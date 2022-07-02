Молодежные оркестры Украины и Германии отправляются в турне

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Молодежный оркестр ФРГ и Молодежный симфонический оркестр Украины - старые друзья. Немецкий оркестр стал "крестным" для украинского оркестра, впервые выступившего на международной сцене на Бетховенском фестивале.
"С первой встречи и до сегодняшнего дня Федеральный оркестр служит ярким примером для молодых украинских музыкантов", - говорит в интервью DW знаменитый украинский дирижер Оксана Лынив, которая инициировала создание Молодежного оркестра Украины в 2017 году. "Вновь и вновь Федеральный оркестр Германии, с его высоким музыкальным уровнем и давними традициями, становится примером для вдохновения".
Пятую годовщину основания Молодежного оркестра Украины и дружбы между двумя молодежными ансамблями должны были отпраздновать: совместный концерт в легендарном Одесском оперном театре был запланирован на май этого года, как "аналог" европейского концерта Берлинского филармонического оркестра, который также планировал выступить 1 мая в Одессе.
"Члены Федерального молодежного оркестра должны были провести там репетицию вместе с украинской молодежью под руководством музыкантов Берлинской филармонии, а затем дать концерт", - рассказал DW директор оркестра Зенке Ленц (Sönke Lentz). "Но страшная военная агрессия сделала это невозможным. По крайней мере, нам удалось организовать совместную работу в Германии, за которой последуют благотворительные концерты в помощь оркестру Украины", - говорит директор оркестра.
4 и 5 июля оркестр проекта, объединяющего молодых музыкантов из Германии и беженцев из Украины, выступит на сцене Государственного театра в Ганновере и в филармонии в Кельне.
В программу включены произведения Бетховена и Дворжака, а также симфоническая баллада украинского классика Бориса Лятошинского "Гражина", основанная на одноименной поэме польского барда Адама Мицкевича. В произведении прославляется отважная героиня Гражина, своего рода латышская Жанна д'Арк, которая ведет свой народ на борьбу с всесильным врагом. Берлинский концерт транслировался в прямом эфире в цифровом концертном зале Берлинской филармонии. Дирижировал молодой украинский дирижер Артем Лонхинов.
"Работа в эмоциональном плане с 80 молодыми немецкими и украинскими музыкантами была невероятно трогательной , - признается DW дирижер. - Думаю, что это незабываемый опыт для каждого. В особенности для украинцев это именно та терапия, которая им сейчас нужна".
На 24 февраля 2022 года оркестр насчитывал 80 активных участников, лучших молодых украинских музыкантов со всей страны. "Первые дни были полны шока и отчаяния, - рассказывает руководитель оркестра, скрипачка Александра Зайцева. "Ребята физически и психологически не могли играть или репетировать, вообще не могли прикоснуться к инструменту. Многим пришлось провести в бункерах несколько дней или недель. Мы старались оставаться на связи как можно дольше, постоянно писали друг другу, даже организовывали встречи в Zoom".
Многие из молодых оркестрантов уехали из страны, многие остались. "В основном это молодые люди призывного возраста от 18 лет и старше, а также те, кто хочет поддержать свои семьи и страну", - говорит Зайцева.
Однако, собрав около 50 музыкантов, оркестр смог переформироваться и уже провел ряд важных выступлений, в том числе и на Баховском фестивале в Лейпциге. За гастролями с Федеральным оркестром последуют концерты на Мюнхенском оперном фестивале, фестивале молодых музыкантов в Байройте, Люцернском фестивале, фестивале молодой евроклассики, фестивале в Мёрсе и Бетховенском фестивале в Бонне - настоящая "акция солидарности", говорит Александра Зайцева. "Наш оркестр, в отличие от немецкого, не получает государственного финансирования, поэтому мы невероятно благодарны каждому спонсору".
Но совершенно особенное значение имеет концерт, который состоится 29 августа на открытии Бетховенского фестиваля в Бонне. В каком-то смысле это будет день рождения украинского молодежного оркестра: он пройдет ровно через пять лет после первого публичного выступления, состоявшегося также в Бонне. Пять лет, за которые мир стал совершенно другим.
Смотрите также:
На Украине по немецкому образцу создадут национальный молодежный оркестр. Музыканты двух стран будут работать вместе. Корреспондент DW побывал на конкурсном прослушивании во Львове.