 Молодежный симфонический оркестр Украины открыл Баховский фестиваль в Лейпциге | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Молодежный симфонический оркестр Украины открыл Баховский фестиваль в Лейпциге

Баховский фестиваль в Лейпциге начался с музыки Баха и Николая Лысенко. Молодежный симфонический оркестр Украины выступил с концертом в церкви Св. Фомы, где 300 лет назад Бах служил кантором.

Deutschland Leipziger Bachfest eröffnet 2022

Концертами в церкви Святого Фомы (Thomaskirche) в Лейпциге открылся в прошедший четверг, 9 июня, Баховский фестиваль.

В нынешнем году он посвящен творчеству как самого Баха, так и его многочисленных родственников, большинство из которых были музыкантами или композиторами. Именно поэтому лозунг нынешнего сезона - "Bach - We Are Family".

Место проведения тоже выбрано не просто так: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) долгое время жил в Лейпциге и до самой смерти служил кантором в церкви Святого Фомы. До 19 июня в рамках фестиваля пройдут почти 150 мероприятий и концертов, на которых побывают гости из более чем 50 стран мира.

Участники фестиваля - музыканты из Украины

Открытие фестиваля получилось ярким и разнообразным. Сначала в церкви Св. Фомы выступил местный хор мальчиков в сопровождении оркестра лейпцигского городского концертного зала "Гевандхаус" (Gewandhaus). А вечером там же состоялся концерт под названием "Одарите нас миром" Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2016 году известным украинским дирижером Оксаной Лынив.

Оксана Лынив дирижирует Молодежным симфоническим оркестром Украины

Оксана Лынив дирижирует Молодежным симфоническим оркестром Украины

Оркестр из Украины вместе с молодежным хором городского концертного зала Лейпцига "Гевандхаус" исполнил произведения Баха и трогательную сюиту украинского композитора Николая Лысенко.

"Вы все теперь - часть нашей большой баховской семьи", - подчеркнул художественный руководитель фестиваля музыки Баха в Лейпциге Михаэль Мауль (Michael Maul), приветствуя молодых украинских музыкантов. Все они сейчас живут в Лейпциге, став гостями местных жителей. Доход от концерта, как и благотворительные взносы, будут переданы музыкантам оркестра и их семьям.

Молодежный симфонический оркестр Украины в Лейпциге

Молодежный симфонический оркестр Украины в Лейпциге

"Корни Баха"

Одним из самых ярких событий фестиваля обещает стать музыкальный цикл "Корни Баха" - с произведениями, которые вдохновляли молодого Баха к созданию его ранних сочинений. Кроме того, известные музыковеды представят в рамках дискуссий свои любимые произведения, а также сочинения потомков Баха.

В этом году впервые в фестивале участвуют вокалисты из 17 стран мира. Среди них и Эльмар фон Кольсон (Elmar von Kolson) - потомок Иоганна Себастьяна Баха.

Следующий Баховский фестиваль, запланированный на 2023 год, будет посвящен 300-летию назначения Баха кантором церкви Святого Фомы в Лейпциге.

Смотрите также:

  • Цвингер в Дрездене

    Достопримечательности Саксонии

    Дрезден

    Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Дрезден

    Достопримечательности Саксонии

    Эльбские луга

    Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

  • Саксонская Швейцария

    Достопримечательности Саксонии

    Саксонская Швейцария

    Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.

  • Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Достопримечательности Саксонии

    Лейпциг

    Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

  • Фихтельберг

    Достопримечательности Саксонии

    Рудные горы

    Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

  • Мейсенский фарфор

    Достопримечательности Саксонии

    Мейсенский фарфор

    Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

  • Гёрлиц

    Достопримечательности Саксонии

    Гёрлиц

    Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

  • Лужицкие сербы

    Достопримечательности Саксонии

    Лужицкие сербы

    Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

  • Бад-Мускау

    Достопримечательности Саксонии

    Бад-Мускау

    В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

  • Замок Морицбург

    Достопримечательности Саксонии

    Замок Морицбург

    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Контекст

Украинский колорит на родине Бетховена

Совместный проект Бетховенского фестиваля и Deutsche Welle успешно стартовал на Украине: концерты молодых музыкантов во Львове и Киеве прошли с аншлагом. Теперь дело за Бонном.  

59 причин полюбить Баха

В Германию вернулось уникальное собрание сочинений великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Чем же оно уникально?  

Загадки великого композитора Баха

Иоганн Себастьян Бах - автор по-неземному красивой музыки, это знают все. А вот о личности музыканта известно немного. Книга Михаэля Мауля проливает новый свет на биографию Баха.  

Бах в модном французском стиле

В этой передаче из цикла "DW в гостях у радио "Орфей" мы приглашаем на открытие Баховского фестиваля в Лейпциге.  

Барочная музыка в Германии: откровения виолончелиста

Как звучали инструменты 300 лет назад? Почему Баха нужно играть на клавесине и знать, когда родился Монтеверди. Интервью с виолончелистом Маркусом Мелленбеком.  

Где можно увидеть музыку Баха (фото)

В саксонском городе Лейпциге начинает работу световое мультимедийное шоу "Bach Experience".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Оксана Лынив: девушка с характером (30.06.2016)  

Прогулка по Лейпцигу  

Почему украинские музыкантки участвуют в турне композитора-оскароносца Ханса Циммера (28.03.2022)  