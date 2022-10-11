Немецкие актрисы отрезают волосы. Почему?

Вслед за француженками немецкие звезды театра, кино и телевидения отрезают пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами, борющимися за свои права.

В Германии жители страны выходят на улицы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с теми, кто в Иране выступает против режима. Акции протеста уже прошли в Берлине, Гамбурге, Эссене, Фрайбурге, Кайзерслаутерне и других немецких городах. Люди требовали прекратить преследования женщин, которые в Иране борются за свои права. Одной из отличительных черт этих демонстраций является отрезание волос. Аналогичные акции солидарности проходят по всей Европе: во Франции, в Италии (см. заглавный снимок), Дании, Швеции, Великобритании и других странах.

Берлин, сентябрь 2022 года Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Десятки немецких актрис отрезали себе волосы

В символических акциях протеста также принимают участие известные в Германии женщины: актрисы театра и кино, телеведущие. Уже около сорока немецких звезд отрезали волосы на камеру - в знак солидарности с протестами в Иране. В социальных сетях набирает популярность двухминутное видео, которое, в частности, на своей странице в Instagram разместила немецкая актриса Мерет Беккер (Meret Becker).

В видео-акции приняли участие и отрезали волосы актрисы Катарина Тальбах (Katharina Thalbach), Лина Бекманн (Lina Beckmann), Сандра Хюллер (Sandra Hüller), а также актеры-мужчины Рональд Церфельд (Ronald Zehrfeld), Даниэль Цильман (Daniel Zillmann). В тексте на английском языке говорится: "В знак солидарности со всеми людьми, которые сейчас протестуют в Иране. Мы следим за вами. Мы - на вашей стороне".

Француженки еще раньше поддержали иранских женщин

Немецкие актрисы последовали примеру своих французских коллег. Уже более 50 известных французских актрис и певиц отрезали себе волосы. В их числе - лауреат премии "Оскар" Жюльет Бинош.

Жюльет Бинош Фото: SOUTIENFEMMESIRAN/INSTAGRAM/REUTERS

Напомним, волна массовых протестов в Иране вспыхнула после того, как в сентябре 22-летняя курдка Махса Амини умерла после задержания в Тегеране "за неправильное ношение хиджаба". И в эти дни тысячи людей по всей стране выходят на акции протеста против репрессий. Многие молодые женщины в Иране демонстративно снимают с головы платки и отрезают волосы - в знак солидарности с погибшей молодой женщиной и в знак борьбы за свои права.