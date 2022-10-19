Илья Яшин: Мои банковские счета арестованы

Посетивший оппозиционера Илью Яшина в СИЗО следователь сообщил ему об аресте банковских счетов и завершении расследования уголовного дела о "фейках" про российскую армию.

Российский оппозиционер Илья Яшин сообщил, что его банковские счета арестованы. По словам политика, об этом ему рассказал следователь, посетивший Яшина в следственном изоляторе в среду, 19 октября.

Яшин не уточнил, чем вызвана эта мера. В то же время Telegram-канал SOTA без ссылок на источники сообщил, что счета арестованы "превентивно", на случай уголовного штрафа.

Арест и дело о "фейках" про российскую армию

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело о "фейках" про российскую армию.

Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

В конце октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. Как сообщил следователь Яшину 19 октября, расследование уголовного дела закончено. "Когда-нибудь я буду показывать материалы этого дела внукам, и оно будет источником многочисленных шуток", - отметил готовящийся к суду оппозиционер.

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