 Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу | Новости из Германии об Украине | DW | 03.04.2022

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Украина

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Киеве, 2 апреля 2022 года

Владимир Зеленский

На 40-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 4 апреля (время московское).

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В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, российские войска пытаются захватить город, следует из сообщения Минобороны Великобритании, опубликованного в Twitter. По данным британской военной разведки, город по-прежнему подвергается "интенсивным неизбирательным" обстрелам, но Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, удерживая контроль над центральными районами. Минобороны отмечает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения России, поскольку его захват обеспечит сухопутный коридор в оккупированный ею Крым.


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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча в пригороде Киева и посмотреть на результаты проводившейся ими за прошлые годы политики в отношении России. "Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть воочию замученных украинцев и украинок", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его официальном сайте. Украинский лидер не упомянул в своем приглашении Франсуа Олланда, сменившего Саркози на посту президента Франции и занимавшего эту должность с 2012 по 2017 годы. Олланд наряду с Меркель участвовал в переговорах по Минским соглашениям в феврале 2015 года.

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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