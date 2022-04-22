 Услышьте эти голоса из Украины! Монологи о войне | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.08.2022

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Культура и стиль жизни

Услышьте эти голоса из Украины! Монологи о войне

Собеседники режиссера Ефимкиной рассказывают о том, каково это жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.

Natalja Yefimkina, Filmregisseurin, Berlin, July 2022

Берлинский режиссер Наталья Ефимкина записывает голоса войны. Например, голос Сергея Семена. С ним Наталья говорила спустя несколько дней после того, как Россия напала на Украину. Сергей - художник и музыкант из Киева, но в конце февраля 2022 года он, как и многие молодые люди в украинской столице, стал делать коктейли Молотова, "чтобы было чем встречать оккупантов".

Сидя в своей мастерской на севере Берлина Наталья вспоминает их разговор. "Мне хочется не умереть за Украину, мне хочется жить за нее", - сказал он ей тогда. За две недели до войны Сергей влюбился в девушку, сделал ей предложение, собирался жениться. А пару дней назад Наталья узнала, что он погиб на фронте.

Передавать эмоции украинцев в Германию

Записывать монологи из Украины Наталья Ефимкина стала почти сразу после начала вторжения. Она родилась в Киеве, в 12 лет с матерью переехала в Германию, сделала здесь успешную карьеру в кино. Ее дебютный фильм "Гаражане" про российской север получил приз Берлинале в 2020 году. В этом году Ефимкина планировала снимать документальный проект в Украине. Но вместо этого стала записывать истории о войне.

"Это получилось само собой", - рассказывает Наталья. В день, когда началась война, они собрались с друзьями здесь, в ее мастерской, чтобы поддержать друг друга. "У нас был шок. Мы не знали, что делать", - описывает Наталья свое состояние. "Но потом мы поняли, что надо говорить с людьми оттуда, передавать их эмоции сюда, записывать их". Друзья одолжили ей звукозаписывающее оборудование, и Наталья начала звонить. Сначала друзьям и друзьям друзей, а потом и незнакомым людям.

Как, например, Ане из оккупированного российскими войсками Херсона. С ней Наталья разговаривала несколько недель назад, когда женщина с дочками и мужем только выехала оттуда. "Было очень страшно находиться в Херсоне в оккупации. Ты как в своем же доме, но как в тюрьме", - рассказывает она. "Я детям говорила, что если что, надевайте на головы миски... Мне так было спокойнее, что я хоть что-то сделала, если вдруг (снаряд - Ред.) прилетит в дом". В Херсоне у Ани остались родители и брат. Через несколько дней после интервью Наталья узнала, что Аниного брата похитили. Он в плену и новостей от него нет.

"Украинцы жаждут быть услышанными"

Эти рассказы от первого лица из разных частей Украины выходят в переводе в эфире и на сайте радио Берлин-Бранденбург (Radio Berlin-Brandenburg RBB). Со своими собеседниками Наталья говорит "столько, сколько нужно", иногда по несколько часов. Но для радиопередач она сокращает записи до трех минут.

Вопросы, которые она задает своим собеседникам, очень просты. Как вас зовут? Сколько вам лет? Чем вы занимаетесь? Где вы? Что там происходит? Ее интервью больше напоминают антропологическое исследование, чем журналистские материалы. Редакторы часто спрашивают, как у нее получаются такие аутентичные разговоры. Секрет Ефимкиной - просто слушать и не перебивать. "Украинцы жаждут быть услышанными", - объясняет она.

Наталья Ефимкина

Режиссер за работой. Главное, по ее мнению, не перебивать людей

Некоторые герои сами пишут Наталье, а кого-то она ищет специально. Например, психолога Татьяну Иерусалимскую из Киева, которая работает с жертвами насилия в Буче. "Мне было важно, чтобы именно психолог про это рассказал", - говорит она. Для нее эта история одна из самых тяжелых.

"Сейчас наши психологи сталкиваются с таким опытом, которого в современном мире не было, наверное, ни у кого", - рассказывает Татьяна. "Девочек от 12 до 15 лет, которые даже не знали, что такое секс, подвергали жуткому насилию. Вот с такими тремя девочками я работаю".

Для Натальи важно передавать эти ужасы войны такими, какими их видят люди на месте: "Это что-то зверское, это выходит за грань человеческого мышления и мне важно, чтобы об этом услышали". "Мы имеем дело не с политической ситуацией, - добавляет она. - Мы имеем дело со злом. И это становится ясно, когда слушаешь Татьяну и ее рассказ".

Человеческие истории против пропаганды

Война в Украине идет уже шестой месяц, и эта тема постепенно уходит с первых полос немецких газет и выпусков новостей. Но Ефимкиной важно продолжать рассказывать о судьбах своих соотечественников. "Когда мы смотрим новости, мы эмоционально не включаемся так сильно, как когда мы слышим историю мамы, которая спасает своего ребенка. Самое главное включить сердце и прочувствовать, как бы было тебе на их месте", - говорит она.

Наталья разговаривает не только с украинцами, но и с россиянами. Со многими она познакомилась на съемках своего документального фильма "Гаражане". "Люди в России также хотят говорить," - рассказывает она. "Может они хотят говорить не про войну, а про санкции, как им сложно, когда все дорожает, что сложно выехать, никто не хочет принимать". 

Но свою задачу она видит в том, чтобы дать голос украинцам. Ее самое большое желание: чтобы этот голос был услышан по другую сторону границы - в России. "Для меня “голоса” - это правда против пропаганды", - говорит Наталья. 

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