 Лидер Tequilajazzz: Буква Z висит над нами, как проклятье | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.07.2022

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Россия

Лидер Tequilajazzz: Буква Z висит над нами, как проклятье

Музыкант Евгений Федоров в интервью DW - о причинах отъезда из РФ, расколе российской рок-сцены, мифе о "хорошем русском" и "братушках" и проблемах с буквой Z в названии группы Tequilajazzz.

Лидер и вокалист группы Tequillajazzz Евгений Федоров

Лидер и вокалист группы Tequillajazzz Евгений Федоров

Лидер и вокалист Tequilajazzz Евгений Федоров уехал из России спустя неделю после начала войны в Украине - после того, как в его адрес стали поступать многочисленные угрозы. Недавно он вместе с группой "Кино" записал кавер антивоенного манифеста "Любовь к оружию" группы "Объект насмешек". В интервью DW Евгений Федоров рассказал о чувстве дежавю при записи этой песни, расколе российской рок-сцены после 24 февраля, втором рождении мифологемы о "хорошем русском" и "братушках" в путинской России и о том, что делать с тройной Z в названии группы.

DW: Не так давно вы с группой "Кино" выпустили кавер для альбома-трибьюта группе "Объект насмешек". Для записи вы выбрали песню "Любовь к оружию". Чем объясняется выбор этой песни - открытого антивоенного манифеста?

Евгений Федоров: Честно говоря, я эту песню планировал для кавера еще раньше. Я когда-то играл в этой группе (Евгений Федоров был бас-гитаристом группы "Объект насмешек" - Ред.) и помню, что эту песню мне играть очень нравилось. А потом, когда зашла речь о том, что надо что-то делать для этого проекта, я был далеко уже от страны и от возможности записать песню со своими музыкантами. И я ее "переуступил" ребятам из группы "Кино", которые как раз находились в поиске песни, и спросили у меня, что можно было бы сыграть. Я им сказал, конечно же, "Любовь к оружию". И все сразу очень возбудились, потому что эта песня была крайне актуальна именно сейчас.

- Песня "Любовь к оружию" была написана в 1987 году. Когда вы сейчас записывали трек, у вас не было чувства дежавю - как будто за 35 лет ничего не изменилось? Тогда вчерашние школьники, воспитанные в системе милитаристского угара и псевдопатриотизма, шли воевать в Афганистан, а сегодня они идут убивать людей в Украину.

Евгений Федоров

Евгений Федоров был бас-гитаристом группы "Объект насмешек" до ее распада в 1991 году

- Конечно же, возникло. Я смотрел на своих детей, старший из которых учится в школе, и видел, как все это происходит. На 23 февраля, буквально за день до начала войны в Украине, моя дочка из детского садика принесла ужасную, чудовищно убогую модельку танка. Две зеленые кухонные губки, которыми обычно моют посуду, склеенные вместе, одна побольше, другая поменьше, и какая-то палочка в виде пушки. Такая вот модель российского танка со звездой из кухонных губок, которую в детском саду четырехлетние дети делают под руководством воспитателей и, видимо, это считается веселым креативом.

Сразу становится понятно, куда все движется, в том числе, и наша система народного образования: то, чему мы были свидетелями в советское время, - эти уроки НВП, где нас пугали ядерной войной, нападением американцев и так далее, все возвращается. И я думаю, что возвращаться будет гораздо хуже, потому что в советское время это были уроки выживания: гражданская оборона, как надеть противогаз, куда бежать, куда прятаться, как собирать автомат. А сейчас воспитывают людей, которые в нужный момент встанут по стойке смирно и пойдут туда, куда скажет дядя. Обучение уже не особо играет роль. Главное - воспитывать безмолвное послушное стадо.

- Война в Украине расколола российскую рок-сцену на две части - тех, кто открыто выступает против войны в Украине, и тех, кто ее поддерживает. Почему некоторые рок-музыканты, которые, по сути своей, должны быть нон-конформистами и пацифистами, оказались на стороне путинского режима?

- Путинский режим поддерживают музыканты, которые всегда казались мне очень плохими или неинтересными музыкантами. По большей части именно люди, которых я иногда даже не считал всерьез своими коллегами, выступают "за". И я спокойно понимаю, что всегда думал: именно так когда-нибудь и произойдет.

Плюс к этому, мне кажется, что эти ребята, в основном, принадлежат к плеяде тех, кто верит в советский миф о хорошем русском. Нас воспитали в парадигме сознания того, что мы постоянно кому-то приходим на помощь - мы помогаем какой-то африканской стране, латиноамериканской стране, азиатской стране, потому что мы такие хорошие русские, одни на всю планету. И вот эта пропагандистская уловка, которая была рождена гораздо раньше, чем возник путинский режим, и порождает тенденцию - помочь "братушкам". Там наши "братушки", которых мы защищаем. Вот это понятие "братушки" в рок-среде и рождает эту иллюзию у музыкантов, что они кому-то там помогают.

Музыканты в массе своей люди добрые, но довольно недалекие, они примерно как спортсмены - люди, которые не особо читают книжки. Поэтому нечего от них особенно требовать чего-то экстраординарного. Они тоже жертвы этого мифа, такие же жертвы пропаганды, как все эти бабушки, которые смотрят Соловьева и прочих пропагандистов. Точно такие же. И, конечно, очень трудно расставаться с пребыванием в мифе о том, что ты классный чувак, всем помогаешь, такой добрый и поешь хорошие, добрые песни. Песни, допустим, добрые, только почему-то работают они не на это.

А музыканты, которые находят время не только гонять гаммы на гитаре и развлекаться с девчонками после концертов, но и изучать какие-то еще вещи, происходящие в мире и за его пределами, сейчас на той стороне, которая определяется в широком смысле как антипутинская. Посмотрите на тексты того же Оксимирона. Совершенно очевидно, что человек хорошо образован. Про Бориса Гребенщикова я уже не говорю.

- Музыкантов в России, которые открыто высказываются против войны в Украине, вносят в "черный список". В таких условиях многие творческие люди предпочитают молчать. Как вы относитесь к такой позиции? 

- Я не склонен обвинять кого-то в молчании, тем более, что я сейчас нахожусь далеко от России и считаю не очень хорошим тоном из безопасной ситуации призывать людей к борьбе и к выходу на баррикады. Может быть, кто-то еще готовит какое-то важное высказывание, мы просто об этом не знаем. Знаю по себе, что песни просто могут физически не писаться. Я не мог подойти к музыкальному инструменту очень долго после начала войны, да и вообще музыки не мог слушать совершенно никакой.

Я знаю, что некоторые артисты поталантливей меня написали по одной, а то и по две абсолютно великих и своевременных антивоенных песни. Но пока боятся их выкладывать, потому что опасаются преследования. И многие поэтому молчат, в полном смысле ушли в тень. Так что каждый поступает, как может.

А вот слишком старательная манера делать вид, что вообще ничего не происходит, - вот это как раз бесит по-настоящему. Это как раз позиция оправдания, на мой взгляд, гораздо более подлая. 

- Вы уехали из России спустя неделю после начала войны. Что стало причиной отъезда?

- Главным побудительным мотивом стали угрозы в мой адрес. Я, безусловно, не стал молчать (после начала войны в Украине - Ред.), тут же и в Facebook, и в Instagram стал высказывать свои мысли и свои эмоции. Дал несколько интервью. И мне стали поступать анонимные звонки. Сначала представлялись каким-то товарищем майором, потом стали угрожать преследованием "по законам военного времени", говорить: "Мы проломим твою лысую башку"…

Евгений Федоров

Евгений Федоров: "Я все это уже проходил. Я жил в Советском Союзе, я прекрасно помню все эти штуки"

Я все это уже проходил. Я жил в Советском Союзе, я прекрасно помню все эти штуки - было понятно, куда все движется, и я не хотел тратить свое время и здоровье. По крайней мере, детей своих я хотел уберечь от этого безумия. И не исключал, что если бы я остался в стране, мне бы действительно проломили башку хунвейбины, которые мне звонили, - теперь я убежден, что это были никакие не официальные лица, а активисты. Поэтому через 45 минут после того, как поступил первый звонок, мы забрали детей из школы прямо с середины урока и уехали, не заезжая домой. Сейчас мое утро начинается с новостей о том, что происходит на родине, и о том, что происходит в Украине, и я каждый день убеждаюсь, что принял правильное решение.

- Некоторые российские музыканты, живущие за границей или уехавшие из России вскоре после начала войны, записывают антивоенные песни, выступают с концертами в поддержку Украины. Вы после отъезда из РФ довольно сдержанны. Это сознательная позиция? 

- Я пытался писать песни, но в последнее время это дается с трудом, потому что подбираются слова, которые в эстетическом отношении абсолютное "фу", получается просто агитка. Ну, в общем, плохо у меня такое получается. Тем не менее, я написал песен здесь уже практически на альбом, который сейчас потихоньку и записываю. Это совершенно другая музыка, не зовущая на баррикады, не призывающая все проклятия на головы военных преступников впрямую.

Эти песни продолжают то, чем мы занимались в России все эти годы, - не побоюсь этого слова, просветительскую, даже какую-то миссионерскую деятельность. Потому что музыка сложно устроенная, интровертная и, как показала история, не очень нужная нашему большому народу. Но мы не собираемся переходить на язык плаката, хотя он и самый важный сейчас.

В условиях довольно мощной сейчас политики отмены русской культуры для нас очень важно продолжить то, что мы делаем, потому что та часть русской культуры, к которой мы, как мне кажется, имеем отношение, имеет сейчас огромное значение. Мы пытаемся оставить нашим друзьям что-то такое, с чем им будет легче все это пережить. Вернее, не пережить, а бороться с этим, понимаете?

- А насколько уместно на фоне войны в Украине и всех тех преступлений, которые там происходят, вести дискуссию об отмене русской культуры?

- Эмоционально решения об отмене русской культуры вполне объяснимы. В Советском Союзе тоже отменяли немецкую культуру, когда была война с Гитлером. Это естественный ход событий - такое поспешное обрывание связей с русским языком, с русской музыкой, с русским кино как с чем-то таким, что якобы подготовило путинскую войну. Но это не так.

Подготовила путинскую войну мифология, на которой зиждется многое, что было рождено, написано и пропагандировалось в советское время, а сейчас просто приобрело второе рождение. Но есть часть русской культуры, которая жила вопреки всему этому и с этим боролась. Поэтому мне кажется, что отменять ее всю целиком недальновидно.

- Как получилось, что великая русская культура не смогла выполнить свою гуманистическую задачу и не научила многих россиян не только критическому анализу и мышлению, но и элементарному уважению к чужой жизни?

- Это не русская культура виновата. Это те люди виноваты, которые эту русскую культуру уничтожали 20 лет. Посредством телевидения, радио и прочих вещей. Делалось все для того, чтобы умственный IQ русского народа снижался, снижался и снижался.

Русская культура стала возрождаться на руинах, которые остались после Советского Союза, и те немногочисленные ростки, которые в ней все-таки умудрились дать какие-то плоды, стали вытесняться в последние 20 лет. Был очень мощный всплеск, начиная где-то с 1985 года, с перестройки, и до конца 1990-х. Мы начали читать литературу, которая была запрещена. Вернулся Набоков, появилось огромное количество академической музыки, которая была раньше загнана в подвалы…

А потом начались эти "тучные нулевые". И Эрнст может сколько угодно гордиться тем, что у него на Первом канале появлялись в ночном показе фильмы из золотой коллекции мирового кинофонда. Но Бергмана надо было в прайм-тайме показывать, а не в час ночи. Двадцать лет культура уничтожалась этой Россией в лице официальных руководителей телеканалов и продюсеров, штампующих ново-советские агитки под видом кино все про те же исторические мифы. Так что к ним все вопросы, а не к русской культуре.

- Давайте вернемся к вашей музыке. Не так давно вы упомянули о том, что ваш новый альбом, возможно, выйдет уже с другими музыкантами. А что случилось со старым составом Tequilajazzz?

- Сейчас я нахожусь вдали от родины и вдали от своих музыкантов, с частью из которых мне вряд ли предстоит увидеться в ближайшее время. Потому что я ехать туда не планирую, а... В общем, часть музыкантов стоит на крайне противоположных позициях. У меня в двух группах представлен нормальный такой спектр мнений: от активно антивоенного до абсолютно пропутинского. Есть у нас такой персонаж один. И есть те, которые "я вне политики, я ничего не понимаю" или "я за мир, за дружбу без политики". Это уже считай, что свои.

По поводу нового состава - уже можно сказать, что это будет интернациональная группа, будут люди из разных стран задействованы. И я надеюсь, что большая часть моих друзей, моих коллег по группе присоединится к нам, когда это будет возможно. Но играть вместе музыку с людьми, которые поддерживают эту войну, будет довольно трудновато.

- А что вы будете делать с тройной буквой Z в названии группы?

- Буква Z теперь, как проклятье, над нами висит. Я задавал этот вопрос у себя в соцсетях. Многие пишут: "Не обращай внимания, будем отмывать эту букву вместе. Искусство сильнее". Может быть, я не знаю. Либо придется менять имя. В смене имени нет ничего плохого. У многих народов даже есть такая традиция - при переходе на какой-то новый уровень развития человек меняет свое имя. Так что, может быть, следующий уровень развития как раз и наступил.

- Сейчас вы, по сути, находитесь в эмиграции. Каким вы видите ваше будущее и будущее России?

- Я сейчас думаю, в основном, об образовании своих детей. Больше всего меня заботит их будущее. Что касается будущего России, я пессимистичен. Мне кажется, что это все надолго. И даже если каким то чудом вдруг что-то изменится в политическом устройстве прямо сейчас, то люди, которые сегодня счастливы после каждого падения ракеты на украинские города, никуда не денутся. Я не вижу себя рядом с ними совершенно, и не считаю, что моя задача - как-то их развлекать и что-то для них петь.

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    Автор: Николай Пермяков


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