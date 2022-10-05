Илье Яшину предъявили обвинение в окончательной редакции

Дело политика Ильи Яшина, которому по статье о "фейках" об армии РФ грозит до 15 лет тюрьмы, передадут в суд до конца октября.

Оппозиционному политику Илье Яшину, находящемуся в СИЗО по делу о "фейках" о российской армии, предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщается в Telegram-канале Яшина в среду, 5 октября. По словам политика, в обвинении утверждается, что он "испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан "ДНР" и "ЛНР".

"Яшин понимает, что он является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные", - говорится в обвинении. Дело будет передано в суд до конца октября.

Защита ходатайствует о вызове Конашенкова в суд

Защита Яшина заявила ходатайство о допросе официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова в качестве свидетеля.

"Согласитесь, это логично? Ведь его выступления обществу предлагается воспринимать как истину в последней инстанции. Если ты говоришь что-то, противоречащее словам Конашенкова, это становится основанием для уголовного преследования. Ну вот мы и хотим допросить мрачного генерала о том, где он черпает информацию и почему её необходимо принимать на веру", - объяснил ходатайство Яшин.

Дело о "фейках" из-за рассказа об убийствах в Буче

Илья Яшин был арестован 28 июня по статье о неповиновении полиции, он отбывал 15 суток ареста. Этот срок истек в ночь на 13 июля. За сутки до этого стало известно, что против Яшина было возбуждено уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ). Эта часть статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

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