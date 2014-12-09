 В Метрополитен-опере прокомментировали заявление Нетребко о Путине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.03.2022

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Культура и стиль жизни

В Метрополитен-опере прокомментировали заявление Нетребко о Путине

Анна Нетребко спустя месяц после начала войны осудила вторжение РФ в Украину. Но в Метрополитен-опере пока не готовы возобновить с ней контракт.

Анна Нетребко и Владимир Путин

Анна Нетребко и Владимир Путин

Российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала российского вторжения в Украину "категорически осудила" войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Соответствующий пост на странице Нетребко в Facebook был опубликован в среду, 30 марта. В публикации певица заверила, что ее мысли - "с жертвами этой войны и их семьями".

Тем не менее театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение. "Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию", - сказал агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб. "Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору", - добавил Гельб.

Анна Нетребко, которая на протяжении многих лет выражала прокремлевские взгляды, а в 2014 году позировала с флагом сепаратистов в так называемой "ДНР", заявила, что "не является членом какой-либо политической партии и не связана с каким-либо лидером России". "Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", - добавила она.

Певица отметила, что встречалась с Путиным "лишь несколько раз в жизни, в основном чтобы принять награды или на открытии Олимпийских игр". "В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом", - заверила Нетребко.

Свое послание она завершила обещанием "после объявленного перерыва" возобновить выступления "в конце мая, сначала в Европе".

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    Автор: Николай Пермяков


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