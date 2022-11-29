  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Российский оппозиционер Илья Яшин в суде
Илья Яшин в суде, 29 ноября 2022 годаФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Москве судят Илью Яшина по делу о "фейках" про армию

Павел Мыльников
28 мин. назад

Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера. Поводом для дела стал эфир на YouTube, в котором Яшин рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче.

https://p.dw.com/p/4KE1d

В Мещанском районном суде Москвы во вторник, 29 ноября, начался суд над российским оппозиционером Ильей Яшиным. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" про армию РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы, а расследование уголовного дела закончено. В конце ноября суд продлил арест Яшина до 10 мая 2023 года.

Смотрите также:

Илья Яшин о Путине, Навальном и переходе власти

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Первое сентября: дети в Буче вернулись в школу (02.09.2022)

Первое сентября: дети в Буче вернулись в школу (02.09.2022)

Первое сентября 2022 года стало настоящим испытанием для украинских школ. Более двух тысяч учебных заведений разрушены российскими войсками. Восстановить очное обучение смогли только школы, успевшие оборудовать бомбоубежище. DW побывала на празднике первого звонка в одной из школ Бучи.
Образование2 сентября 2022 г.04:24 мин.
external

Независимые муниципальные депутаты: чего они добились за год в Москве? (25.10.2018)

Независимые муниципальные депутаты: чего они добились за год в Москве? (25.10.2018)

Независимых депутатов на прошедших год назад муниципальных выборах в Москве выбрали свыше двухсот. И многие это сразу назвали пусть и локальной, но победой оппозиции.
Политика25 октября 2018 г.03:09 мин.
Российский военнослужащий на фоне Запорожской АЭС

В России прекращено второе уголовное дело о "фейках" об армии

В России прекращено второе уголовное дело о "фейках" об армии

Школьника преследовали за перепост заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что российские войска во время захвата Запорожской АЭС вели огонь по мирным гражданам.
Права человека7 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Политика3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время интервью DW

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Конфликты18 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

Политика19 ч. назад58:38 мин.
Футболисты сборной России на верблюдах движутся в направлении, указанном на табличке с надписью: "Азия"

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Футбол22 ч. назад
Украинский писатель Андрей Курков

Андрей Курков: 20 лет Россию готовили убивать украинцев

Андрей Курков: 20 лет Россию готовили убивать украинцев

Культура23 ч. назад
Листы белой бумаги в руках демонстрантов - символ протеста против цензуры

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

Политика17 ч. назад
Андрей Курков

Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

Культура28 ноября 2022 г.
На главную страницу