В Метрополитен-опере прокомментировали заявление Нетребко о Путине

Российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала российского вторжения в Украину "категорически осудила" войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Соответствующий пост на странице Нетребко в Facebook был опубликован в среду, 30 марта. В публикации певица заверила, что ее мысли - "с жертвами этой войны и их семьями".

Тем не менее театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение. "Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию", - сказал агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб. "Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору", - добавил Гельб.

Анна Нетребко, которая на протяжении многих лет выражала прокремлевские взгляды, а в 2014 году позировала с флагом сепаратистов в так называемой "ДНР", заявила, что "не является членом какой-либо политической партии и не связана с каким-либо лидером России". "Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", - добавила она.

Певица отметила, что встречалась с Путиным "лишь несколько раз в жизни, в основном чтобы принять награды или на открытии Олимпийских игр". "В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом", - заверила Нетребко.

Свое послание она завершила обещанием "после объявленного перерыва" возобновить выступления "в конце мая, сначала в Европе".

Смотрите также:

Война в Украине - 30.03.2022 Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.

Война в Украине - 30.03.2022 Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено

Война в Украине - 30.03.2022 Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.

Война в Украине - 30.03.2022 98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.

Война в Украине - 30.03.2022 В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.

Война в Украине - 30.03.2022 Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

Война в Украине - 30.03.2022 Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.

Война в Украине - 30.03.2022 Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.

Война в Украине - 30.03.2022 Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.

Война в Украине - 30.03.2022 Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.

Война в Украине - 30.03.2022 Украинские солдаты на линии обороны около Киева.

Война в Украине - 30.03.2022 Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.

Война в Украине - 30.03.2022 Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.

Война в Украине - 30.03.2022 Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.

Война в Украине - 30.03.2022 Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.

Война в Украине - 30.03.2022 Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.

Война в Украине - 30.03.2022 "Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.

Война в Украине - 30.03.2022 Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен. Автор: Николай Пермяков

