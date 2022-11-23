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Протесты против мобилизации в РоссииФото: Alexander Nemenov
Свобода прессыРоссия

AI: Власти РФ преследуют СМИ за освещение протестов

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Российские власти пытаются пресечь антивоенные протесты и не допустить, чтобы о них узнала общественность, указали в Amesty International.

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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) осудила репрессии российских властей против независимых СМИ и гражданских активистов в этой стране, выступающих против войны в Украине.

"Мы видим, как российские власти не только делают все, чтобы пресечь любой протест, каким бы мирным он ни был, и жестоко наказать за него, - они пытаются не допустить, чтобы такие протесты вообще стали достоянием общественности", - говорится в докладе "Тебя все равно задержат" организации, опубликованном в четверг, 24 ноября.

Помимо насилия, которое применяет против журналистов и независимых наблюдателей во время протестов полиция, речь идет и о юридических ограничениях, в том числе о законе, предусматривающем до 15 лет лишения свободы за "дискредитацию российской армии", Как отмечается в сообщении.

Закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки"

В июне в России был принят закон, наделяющий Генпрокуратуру РФ правом внесудебного закрытия СМИ за распространение информации, которую власти РФ сочтут "фейком", "дискредитацией" вооруженных сил РФ и "призывом к санкциям". Согласно этому закону, в случае неоднократных "нарушений" регистрация СМИ может быть признана недействительной.

"Возмутительная практика преследований участников мирных протестов, репортеров и лиц, ведущих мониторинг, должна немедленно прекратиться. Репрессивные российские правовые нормы, ограничивающие свободу выражения мнений, должны быть отменены", - потребовала Amnesty International от российских властей. 

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