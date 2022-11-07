В РФ прекращено второе уголовное дело о "фейках" об армии

Школьника преследовали за перепост заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что российские войска во время захвата Запорожской АЭС вели огонь по мирным гражданам.

Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации" о действиях войск РФ, возбужденное против одиннадцатиклассника Евгения Фокина. Как сообщается на сайте суда в понедельник, 7 ноября, дело прекращено по ходатайству следователя, а Фокину по его же просьбе назначена "принудительная мера воспитательного воздействия". Проект "Сетевые свободы" указывает, что подростка обязали до 7 декабря находиться под родительским надзором.

Уголовное дело против Евгения Фокина возбудили еще в апреле из-за его сообщения в одном из городских Telegram-чатов. Школьник сделал репост заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что российские войска во время захвата Запорожской АЭС вели огонь по мирным гражданам. Следствие утверждало, что Фокин распространил "фейк", но, согласно заявлению адвоката подростка о результатах лингвистических экспертиз, тот лишь призывал обсудить само заявление, а не утверждал о его достоверности.

Всего второй случай за восемь месяцев

Евгений Фокин стал вторым обвиняемым, против которого прекратили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ. Она была введена в законодательство РФ 4 марта 2022 года и якобы направлена на борьбу с распространением "ложной информации" о действиях российских войск и госорганов. К середине октября по ней было заведено не менее 194 уголовных дел. А всего суды РФ с начала нынешнего года рассмотрели более 19 тысяч дел, заведенных против россиян из-за протестов и антивоенных высказываний.

Первый случай прекращения преследования по этой статье произошел в конце октября - обвиняемому удалось доказать, что его пост в соцсетях о военных преступлениях, совершенных в Буче войсками РФ, был опубликован им до того, как Минобороны РФ дало официальный комментарий по этому поводу, в котором отрицало обвинения.

До десяти лет тюрьмы за слова

Одним из самых громких приговоров по статье о "фейках" об армии РФ стало решение суда по делу муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы за антивоенные высказывания, произнесенные политиком во время заседания совета депутатов.

Российские правозащитники отмечают, что статья о "фейках" также использовалась как репрессивный механизм против оппозиционеров с самого момента своего появления. Так, распространение "фейков" было одной из официальных причин для ареста политика Владимира Кара-Мурзы, который затем был обвинен в госизмене.

Из-за преследования по статье о "фейках" Россию покинул целый ряд политиков и активистов. Между тем Следственный комитет РФ заводит дела о распространении фейков и в отношении тех, кто находится за пределами РФ. Один из последних подобных случаев - уголовное дело против основателя издания "Медиазона" Петра Верзилова, которого из-за постов в соцсетях российские силовики объявили в международный розыск. Кроме того, российское следствие с июля продолжает держать в СИЗО политика Илью Яшина, которому за "распространение фейков" грозит до десяти лет тюрьмы.

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