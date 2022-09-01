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Муниципальный депутат Алексей Горинов во время оглашения приговора
Муниципальный депутат Алексей Горинов во время оглашения приговораФото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images
Права человекаРоссия

В РФ уголовные дела о "фейках" возбудили против 100 человек

Даниил Сотников
1 ч. назад

Большинству фигурантов уголовных дел по статье о "фейках" об армии РФ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-100-celovek-stali-figurantami-ugolovnyh-del-o-voennyh-fejkah/a-62995219

Количество уголовных дел, возбужденных в России за "фейки"  об армии РФ достигло сотни, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в четверг, 1 сентября.

За последнюю неделю стало известно о семи уголовных делах по статье 207.3 УК РФ: в Иркутске, Петрозаводске, Москве, Тольятти, Воркуте, Петропавловске-Камчатском и Ростове-на-Дону. По двум из них фигурантами впервые стали российские военнослужащие, их дела рассматривают гарнизонные военные суды, сообщил Чиков.

"Больше половины фигурантов - 57 человек - проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии", - написал юрист.

По его словам, 32 фигуранта дел о военных "фейках" находятся не в России, тем не менее дела в отношении них расследуются, они заочно заключаются под стражу, объявляются в розыск, их имущество арестовывается. Еще 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий, еще троим - домашний арест.

По делам о военных "фейках" вынесено девять приговоров

По девяти уголовным делам суды уже вынесли приговоры. Муниципального депутата Алексея Горинова суд отправил на 7 лет в колонию общего режима, что стало первым реальным сроком по этой статье. Поводом для возбуждения дела стало заседание совета депутатов, на котором Горинов выступил против организации развлекательных мероприятий в районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

По другому приговору житель Тюмени Эдуард Щербаков получил полгода колонии-поселения. Еще двоих человек приговорили к исправительным работам, двоих - к штрафам в миллион и три миллиона рублей, двоих - к условному лишению свободы, в том числе учительницу из Пензы.

Среди тех, против кого возбудили уголовные дела о "фейках про российскую армию", - журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки, политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, писатель Дмитрий Глуховский, художницы Ирина Быстрова и Саша Скочиленко.

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