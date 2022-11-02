На Петра Верзилова заведено уголовное дело о фейках о ВС РФ

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщают Baza и Shot. Причиной, по их данным, стали посты в соцсетях о массовых убийствах россиянами мирных украинцев в Буче.

На основателя и издателя "Медиазоны", российского активиста и журналиста Петра Верзилова заведено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. Причиной стали его посты в Twitter и Instagram о массовых убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче, сообщили в среду, 2 ноября, Telegram-каналы Shot и Baza.

По мнению следствия, в апреле текущего года Верзилов распространял "заведомо ложную информацию" о зверствах в Буче. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск, пишут оба издания со ссылкой на свои источники.

Дело о двойном гражданстве Петра Верзилова

Между тем еще в ноябре 2021 года стало известно о том, что Петр Верзилов объявлен российскими властями в розыск, об этом свидетельствовала соответствующая карточка в базе данных МВД, из которой следовало, что он "разыскивается по статье УК". "Медиазона" заявила, что Верзилов объявлен в розыск еще на полгода раньше, что было связано с уголовным делом о втором паспорте. Это дело на журналиста, обладающего также канадским гражданством, завели после обысков летом 2020 года.

В начале июля 2020 года Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела из-за наличия у него канадского гражданства. Дело заведено по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства", которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов. Следствие считает, что Верзилов получил гражданство Канады в 2014 году и не уведомил об этом власти РФ в течение пяти последующих лет. Между тем "Медиазона" поясняла, что Верзилов учился в канадской школе, поскольку его отец жил в Канаде, после этого он получил гражданство этой страны.

В конце сентября 2021 года Петр Верзилов, являющийся также активистом группы Pussy Riot, был внесен в реестр СМИ - "иностранных агентов". Осенью 2018 года он попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление, был перевезен в Берлин и прошел курс лечения в клинике Charité. После выписки Верзилов обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

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