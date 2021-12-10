 Иоганн Себастьян Бах: что нужно знать и где слушать? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.06.2022

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Культура и стиль жизни

Иоганн Себастьян Бах: что нужно знать и где слушать?

На творчество Баха повлияла его большая музыкальная семья. В этом году на Баховском фестивале в Лейпциге прозвучит музыка самого композитора, а также произведения его предков и потомков.

Памятник Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге

Памятник Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге

Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) - один из величайших композиторов всех времен. Представитель эпохи барокко, он вошел в историю как мастер полифонической музыки. "Бах известен тем, что творил невероятные чудеса на фортепиано и органе, - говорит худрук фестиваля музыки Баха в Лейпциге Михаэль Мауль (Michael Maul) в интервью DW. - Его фуги и прелюдии во всех тональностях восхищали целые поколения музыкантов и композиторов".

В этом году на Баховском фестивале (Bachfest) можно прослушать два его крупных произведения для клавира: "Искусство фуги" в исполнении российского пианиста Даниила Трифонова и "Хорошо темперированный клавир", первую часть которого будет интерпретировать Андраш Шифф, а вторую - Анджела Хьюитт. "Хорошо темперированный клавир" - одно из самых известных произведений Баха, которому в этом году исполняется 300 лет.

Бах - кантор церковного хора

Иоганн Себастьян Бах родился в немецком Айзенахе в марте 1685 года, а умер в 1750 году в Лейпциге, где в течение 27 лет служил кантором и руководил знаменитым хором мальчиков при церкви Святого Фомы. Основанный в 1212 году, этот церковный хор является одним из старейших в Германии. Несмотря на его 800-летнюю историю, счет канторов хора начинается с цифры один после Иоганна Себастьяна Баха.

Хор при церкви Святого Фомы традиционно открывает Баховский фестиваль, и на этот раз мальчиками будут исполнены произведения Иоганна Себастьяна Баха и его сына Карла Филиппа Эмануэля Баха (Carl Philipp Emanuel Bach). Интересно, что Баховский архив Лейпцига только что опубликовал новое полное издание произведений сына великого композитора.  

Первые Баховские фестивали отмечались семьей

Иоганн Себастьян Бах происходил из большой семьи музыкантов, где родственники вели активную деятельность в северной Германии, особенно на территории современных Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт. Раз в год семья собиралась на музыкальные семейные торжества. "Можно сказать, что Баховский фестиваль семья Баха и придумала", - говорит Михаэль Мауль. 

Интендант Михаэль Мауль

Интендант Михаэль Мауль

Девизом этого года "Bach - We Are Family" Баховский фестиваль подчеркивает идею большой музыкальной семьи. В этом году на нем прозвучат произведения предков и потомков великого композитора.

Кем были родственники Баха?

Иоганн Амброзиус Бах (Johann Ambrosius Bach), отец Иоганна Себастьяна, служил городским и придворным музыкантом. Двоюродный брат Иоганн Кристоф Бах (Johann Christoph Bach, 1642-1703) работал городским органистом в немецком Айзенахе и, как говорят, стал примером для Иоганна Себастьяна. В возрасте 10 лет будущий великий композитор потерял родителей и несколько лет жил и обучался игре на фортепиано у своего старшего брата Иоганна Кристофа Баха III (Johann Christoph Bach III, 1671 - 1721), который также был органистом.

Портрет Иоганна Себастьяна Баха

Портрет Иоганна Себастьяна Баха

Позже Бах собрал сочинения своих предков, а также произведения оказавших на него влияние композиторов в так называемый "Старый архив Баха". Одних только членов семьи Баха насчитывается 53 человека, и большинство из них были церковными или придворными музыкантами. В шести концертах на тему "Корни Баха" на Баховском фестивале прозвучат произведения его предков и тех, кто повлиял на его творчество.

Возвышение Баха до должности кантора

Среди различных музыкальных инструментов, которыми владел Бах, орган занимал первое место. Так, в 18 лет он получил свою первую должность органиста в Арнштадте. В 1714 году в Веймаре Бах был назначен концертмейстером, а затем и капельмейстером принца Леопольда Анхальт-Кётенского (Leopold von Anhalt-Köthen) в Кётене. Там же в 1722 году для своей второй жены он создал знаменитую "Нотную тетрадь для Анны Магдалены" и "Хорошо темперированный клавир".

В мае 1723 года Иоганн Себастьян Бах занял пожизненную должность кантора церковного хора в Лейпциге. Как преподаватель хора мальчиков храма Святого Фомы он должен был обеспечивать музыкальное сопровождение мессы по воскресеньям и праздникам. Бах сочинял в среднем по одной кантате в неделю, по крайней мере в течение первого года работы. Музыка, которая создавалась Иоганном Себастьяном как "утилитарная", сегодня называется "божественная", она вдохновляет слушателей по всему миру. Кстати, в 2023 году лейпцигские кантаты будут исполнены на Баховском фестивале отдельном циклом.

Именно в Лейпциге Бах написал свою Рождественскую ораторию и великие "Страсти". Фортепианные и органные сочинения Баха продолжали исполняться следующими поколениями музыкантов, а его вокальные произведения оказались почти забыты публикой вплоть до XIX века.

Ренессанс Баха в XIX веке

В XIX веке вокальную музыку Баха открыли заново. "Феликс Мендельсон Бартольди (Felix Mendelssohn Bartholdy) впервые исполнил великие "Страсти по Матфею" в Берлине в 1829 году, и слушатели были в полном восторге от этой сложной и одновременно такой впечатляющей музыки", - рассказывает Михаэль Мауль. Мендельсон Бартольди адаптировал произведение ко вкусам того времени и исполнил его в сокращенном варианте с большим оркестром.

Кантор хора мальчиков Андреас Райце

Кантор хора мальчиков Андреас Райце

Под управлением кантора Андреаса Райце (Andreas Reize) хор мальчиков церкви Святого Фомы исполнит "Страсти по Матфею" на Баховском фестивале 17 июня. DW будет транслировать концерт на канале DW Classic Music в Youtube

Баховские общества в мире

Ренессанс музыки Баха привел к созданию баховских обществ. Первым из них было "Лейпцигское общество Баха", среди основателей которого числились композиторы Роберт Шуман (Robert Schumann) и Ференц Лист (Franz Liszt).

В 1900 году в Лейпциге было основано "Новое баховское общество" ("Neue Bachgesellschaft"), которое и по сей день считает своей задачей популяризацию музыки Иоганна Себастьяна Баха.

По данным Баховского архива, на сегодня в Германии и в мире зарегистрировано более 300 баховских обществ. Новички среди них - "Общество Баха" ("Sociedad de Bach") в Парагвае, основанное в 2008 году, и японское "Общество Баха Ямагучи" ("Soft Bach Society Yamaguchi"), основанное в 2013-м. Дирижер и основатель собственного Баховского фестиваля Дэвид Чин (David Chin) с 2015 года ежегодно проводит его в Малайзии. 

Для интенданта Баховского фестиваля в Лейпциге Михаэля Мауля все это служит доказательством того, что музыка Баха и сегодня вдохновляет людей по всему свету: "Мы открываем все больше секретов, ведь у этой музыки - множество граней. Музыку Баха можно слушать снова и снова, изучать ее, и каждый раз вы будете находить новые оттенки и красоту". 

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    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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