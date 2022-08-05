 Музыка как оружие: Украинский оркестр свободы выступил в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.08.2022

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Культура и стиль жизни

Музыка как оружие: Украинский оркестр свободы выступил в Берлине

Миссия оркестра под руководством канадского дирижера Кери-Линн Уилсон - борьба за свободу Украины и ее культуры. Музыканты, которые покинули страну только ради турне, требуют Запад не забывать о войне.

Berlin Konzertprobe | Ukrainian Freedom Orchestra

Рокот, как будто в преддверии беды, а затем затишье... С этой нежной и лирической седьмой симфонии Валентина Сильвестрова начался концерт Украинского оркестра свободы (Ukrainian Freedom Orchestra) в Берлинском концертном зале 4 августа. На сцене - 75 музыкантов из Украины. Сложно себе даже представить, что еще месяц назад этого оркестра не существовало, а музыканты никогда раньше не играли вместе. 

Некоторые из них уже давно выступают в Европе, кто-то бежал из страны после российского вторжения, но большинство все еще живут и играют в разных оркестрах в Украине. Чтобы принять участие в этом туре, им нужно было получить специальное разрешение от министерства обороны Украины. А в приветственном слове в программе концерта президент страны Владимир Зеленский назвал музыку "мощным оружием против захватчиков". 

Для музыкантов это возможность вновь выступать с полными залами 

Среди тех, кто всего пару недель назад покинул Украину, и виолончелист Евгений Довбыш. Когда Россия напала на его родину, Евгений отложил смычок и стал таскать мешки с песком, чтобы укрепить блокпосты в своем городе - Одессе. В первый месяц войны ни о какой музыке не могло быть и речи - Евгений, как и многие другие музыканты, стал волонтером: возил лекарства, воду, снаряжение. 

Berlin Konzertprobe | Ukrainian Freedom Orchestra

Виолончелист Евгений Довбыш из Одессы на репетиции концерта Украинского оркестра свободы в Берлине

Свою жену с 8-летней дочкой он отправил за границу. Спустя пять месяцев на репетиции в Варшаве он впервые увидел ее снова. Ханна Вихрова тоже играет в оркестре на скрипке. 

"Этот проект важен для нашей страны, - рассказывает Евгений перед концертом в Берлине. - Я вижу, как заполнены залы, как люди встают и аплодируют после каждого концерта, на самом деле это настоящая поддержка".

"Это возможность донести до людей здесь, что война не закончилась, она продолжается, у нас очень тяжелое положение", - говорит его коллега по оркестру Дмитрий Митченко. Он играет на валторне в Национальной филармонии Украины в Киеве. Концерты в украинской столице возобновились в мае, но с полупустыми залами - пускают ровно столько зрителей, сколько помещается в бомбоубежище. 

В Берлине в зале почти не было свободных мест. Музыкантов встречали и провожали стоя и с продолжительными овациями. Дмитрий надеется, что это внимание и эти овации перерастут в реальную помощь его стране. 

Дирижер Кери-Линн Уилсон: "Моя палочка - это мое оружие"

Идея создания оркестра принадлежит канадскому дирижеру Кери-Линн Уилсон. Ее прабабушка и прадедушка иммигрировали в Канаду из Украины. Она выросла в украинской общине в Виннипеге. "У меня есть родственники в Черновцах. Один из них воюет в Донбассе, - не скрывая эмоций рассказывает Кери-Линн Уилсон. - И я тоже хотела воевать. Но как музыкант. И мое оружие - это дирижерская палочка".

Berlin Konzertprobe | Ukrainian Freedom Orchestra

Дирижер Кери-Линн Уилсон выросла в украинской диаспоре в Канаде

Когда началась война, Кери-Линн выступала в Европе. Ее задело за живое то, что музыканты в Украине должны были прятаться и бежать, пока она могла спокойно дирижировать всего в нескольких сотнях километров. 

О своей безумной идее она рассказала мужу - директору Метрополитен-опера в Нью-Йорке Питеру Гелбу. Он не мог отказать ей в поддержке и договорился с ведущими мировыми площадками. После десяти европейских концертов музыканты отправятся в США, где выступят в Нью-Йорке и Вашингтоне. 

"В любых других обстоятельствах тур такого масштаба был бы абсолютно невозможен, - рассказывает он. - Но поскольку речь шла о защите Украины и украинской культуры, невозможное стало возможным". 

Глава Метрополитен-опера: "План Путина уничтожить украинскую культуру"

Руководство Метрополитен-опера с самого начала выступило в поддержку Украины и даже расторгло контракт с оперной певицей Анной Нетребко, которая отказалась разрывать личные связи с Владимиром Путиным. На ее замену пригласили украинскую певицу Людмилу Монастырскую. Она тоже выступает с Украинским оркестром свободы, исполняя очень символичную арию Леоноры из "Фиделио" Бетховена: "О нет, тиран, не за тобой грядущий день".

"Мы все знаем что план Путина - уничтожить не только Украину, но и ее культуру. И это яркий пример величия украинского искусства и прямой ответ Путину", - заявил Гелб на репетиции концерта в Берлине.

Berlin Konzertprobe | Ukrainian Freedom Orchestra

Украинский оркестр свободы репетирует седьмую симфонию Валентина Сильвестрова

Помимо Монастырской, с оркестром солирует одна из ведущих украинских пианисток Анна Федорова. Она признается, что еле сдерживает эмоции, когда видит столько много прекрасных музыкантов из Украины на одной сцене. Со многими из них она училась и работала вместе. С помощью силы искусства и классической музыки она хочет напомнить Европе о страданиях украинцев. 

Именно с этой мыслью музыканты играют седьмую симфонию Сильвестрова. Величайший из ныне живущих украинских композиторов был вынужден бежать из Киева в начале войны. Сейчас он живет в Берлине. Сильвестров посвятил эту симфонию своей рано ушедшей жене Ларисе. 

Она заканчивается соло на арфе, под аккомпанемент духовых. Это символизируют последний вдох жены композитора. Но для Кери-Линн Уилсон это - дыхание жизни. "Это души наших братьев и сестер, которые погибли, но продолжают жить в наших сердцах, - говорит дирижер. - Эта симфония заканчивается молчанием. И это самая завораживающая ее часть". 

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    Автор: Бренда Хаас, Елена Дожина


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