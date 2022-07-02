Молодежные оркестры Украины и Германии отправляются в турне

Вместе сильнее: молодые немецкие и украинские музыканты

"С первой встречи и до сегодняшнего дня Федеральный оркестр служит ярким примером для молодых украинских музыкантов", - говорит в интервью DW знаменитый украинский дирижер Оксана Лынив, которая инициировала создание Молодежного оркестра Украины в 2017 году. "Вновь и вновь Федеральный оркестр Германии, с его высоким музыкальным уровнем и давними традициями, становится примером для вдохновения".

Берлин вместо Одессы

Пятую годовщину основания Молодежного оркестра Украины и дружбы между двумя молодежными ансамблями должны были отпраздновать: совместный концерт в легендарном Одесском оперном театре был запланирован на май этого года, как "аналог" европейского концерта Берлинского филармонического оркестра, который также планировал выступить 1 мая в Одессе.

"Члены Федерального молодежного оркестра должны были провести там репетицию вместе с украинской молодежью под руководством музыкантов Берлинской филармонии, а затем дать концерт", - рассказал DW директор оркестра Зенке Ленц (Sönke Lentz). "Но страшная военная агрессия сделала это невозможным. По крайней мере, нам удалось организовать совместную работу в Германии, за которой последуют благотворительные концерты в помощь оркестру Украины", - говорит директор оркестра.

4 и 5 июля оркестр проекта, объединяющего молодых музыкантов из Германии и беженцев из Украины, выступит на сцене Государственного театра в Ганновере и в филармонии в Кельне.

В программу включены произведения Бетховена и Дворжака, а также симфоническая баллада украинского классика Бориса Лятошинского "Гражина", основанная на одноименной поэме польского барда Адама Мицкевича. В произведении прославляется отважная героиня Гражина, своего рода латышская Жанна д'Арк, которая ведет свой народ на борьбу с всесильным врагом. Берлинский концерт транслировался в прямом эфире в цифровом концертном зале Берлинской филармонии. Дирижировал молодой украинский дирижер Артем Лонхинов.

Дирижер Артем Лонхинов

"Работа в эмоциональном плане с 80 молодыми немецкими и украинскими музыкантами была невероятно трогательной , - признается DW дирижер. - Думаю, что это незабываемый опыт для каждого. В особенности для украинцев это именно та терапия, которая им сейчас нужна".

Акция солидарности в трудные времена

На 24 февраля 2022 года оркестр насчитывал 80 активных участников, лучших молодых украинских музыкантов со всей страны. "Первые дни были полны шока и отчаяния, - рассказывает руководитель оркестра, скрипачка Александра Зайцева. "Ребята физически и психологически не могли играть или репетировать, вообще не могли прикоснуться к инструменту. Многим пришлось провести в бункерах несколько дней или недель. Мы старались оставаться на связи как можно дольше, постоянно писали друг другу, даже организовывали встречи в Zoom".

Многие из молодых оркестрантов уехали из страны, многие остались. "В основном это молодые люди призывного возраста от 18 лет и старше, а также те, кто хочет поддержать свои семьи и страну", - говорит Зайцева.

Однако, собрав около 50 музыкантов, оркестр смог переформироваться и уже провел ряд важных выступлений, в том числе и на Баховском фестивале в Лейпциге. За гастролями с Федеральным оркестром последуют концерты на Мюнхенском оперном фестивале, фестивале молодых музыкантов в Байройте, Люцернском фестивале, фестивале молодой евроклассики, фестивале в Мёрсе и Бетховенском фестивале в Бонне - настоящая "акция солидарности", говорит Александра Зайцева. "Наш оркестр, в отличие от немецкого, не получает государственного финансирования, поэтому мы невероятно благодарны каждому спонсору".

...и воссоединение в Бонне

Но совершенно особенное значение имеет концерт, который состоится 29 августа на открытии Бетховенского фестиваля в Бонне. В каком-то смысле это будет день рождения украинского молодежного оркестра: он пройдет ровно через пять лет после первого публичного выступления, состоявшегося также в Бонне. Пять лет, за которые мир стал совершенно другим.

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