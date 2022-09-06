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Флаг Ирана (фото из архива)Фото: Reuters/L. Foeger
ОбществоИран

Суд в Иране приговорил двух ЛГБТ-активисток к смертной казни

Павел Мыльников
60 мин. назад

Прокуратура Урмии обвинила девушек в "распространении разврата на Земле", сообщила правозащитная организация Hengaw. Одна из активисток провела два месяца в СИЗО Корпуса стражей исламской революции.

https://www.dw.com/ru/sud-v-irane-prigovoril-dvuh-lgbtaktivistok-k-smertnoj-kazni/a-63032059

Исламский революционный суд на западе Ирана приговорил двух ЛГБТ-активисток к смертной казни за "распространение разврата на Земле". Об этом сообщила в воскресенье, 4 сентября, правозащитная организация Hengaw. По ее данным, девушек ознакомили с приговором несколькими днями ранее в женском отделении центральной тюрьмы города Урмия на западе Ирана.

Одну из активисток задержали в октябре при попытке въехать в Турцию. Затем она провела два месяца в одиночной камере следственного изолятора Корпуса стражей исламской революции. Как указывает правозащитная организация Amnesty International, девушку арестовали за ее выступления в защиту ЛГБТ-сообщества.

"Разврат" посредством "распространения гомосексуальности" и христианства

Обвинение обеим активисткам предъявила в январе прокуратура Урмии. По ее версии, девушки распространяли "разврат на Земле" посредством "распространения гомосексуальности", "распространения христианства", а также "общения со СМИ, выступающими против Исламской Республики".

Hengaw призвала правозащитное сообщество уделить особое внимание этому делу.

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