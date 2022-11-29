В Москве судят Илью Яшина по делу о "фейках" про армию

Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера. Поводом для дела стал эфир на YouTube, в котором Яшин рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче.

В Мещанском районном суде Москвы во вторник, 29 ноября, начался суд над российским оппозиционером Ильей Яшиным. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" про армию РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы, а расследование уголовного дела закончено. В конце ноября суд продлил арест Яшина до 10 мая 2023 года.

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