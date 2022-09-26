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Задержание одного из участников антивоенных протестов в МосквеФото: Reuters Photographer/REUTERS
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"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Александра Иванова
28 мин. назад

Правозащитники из Московской Хельсинкской группы, "Первого отдела" и "ОВД-Инфо", а также российские и белорусские знаменитости устраивают аукцион в поддержку участников антивоенных митингов в РФ.

https://www.dw.com/ru/fejki-ob-armii-rf-kak-sokoladnyj-puskin-pomozet-politzaklucennym/a-63243443

"Выручение наград" - такое название получил онлайн-аукцион, организованный Московской Хельсинкской группой (МХГ), правозащитным объединением "Первый отдел" и проектом "ОВД-Инфо" с целью поддержать семьи россиян, преследуемых по статьям о дискредитации российской армии и распространении "фейков" о ней. В качестве лотов предлагаются дипломы, медали и прочие награды музыкантов, актеров, писателей, ученых и других известных личностей из России и Беларуси, ставки принимаются в понедельник, 26 сентября, с 18:00 (мкс.) и до полуночи. 

Подготовка аукциона шла на протяжении последних двух месяцев, однако дату его проведения организаторы назвали лишь около недели назад - вскоре после начала в РФ мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. "Это было совпадением, но мы решили, что ждать дольше нельзя, ведь лучше уже не будет", - делится в беседе с DW глава "Первого отдела" Дмитрий Заир-Бек.

Поддержать инициативу согласились более двух десятков знаменитостей: писатель Борис Акунин, кинокритик Антон Долин, музыкант Андрей Макаревич, режиссер Кирилл Серебренников, актрисы Юлия Ауг, Лия Ажеджакова, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и другие.

Между тем, как говорит Дмитрий Заир-Бек, предложения о добавлении новых лотов и участии в аукционе продолжают поступать до сих пор, так что организаторы не исключают, что скоро состоится и "второй раунд".

"Поддержать тех, чьи семьи остались без кормильцев"

Политолог Екатерина Шульман узнала о проведении аукциона от театрального режиссера, экс-участницы "Седьмой студии" Евгении Беркович и сочла идею поучаствовать в нем "правильной и уместной".

Публицист и политолог Екатерина Шульман
Екатерина ШульманФото: Natalia Smolentceva/DW

"Сейчас происходит так много всего, что предыдущие новости немедленно закрываются последующими, еще более ужасными. При этом потребности людей, чьи семьи остались без кормильцев, потому что те пострадали за антивоенный протест, никуда не деваются от того, что появляются новые потребности людей, которых пытаются мобилизовать. Но получить общественную поддержку по этому поводу уже труднее, потому что все заняты тем, что произошло прямо вчера и происходит прямо сегодня", - рассуждает она в беседе с DW.

Екатерина Шульман, эксперт по проблемам законотворчества, которой российские власти в начале года присвоили статус "СМИ-иноагента", предлагает на аукционе изготовленный из бельгийского шоколада бюст Александра Сергеевича Пушкина, который Институт русского языка вручил ей в 2021 году как "медиаперсоне, формирующей языковой вкус эпохи".

Комментируя свой выбор, Екатерина цитирует одно из писем поэта, в котором тот вспоминает, как Петр Маркович Полторацкий, отец Анны Керн, рассказал детям, что на "сборище" у одного соседа будет Пушкин: "весь сахарный, а зад его яблочный". "Как пишет Пушкин, дети были разочарованы, когда увидели, что он вовсе не сахарный, а "кожаный". Но наш Пушкин - действительно шоколадный, вся правда, без обмана", - говорит Шульман.

Деньги от продажи ее лота получат семьи участников антивоенных митингов весны текущего года. Между тем на фоне новой волны антивоенных протестов, начавшихся после объявления мобилизации, число людей, страдающих за свою гуманистическую позицию, будет продолжать расти, полагает эксперт.

"Хотелось бы, чтобы эти все надобности уже прекратились и мы сказали: а давайте, сделаем аукцион в пользу чего-нибудь симпатичного, гуманитарного. Но нет!" - констатирует Шульман.

Мобилизация и цензура

По ее мнению, поправки в УК и УПК РФ, вводящие понятия "военного времени", "военного положения" и "мобилизации" и ужесточающие наказание за совершение антивоенных "преступлений", не имеют прямого отношения к цензуре, поскольку касаются не высказываний, а поведения тех людей, которые уже были мобилизованы. В то же время, по наблюдениям Шульман, при задержаниях на антивоенных митингах по-прежнему активно используют "опробованную" статью о дискредитации ВС РФ.

"Золотая маска" Кирилла Серебренникова, выставленная им на аукционФото: Pervyj otdel

На вопрос о том, не кажется ли "цензурная" проблематика на фоне ужесточения уголовного законодательства в связи с мобилизацией в РФ "меньшим злом", Екатерина Шульман отвечает так: "Судя по реакции властей, никому они ("нарушения" по статье о дискредитации ВС РФ.  - РФ.) не кажутся меньшим злом. Людей разгоняют, жестоко бьют, никого не отпускают без протоколов. Люди получают свои сутки. Так что реакция вполне такая, к которой мы привыкли. Может ли это казаться меньшим злом самим протестующим? Может, лучше посидеть 15 суток в спецприемнике, чем уехать на фронт? Это интересная стратегия, но ведь повестки вручают и в отделениях полиции".

"Книги не могут остановить кровопролитие, но их эхо может кому-то помочь"

Белорусский писатель Саша Филипенко отправил на аукцион полученные в России литературные награды: премию "Ясная Поляна", "Русскую Премию", премии журналов "Знамя", "Сноб" и "Собака". "Все эти призы я всегда расценивал как авансы, всеми этими премиями дорожил, а потому сегодня чрезвычайно рад и горд, что могу выставить статуэтки на благотворительный аукцион, все деньги от которого пойдут в помощь людям, которые открыто выступают против войны. Быть может, книги не могут остановить кровопролитие, но их эхо иногда может кому-то помочь. Уверен, члены жюри, которые когда-то отметили мои труды, сегодня (быть может, и не все открыто) обязательно поддержат меня - поддержите, пожалуйста, и вы!" - написал Филипенко в этой связи на своей странице в Facebook.

Еще до начала торгов, ко второй половине дня 26 сентября, гости платформы "Пользуясь случаем", предоставившей площадку для проведения аукциона, собрали почти 400 000 рублей в виде пожертвований, сделанных независимо от покупки лотов.

Награда кинокритика Антона Долина, выставленная на аукцион в поддержку осужденных по статье о дискредитации армии РФ
Награда кинокритика Антона Долина, выставленная на аукционФото: Pervyj otdel

Имена людей, семьи которых получат деньги, вырученные от продажи лотов, правозащитники не хотят публиковать заранее из соображений безопасности. "Однако сразу после завершения аукциона мы начнем рассказывать их истории", - обещает Дмитрий Заир-Бек.

Страх оказаться "иноагентом"

"Этически очень тяжело принимать решение, кому из находящихся в заключении приходится труднее", - продолжает правозащитник. По его словам, собранные средства пойдут, в первую очередь, на оплату повседневных нужд семей заключенных и работы адвокатов. Организаторы постараются поддержать максимальное число людей, даже учитывая, что некоторые из тех, кто лишился свободы по статье УК РФ 207.3, не имеют объективной возможности получить деньги или по каким-то причинам опасаются принимать помощь, добавляет он.

"Иностранных пожертвований мы не собираем, - вносит ясность Дмитрий Заир-Бек. - Платформа "Пользуясь случаем" не позволяет переводить деньги из-за границы. Ни Московская Хельсинкская группа, ни фонд "Нужна помощь", которому принадлежит платформа, не признаны "иноагентами". И все же, несмотря на это, некоторые россияне опасаются, что государство может присвоить такой статус им (за получение помощи от вышеназванных организаций. - Ред.)".

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Сайт аукциона "Выручение наград"

Портал "Пользуясь случаем"
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