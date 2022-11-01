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Илья Яшин в зале суда
Илья Яшин в зале суда Фото: Alexander Zemlianchenko/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Следственный комитет РФ закончил расследование по делу Яшина

Евгений Жуков
7 мин. назад

Илью Яшина обвиняют в распространении информации об убийствах в Буче. Следствие утверждает, что эти сведения были "заведомо ложными".

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против оппозиционера Ильи Яшина, обвиняемого по уголовному делу о "фейках" про российскую армию. Об этом говорится сообщении, опубликованном на сайте СКР во вторник, 1 ноября.

Следствие утверждает, что когда Яшин рассказывал на своем YouTube-канале об убийствах российскими военными мирных жителей в Буче под Киевом, он распространял "заведомо ложные сведения", так как ему "было достоверно известно" о том, что свидетельствующие об этих преступлениях материалы "являются провокацией".

По статье, которую инкриминируют политику, предусмотрено наказание сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.

Арест и дело о "фейках" про российскую армию

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело о "фейках" о российской армии.

Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Илья Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам самого Яшина, в обвинении утверждается, что он "испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан "ДНР" и "ЛНР". Банковские счета оппозиционера арестованы.

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