года "российские войска в Крыму не были пассивными наблюдателями".

Трансляция речи Путина в Севастополе 17 апреля 2014 года после аннексии Крыма

"Таким образом ЕСПЧ не признал, что мартовский "референдум" - это точка отсчета юридической ответственности за территорию Крыма", - сказал Константин Дегтярев, добавив, что "психологически" для конфликта между Россией и Украиной это "довольно существенный вопрос". Он также подчеркивает, что суд аргументировал свое решение данными и цифрами о стремительном увеличении в этот период числа российских военных на территории Крыма, которые "активно вмешивались в развитие ситуации" на полуострове.

Нарушение прав человека как следствие агрессии

В Украине этот пункт в решении суда считают победой команды министерства юстиции и общественных организаций, которые смогли собрать убедительную доказательную базу, говорящую о российском присутствии в оккупированном Крыму еще до незаконного референдума о статусе украинского полуострова. "Это была принципиальная для нас борьба между Украиной и Россией относительно дат эффективного контроля над Крымом", - отмечает Тарас Цимбривский, руководитель Программы USAID "Права человека в действии", которая имплементируется Украинской Хельсинской группой по правам человека.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

По его словам, российская сторона хотела показать, что к 18 марта "в Крыму происходило непонятно что и непонятно почему". "Но суть самого дела заключается в выявлении фактов нарушения прав человека, а они не произошли бы, если бы Российская Федерация не начала акт агрессии против Украины, и в деле зафиксировано, когда и каким образом Россия начала осуществлять этот эффективный контроль", - сказал эксперт.

Это не означает, что "суд каким-то образом вернет нам Крым и ускорит переход суверенитета над ним от РФ к Украине, - продолжает Цимбривский. - Но ведь в самом иске речь идет не о признании или непризнании аннексии, как это пыталась представить российская пропаганда, а о выявлении нарушений прав человека в оккупированном Крыму".

До вынесения приговора суда пройдут годы

Несмотря на то, что первое промежуточное решение по жалобе Украины принято, процесс рассмотрения дела по существу может быть очень длительным. "Впереди - долгий путь, который может занять не один год", - считает Изабелла Рисини. Межгосударственный иск "Грузия против России", говорит она, был подан еще в 2008 году, и до сегодняшнего дня по нему было принято только решение о приемлемости. А окончательный вердикт по делу "Кипр против Турции" был вынесен через сорок лет после момента подачи. "Это дело больше всего похоже на иск по Крыму, поэтому необходимо запастись терпением", - считает Рисини.

Константин Дегтярев тоже уверен, что решения по крымскому делу можно будет ждать не один десяток лет. Этому есть объективные причины, говорит он, ведь подобные дела содержат большое количество материала, в них идет речь о многочисленных жертвах и правонарушениях, а в ходе рассмотрения возникают сложные вопросы, связанные с юрисдикцией.

"Создала ли Россия практику нарушения прав человека в Крыму - от насильственных исчезновений до дискриминации - мы узнаем уже на следующем этапе процесса, который займет много лет", - прогнозирует Коротеев. Он также предполагает, что суд, который будет принимать окончательное решение по этому делу, "будет отличаться от сегодняшнего так же существенно, как нынешний суд отличается от того, который принял первую жалобу Украины".

Смотрите также: