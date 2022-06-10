Молодежный симфонический оркестр Украины открыл Баховский фестиваль в Лейпциге

Концертами в церкви Святого Фомы (Thomaskirche) в Лейпциге открылся в прошедший четверг, 9 июня, Баховский фестиваль.

В нынешнем году он посвящен творчеству как самого Баха, так и его многочисленных родственников, большинство из которых были музыкантами или композиторами. Именно поэтому лозунг нынешнего сезона - "Bach - We Are Family".

Место проведения тоже выбрано не просто так: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) долгое время жил в Лейпциге и до самой смерти служил кантором в церкви Святого Фомы. До 19 июня в рамках фестиваля пройдут почти 150 мероприятий и концертов, на которых побывают гости из более чем 50 стран мира.

Участники фестиваля - музыканты из Украины

Открытие фестиваля получилось ярким и разнообразным. Сначала в церкви Св. Фомы выступил местный хор мальчиков в сопровождении оркестра лейпцигского городского концертного зала "Гевандхаус" (Gewandhaus). А вечером там же состоялся концерт под названием "Одарите нас миром" Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2016 году известным украинским дирижером Оксаной Лынив.

Оксана Лынив дирижирует Молодежным симфоническим оркестром Украины

Оркестр из Украины вместе с молодежным хором городского концертного зала Лейпцига "Гевандхаус" исполнил произведения Баха и трогательную сюиту украинского композитора Николая Лысенко.

"Вы все теперь - часть нашей большой баховской семьи", - подчеркнул художественный руководитель фестиваля музыки Баха в Лейпциге Михаэль Мауль (Michael Maul), приветствуя молодых украинских музыкантов. Все они сейчас живут в Лейпциге, став гостями местных жителей. Доход от концерта, как и благотворительные взносы, будут переданы музыкантам оркестра и их семьям.

Молодежный симфонический оркестр Украины в Лейпциге

"Корни Баха"

Одним из самых ярких событий фестиваля обещает стать музыкальный цикл "Корни Баха" - с произведениями, которые вдохновляли молодого Баха к созданию его ранних сочинений. Кроме того, известные музыковеды представят в рамках дискуссий свои любимые произведения, а также сочинения потомков Баха.

В этом году впервые в фестивале участвуют вокалисты из 17 стран мира. Среди них и Эльмар фон Кольсон (Elmar von Kolson) - потомок Иоганна Себастьяна Баха.

Следующий Баховский фестиваль, запланированный на 2023 год, будет посвящен 300-летию назначения Баха кантором церкви Святого Фомы в Лейпциге.

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