Правда Яшина - ночной кошмар Кремля

Приговор Яшину показывает, что российская власть больше всего опасается тех, кто принципиально не хочет покидать страну и продолжает говорить с россиянами простым, доступным языком, считает Иван Преображенский.

Илья Яшин в суде Фото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/imago

Суд приговорил оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима, назвав его публикации о военных преступлениях российской армии в Буче "фейками". Приговор, который огласила судья Оксана Горюнова, запрещает Яшину администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Причиной такого большого срока названо "восстановление социальной справедливости". Что же в реальности Кремль демонстрирует таким приговорам, с учетом того, что Яшин - не первый осужденный по обвинению в распространении "фейков" об армии.

Крестовый поход против правды

Несмотря на обладание мощной пропагандистской машиной, российские власти продолжают зачищать политическое и информационное пространство внутри страны, изолируя от общества тех, кто не готов молчать. Свое наступление, сразу после начала войны, репрессивные органы начали с бывшего коллеги Яшина, муниципального депутата Алексея Горина, приговорив его к семи годам заключения, за смелость называть войну, развязанную Владимиром Путиным, - войной.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Кремль очевидно инициировал эти уголовные дела, руководил судебным процессом и, наверняка, назначал конкретные сроки, возможно, в соответствии со своими представлениями о политической опасности исходящей от отправленных за решетку политиков и активистов. В ситуации почти тотального информационного доминирования кремлевские внутриполитические администраторы и спецслужбы воспользовались началом войны, чтобы провести последнюю, решающую, как может им казаться, зачистку.

С учетом военных поражений российской армии в Украине, а также признания Владимира Путина, что война может затянуться надолго, Кремль явно готовится к многолетнему осадному положению и построению "уютного концлагеря", в котором надо будет постоянно подавлять все более возрастающее недовольство российского общества. Чего не учитывают российские власти, это неизбежного заполнения пустоты. Конечно, авторитарные полицейские режимы, например, кубинский, могут держаться годами. Но появление следующих поколений оппозиционеров при этом арестами не предотвратить. О чем, по сути, и заявил в зале суда Илья Яшин.

Эмпатия как политическая ценность

Российское общество совсем не так монолитно, как Кремль старается показать. Иначе бы сами российские власти постоянно не пугали россиян внешним вмешательством или, как заявила недавно пропагандистка Маргарита Симоньян, тем, что в случае военного поражения, в суд в Гаагу поедут даже дворники, не то что, такие "столпы режима", как она.

И это прекрасно чувствует Илья Яшин, построивший, по сути, свое последнее слово на описании "стратегии выхода", возможной для вынужденных пособников путинского политического режима. Доброе слово у него нашлось даже для судьи, которая, в итоге, якобы учитывая его семейные обстоятельства, все же, дескать в "целях восстановления социальной справедливости", приговорила его, в итоге, к 8,5 годам реального заключения. Оппозиционер явно показал, что различает "винтики" системы, которые еще могут сделать выбор в пользу правды и свободы, и ее хозяев.

Такой подход в российской оппозиции, надо сказать, разделяют не все. И у них есть резоны говорить про необходимость, например, люстраций, в случае падения режима. Но приговор Илье Яшину показывает, что сама власть, по крайней мере, больше всего опасается тех, кто принципиально не хочет покидать страну и продолжает говорить с россиянами, простым доступным языком, напоминая о самых простых вещах, в частности, как в известном стихотворении, о том, "что такое хорошо, и что такое плохо".

Оставаясь реалистами

Сомнений в том, что Илья Яшин не выйдет из российской тюрьмы при этом политическом режиме, нет. Это показывают примеры ранее отправленных за решетку оппозиционеров, таких как Алексей Навальный. Обольщаться не стоит. Репрессивная система в России ужесточается, власть старательно укрепляет свои позиции, и было бы ошибкой надеяться на скорое падение режима. Даже тотальное военное поражение в Украине совсем не обязательно, по мнению значительной части политиков и аналитиков, поможет России освободиться от мафиозного режима, выстроенного Владимиром Путиным.

Однако от реализма до цинизма один шаг. И оценивая сознательное решение Ильи Яшина и других участников антипутинского политического сопротивления, готовых провести значительную часть своей жизни в тюрьме, не стоит считать себя умнее их. Да, авторитарные режимы такого типа очень устойчивы, но и примеры их падения тоже известны. Попробуем взглянуть на мир глазами Ильи Яшина.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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