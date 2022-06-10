Молодежный симфонический оркестр Украины открыл Баховский фестиваль в Лейпциге

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Баховский фестиваль в Лейпциге начался с музыки Баха и Николая Лысенко. Молодежный симфонический оркестр Украины выступил с концертом в церкви Св. Фомы, где 300 лет назад Бах служил кантором.
Концертами в церкви Святого Фомы (Thomaskirche) в Лейпциге открылся в прошедший четверг, 9 июня, Баховский фестиваль.
В нынешнем году он посвящен творчеству как самого Баха, так и его многочисленных родственников, большинство из которых были музыкантами или композиторами. Именно поэтому лозунг нынешнего сезона - "Bach - We Are Family".
Место проведения тоже выбрано не просто так: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) долгое время жил в Лейпциге и до самой смерти служил кантором в церкви Святого Фомы. До 19 июня в рамках фестиваля пройдут почти 150 мероприятий и концертов, на которых побывают гости из более чем 50 стран мира.
Открытие фестиваля получилось ярким и разнообразным. Сначала в церкви Св. Фомы выступил местный хор мальчиков в сопровождении оркестра лейпцигского городского концертного зала "Гевандхаус" (Gewandhaus). А вечером там же состоялся концерт под названием "Одарите нас миром" Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2016 году известным украинским дирижером Оксаной Лынив.
Оркестр из Украины вместе с молодежным хором городского концертного зала Лейпцига "Гевандхаус" исполнил произведения Баха и трогательную сюиту украинского композитора Николая Лысенко.
"Вы все теперь - часть нашей большой баховской семьи", - подчеркнул художественный руководитель фестиваля музыки Баха в Лейпциге Михаэль Мауль (Michael Maul), приветствуя молодых украинских музыкантов. Все они сейчас живут в Лейпциге, став гостями местных жителей. Доход от концерта, как и благотворительные взносы, будут переданы музыкантам оркестра и их семьям.
Одним из самых ярких событий фестиваля обещает стать музыкальный цикл "Корни Баха" - с произведениями, которые вдохновляли молодого Баха к созданию его ранних сочинений. Кроме того, известные музыковеды представят в рамках дискуссий свои любимые произведения, а также сочинения потомков Баха.
В этом году впервые в фестивале участвуют вокалисты из 17 стран мира. Среди них и Эльмар фон Кольсон (Elmar von Kolson) - потомок Иоганна Себастьяна Баха.
Следующий Баховский фестиваль, запланированный на 2023 год, будет посвящен 300-летию назначения Баха кантором церкви Святого Фомы в Лейпциге.
Смотрите также:
Совместный проект Бетховенского фестиваля и Deutsche Welle успешно стартовал на Украине: концерты молодых музыкантов во Львове и Киеве прошли с аншлагом. Теперь дело за Бонном.
В Германию вернулось уникальное собрание сочинений великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Чем же оно уникально?
Иоганн Себастьян Бах - автор по-неземному красивой музыки, это знают все. А вот о личности музыканта известно немного. Книга Михаэля Мауля проливает новый свет на биографию Баха.
В этой передаче из цикла "DW в гостях у радио "Орфей" мы приглашаем на открытие Баховского фестиваля в Лейпциге.
Как звучали инструменты 300 лет назад? Почему Баха нужно играть на клавесине и знать, когда родился Монтеверди. Интервью с виолончелистом Маркусом Мелленбеком.