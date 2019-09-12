 ЕСПЧ рассмотрит 14 января иски Украины о нарушении прав человека в Крыму | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2021

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Европа

ЕСПЧ рассмотрит 14 января иски Украины о нарушении прав человека в Крыму

Большая палата ЕСПЧ объявит о решении по делу "Украина против России" (по Крыму) во время открытого слушания 14 января.

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 14 января вынесет решение о приемлемости исков в рамках дела "Украина против России" о нарушении прав человека в Крыму. Решение будет объявлено на открытом заседании, которое начнется в 10 часов (12 часов мск), заявил суд в Страсбурге в понедельник, 11 января. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, это еще не будет решением по существу требований, но "точно будет важным промежуточным результатом".

 

Дело касается предполагаемых систематических нарушений Европейской конвенции о правах человека в аннексированном Крыму, указывается в заявлении. "Правительство Украины утверждает, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляла эффективный контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, являющимися неотъемлемой частью Украины", - отметил ЕСПЧ.

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Киев указывает на нарушения на территории полуострова следующих положений конвенции: статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет на бесчеловечное обращение и пытки), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения), статьи 11 (свобода собраний), статьи 14 (запрет дискриминации), статьи 1 протокола № 1 (защита собственности), статьи 2 протокола № 1 (право на образование) и статьи 2 протокола № 4 (свобода передвижения).

Дело основывается на двух исках Украины против России, поданных 13 марта 2014 года и 26 августа 2015-го. В июне 2018 года иски были объединены в одно делопроизводство под новым названием "Украина против России" (касательно Крыма). Слушания по делу начались в сентябре 2019 года.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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