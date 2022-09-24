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Задержания на антивоенной акции в Москве (фото из архива)
Задержания на антивоенной акции (фото из архива)Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В России на антивоенных акциях задержаны сотни человек

Ольга Лебедева
14 мин. назад

Во многих городах РФ вновь протестуют против объявленной Путиным мобилизации. Уже известно о задержаниях в Москве, Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-na-antivoennyh-akciah-zaderzany-sotni-celovek/a-63227662

Во многих российских городах проходят акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным "частичной мобилизации", силовики задерживают участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 17.57 мск субботы, 24 сентября, задержаны свыше 350 человек. Среди прочего, известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле.

"В Новосибирске на акции против могилизации полиция окружает протестующих, которые мирно водили хоровод. В Томске людей уводят под руки", - написало в Telegram демократическое молодежное движение "Весна", которое во второй раз анонсировало протесты против мобилизационной кампании. Активисты призвали жителей Москвы и Санкт-Петербурга "выходить за тех, кого прямо сейчас избивают в регионах".  

"Коммерсант": В Санкт-Петербурге ОМОН применил электрошокеры

Между тем в российской столице силовики задержали не менее 134 человек, а в Санкт-Петербурге - 46, отмечают правозащитники. По данным издания "Коммерсант", в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки.

В ходе протестов 21 сентября задержано более 1300 человек

Первая волна протестов против мобилизации на войну в Украине прошла 21 сентября, в день заявления президента РФ Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 39  городах России полиция задержала более 1300 человек. Большинство задержаний произошли в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" - заявила "Весна" на следующий день, призвав россиян выйти на новую акцию 24 сентября.

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Сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо"

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