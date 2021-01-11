 ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Киева по Крыму | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2021

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Европа

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Киева по Крыму

Европейский суд по правам человека готов частично рассмотреть по существу межгосударственную жалобу Украины в отношении РФ.

ЕСПЧ

ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов частично рассмотреть по существу межгосударственную жалобу Украины в отношении РФ по Крыму. Об этом сообщили в четверг, 14 января, в пресс-службе суда.

"Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", - подчеркивается в заявлении. В нем также указывается, что это решение принято "большинством голосов". Сам вердикт по итогам рассмотрения будет вынесен позднее. 

Украина обвиняла РФ в нарушении ряда статей Конвенции о правах человека

По мнению Киева, на территории полуострова имели место нарушения следующих положений конвенции: статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет на бесчеловечное обращение и пытки), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения), статьи 11 (свобода собраний), статьи 14 (запрет дискриминации), статьи 1 протокола № 1 (защита собственности), статьи 2 протокола № 1 (право на образование) и статьи 2 протокола № 4 (свобода передвижения).

Дело основывается на двух исках Украины против России, поданных 13 марта 2014 года и 26 августа 2015 года. В июне 2018 года иски были объединены в одно делопроизводство под новым названием "Украина против России" (касательно Крыма). Слушания по делу начались в сентябре 2019 года.

Новость дополняется.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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