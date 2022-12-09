Срок не за "фейк". Реакции в ФРГ и РФ на приговор Яшину

Чем объяснить суровость приговора Илье Яшину по делу о "фейках" об армии РФ, и последует ли российское общество призыву оппозиционера сплотиться? Мнения экспертов из ФРГ и РФ.

Приговор оппозиционному политику Илье Яшину, вынесенный 9 декабря Мещанским районным судом Москвы, - 8,5 лет лишения свободы за распространение "фейков" о ВС РФ, которыми российские власти сочли его апрельское видео на YouTube о событиях в Буче, - вызвал большой резонанс не только в России, но и в Германии.

"Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие", - говорится в заявлении, опубликованном от лица Яшина в Telegram-канале политика вскоре после оглашения приговора.

Последует ли российское общество призыву Ильи Яшина сплотиться на фоне неприятия войны? С этим и другими вопросами DW обратилась к эксперту по Восточной Европе Фонда Бертельсмана Мириам Космель (Miriam Kosmehl), координатору российского направления международной правозащитной организации Amnesty International Петеру Франку (Peter Franck) и российскому оппозиционному политику Льву Шлосбергу.

"Яшин знал, на что шел"

"На сегодняшний день это самый жесткий приговор, вынесенный в рамках "цензурного" закона (об ответственности за публичное распространение "фейков" о действиях ВС РФ. - Ред.)", - констатирует в беседе с DW Мириам Космель. В этой связи она вспоминает муниципального депутата Алексея Горинова, которого Мещанский суд Москвы летом приговорил по той же статье к семи годам заключения.

Мириам Космель Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Рассуждая о том, почему Яшин, в отличие от ряда других оппозиционных политиков и общественных деятелей, принял решение не уезжать из России, Космель отмечает: "Думаю, что он сделал это из-за своих убеждений - судя по словам, которые он выбрал на суде, и потому, что на протяжении всего процесса рядом с ним в зале находились его родители".

При этом, по оценке эксперта, "Яшин знал, на что он шел", особенно если учесть, что у него уже имеется неприятный опыт пребывания в заключении в России.

Аналогичную оценку высказывает в беседе с DW псковский политик Лев Шлосберг: "Я уверен, что он понимал, что все идет к аресту и уголовному делу. Яшин сам открыто говорил об этом до задержания".

Навальный, Кара-Мурза и Яшин

По мнению Шлосберга, приговоры такого рода выдаются в России "по совокупности", а человек "оценивается по уровню публичной опасности", и почти девять лет тюрьмы Яшин получил "не за военный фейк, а за политическую деятельность". Гадать, что конкретно стало поводом для преследования Яшина, политик считает бессмысленным.

При этом Шлосберг проводит параллели с делами, возбужденными в России против публициста и правозащитника Владимира Кара-Мурзы. "Это люди, которые находятся в особом списке, - полагает он. - Суд является только исполнителем политических решений".

Со своей стороны, Мириам Космель сравнивает преследование Ильи Яшина с судьбой другого известного критика Кремля - Алексея Навального. "Конкуренция между политиками не исключает, что они могут работать на достижение одних целей. А в сегодняшней ситуации это главное: восстание против аппарата репрессий, тот факт, что оба они сознательно решили остаться в России или вернуться в нее, прямое обращение в суде к Путину", - перечисляет она.

Слова Яшина о том, что "лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство", также напоминают Космель риторику Навального.

Выступления Яшина во время суда

Анализируя поведение Ильи Яшина на заседаниях суда, эксперт Фонда Бертельсмана отмечает, что оппозиционер "прекрасно использовал публичность своего процесса" и сделал, в частности, очень выразительные, конкретные замечания в последнем слове, не потеряв до конца "веру в свободную и мирную Россию будущего" и призвав своих сограждан сохранять мужество и не отступать перед злом. "Ограниченное публичное пространство, которое представляет собой зал суда, ему удалось использовать не только, чтобы раскритиковать войну, но и чтобы простыми словами объяснить, насколько далеко зашел репрессивный аппарат в России", - считает она.

Лев Шлосберг Фото: Schlosberg

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что Яшин в последнем слове лично обратился и к судье - Оксане Горюновой. "Конечно, эта судья не могла встать и начать вести процесс противоположным образом. Но тем самым он хотел показать, что каждый человек может самостоятельно решать, быть ли ему частью этого аппарата или взять на себя ответственность и, будучи гражданином, критично посмотреть на государство".

Российский политик Лев Шлосберг также полагает, что на финальный приговор Яшину могло повлиять то, как он выступал в суде, "где он много чего наговорил публично". По его оценке, приговор Яшина, как и его коллеги по работе в совете депутатов округа Красносельский Алексея Горинова, мог быть вынесен и "за саму речь, за сами мысли".

"Целенаправленное запугивание оппозиции"

По мнению Петера Франка из организации Amnesty International, суровый приговор, вынесенный Илье Яшину, - "еще одно средство целенаправленного запугивания, призванного подавить в России любой протест против агрессивной войны". "Тот, кто столкнулся с угрозой подобного наказания, десять раз подумает, прежде чем подвергаться риску в обществе, где никто не поддерживает какие-либо протесты, по крайней мере сегодня", - констатирует он.

Он считает, что подобная ситуация стала "результатом последних лет или даже десятилетий, когда любая политическая или гражданская оппозиция подавлялась, и примеров того, что протест может увенчаться успехом, практически нет".

Между тем у немецкого правозащитника вызывает удивление, "какие жесткие меры применяются к людям, которые не призывают к государственному перевороту, а всего лишь публично рассказывают о том, что происходит, и документируют эти события".

Подавление критики как признак слабости

Комментируя слова Яшина о том, что его изолируют от общества и держат в тюрьме потому, что хотят, чтобы он молчал, эксперт по Восточной Европе Фонда Бертельсмана Мириам Космель соглашается с тем, что "подобный подход к гражданам, которые позволяют себе конструктивную критику в адрес государства, - это действительно признак не силы, но слабости".

Петер Франк Фото: Amnesty International

Петер Франк из AI считает несколько иначе. "Я хотел бы, чтобы это было так, но что происходит за кулисами в России, наверняка не знает никто, - говорит он. - Мы видим проявления мелких протестов, но крупного общественного выступления нет. Протест выражается в том, что люди уезжают из страны". Между тем пример оставшихся или сознательно вернувшихся в Россию оппозиционеров, таких как Яшин или Владимир Кара-Мурза, которому также грозит длительное тюремное заключение, "судя по всему, не вдохновляет других на то, чтобы также проявить активность", рассуждает он.

Решение оппозиционеров, сознательно оставшихся в России, несмотря на угрозу лишения свободы, он сравнивает с поступком тех, кто вышел на Красную площадь в 1968 году, протестуя против ввода танков в Прагу: "Они хотели показать, что в России есть и другие люди и им по-прежнему нужна поддержка".

Это мнение подтверждают размышления Льва Шлосберга: "Россия никуда не исчезнет. Здесь остались миллионы людей, которые не согласны с Путиным. (…) Здесь есть рядовые граждане, есть политики, есть общественные деятели".

"Когда-нибудь настанет время после Путина, уже по одним лишь биологическим причинам. Такие люди, как Яшин, есть в России, и они заслуживают дальнейшей поддержки, - уверен Петер Франк, который несколько лет назад лично познакомился с Ильей Яшиным на одном из правозащитных мероприятий в Германии. - Никто из нас не знает, каким образом будут происходить перемены в России. Но ясно одно: подавление собственного населения, всех творческих сил, которые необходимы для модернизации страны, не может быть моделью будущего и историей успеха. Поэтому в долгосрочной перспективе российскому руководству не останется иного выбора, кроме как изменить эту систему. И тогда будет важно, чтобы эти люди все еще были у страны".

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