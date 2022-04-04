 Зеленский призвал участников Grammy поддержать Украину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2022

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Мир

Зеленский призвал участников Grammy поддержать Украину

По словам президента Украины, музыка - это самый сильный контраст к тишине разрушенных войной городов и убитых людей.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе, 3 апреля 2022 года

Выступление Зеленского на церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy ("Грэмми"), призвав их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией "любым способом".

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей, - сказал политик. - Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием".

После обращения Зеленского американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, и украинская поэтесса Любовь Якимчук исполнили композицию, посвященную Украине.

В 2022 году награда Grammy вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения омикрон-варианта коронавируса ее перенесли.

Лауреаты Grammy-2022

Победителем в номинации "Лучшая рэп-песня" стал Канье Уэст. Американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго была названа "Лучшим новым исполнителем". Дуэт Silk Sonic забрал награды в категориях "Песня года" и "Запись года".

Джазовый музыкант Джон Батист был удостоен наград за лучший альбом и лучшее музыкальное видео. Крис Стейплтон получил Grammy за лучшую песню в стиле кантри, а певица с африканскими корнями Анжелик Киджо - за лучший современный альбом мировой музыки.

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    Автор: Николай Пермяков


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