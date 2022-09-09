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Илья Яшин на заседании суда в Москве (фото из архива)
Илья Яшин (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianchenko/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Суд продлил арест Илье Яшину по делу о "фейках" об армии РФ

Жан Рофе
1 ч. назад

Муниципальный депутат Илья Яшин, обвиняемый в "распространении заведомо ложной информации" о вооруженных силах РФ, останется под стражей до середины ноября. Его защита намерена обжаловать это решение.

https://www.dw.com/ru/sud-prodlil-arest-ile-asinu-po-delu-o-fejkah-ob-armii-rf/a-63070204

Басманный суд Москвы в пятницу, 9 сентября, продлил срок ареста муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по делу о "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ), сообщает в Telegram пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Яшин останется под стражей до 12 ноября.

Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Защита Ильи Яшина намерена обжаловать это решение. "Мы будем обжаловать, разумеется", - сказал РИА "Новости" адвокат Вадим Прохоров.

Повод для дела - эфир про массовые убийства в Буче

Басманный суд 13 июля по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заключить политика под стражу до 12 сентября. Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В московской квартире политика, отбывавшего административный арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции, был проведен обыск.

Наказание по статье 207.3 УК РФ предусматривает "лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".

"Никуда отсюда не уеду"

Илья Яшин был арестован 28 июня по статье о неповиновении полиции, он отбывал 15 суток ареста. Этот срок истек в ночь на 13 июля. Адвокат Вадим Прохоров 12 июля сообщил, что против Яшина было возбуждено уголовное дело.

В интервью журналисту Юрию Дудю Илья Яшин до ареста заявил: "На самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы, но еще меньше я хочу покидать свою страну. Я никуда отсюда не уеду".

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