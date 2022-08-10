Илья Яшин из московского СИЗО: Мой народ - тоже жертва режима Путина

Российский оппозиционный политик Илья Яшин, задержанный, как утверждают в полиции, за неповиновение требованиям полицейских, уже полтора месяца находится на решеткой. Через 15 суток после задержания - за несколько часов до выхода Яшина из спецприемника - стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело за публикацию фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Речь идет о сделанных им в стриме на YouTube-канале высказываниях по поводу гибели мирных жителей в украинской Буче. В случае признания виновным оппозиционеру грозит наказания вплоть до 7 лет лишения свободы.

Несмотря на давно существовавшую угрозу попасть за решетку, Илья Яшин, по его словам, сознательно остался в России и теперь рассчитывает превратить судебный процесс по его делу в политическую трибуну. О философском отношении к аресту, санкциях Запада в отношении РФ и новой мотивации президента Путина Илья Яшин рассказал в интервью DW. Вопросы и ответы были переданы в письменном виде через адвоката.

DW: Как вы свыкаетесь с мыслью, что сидеть в тюрьме вам, возможно, придется долго?

Илья Яшин: Помогают внутренняя мотивация и философский настрой. Я понимаю, что тюрьма и аресты несогласных - это важный и, видимо, неизбежный этап, который должно пройти наше общество на пути к свободе. Мы должны преодолеть свой страх, чтобы он перестал быть таким эффективным инструментом в руках власти. Нельзя превращаться в скот, который парализован страхом и безропотно повинуется кнуту погонщика. Поэтому в день ареста я обратился к сторонникам со словами: "Я не боюсь, и вы не бойтесь".

Знаю, что за мной правда. Вижу большую, очень искреннюю поддержку людей. И никогда еще не ощущал такой силы, как сейчас. Так что какой бы приговор ни озвучил в итоге судья, я уверен, что со всем справлюсь.

"Тюрьма и аресты - этап на пути общества к свободе"

- Вы остались в России, почти наверняка зная о скором аресте. Почему вас как политика не испугала угроза потерять сторонников из-за вынужденной изоляции?

- Думаю, что, наоборот, многих сторонников я бы потерял, уехав за границу. А ведь иной альтернативы для оппозиционного политика в России по факту нет: либо тюрьма, либо эмиграция. Обратите внимание: даже по официальным соцопросам (с учетом понятного страха респондентов), в нашей стране миллионы граждан выступают против войны. А среди молодых россиян таких и вовсе большинство.

Илья Яшин (фото из архива)

Это мой народ. Некоторые его представители могут уехать, но сам народ никуда не денется. И для меня важно быть здесь, вместе с людьми. Так я понимаю свою политическую ответственность. Да, за решеткой гораздо меньше возможностей обращаться к обществу. Зато ценность слов, сказанных здесь, увеличивается в разы. Постараюсь сделать так, чтобы тюрьма и суд стали моей политической трибуной. Молчать я точно не собираюсь.

- В последнее время в России число лиц, которых правозащитники признают политзаключенными, растет небывалыми темпами. Как это влияет на возможность позитивных перемен в стране?

- Не существует математической формулы, которая позволила бы спрогнозировать такие изменения. История - не точная наука. Но то, что тюрьмы в России забиты политзаключенными, определенно говорит об ослаблении Путина. Ведь если лидер не сомневается в собственной популярности, то он не боится критики и не нуждается в репрессиях.

Когда-то президент был уверен в своих силах и даже на уличные протесты реагировал спокойно. А сейчас ты можешь легко оказаться в колонии за неаккуратно сказанное слово. Ослабление Путина создает объективный шанс на перемены. Да, какое-то время можно удерживать власть силой и запугиванием. Но, во-первых, это не будет длиться вечно. А во-вторых, ты неизбежно запачкаешь свое имя грязью в учебниках истории. Хотя в случае Путина грязь давно уже смешалась с кровью.

"Элитарность демократической оппозиции - ловушка"

- Многие несогласные с курсом властей, часто это высококвалифицированные специалисты, сейчас уезжают из России. Значит ли это, что перемены в стране становятся все менее вероятными?

- С моей точки зрения, перемены не зависят от квалификации тех, кто уехал, и тех, кто остался. Ситуация сдвинется с мертвой точки, когда большинство граждан осознает, что дальше так жить нельзя. Когда это станет очевидно и водителю автобуса в Чите, и учительнице из Воронежа, и менеджеру в Петербурге, и рабочему "Уралвагонзавода". Демократические институты станут устойчивыми, только если большинство осознает свою прямую выгоду от их функционирования.

Элитарность демократической оппозиции - это ловушка, в которую мы не должны попасть снова. Настоящая задача оппозиции состоит в том, чтобы делать популярными идеи местного самоуправления, независимых профсоюзов, политического представительства. Показывать, какую практическую пользу приносят эти механизмы и насколько они эффективнее авторитарной системы.

Понимаю, что это чудовищно сложная задача. Но без ее решения у нас ничего не получится. Поэтому, кстати, я сам участвовал в муниципальных выборах и пошел работать на районный уровень. И других призывал следовать моему примеру.

- Опросы "Левада-центра" показывают, что после вторжения РФ в Украину заметно больше россиян стали одобрять работу Владимира Путина и направление развития страны. Почему это произошло и что заставит этих людей поменять свое мнение?

- Как я уже сказал, любые опросы сейчас надо анализировать со скидкой на опасения тех, кого опрашивают. Путин много лет приучал общество жить в страхе. Война и массовые аресты этот страх гипертрофировали. Вот представьте: вы сидите вечером дома и смотрите телевизор. Вам показывают солдат и стреляющие танки. Рассказывают, что Госдума опять ужесточила Уголовный кодекс, что арестован очередной оппозиционер или журналист. Вдруг звонит телефон, и незнакомый голос в трубке спрашивает: "Какое у вас, гражданин, отношение к президенту Российской Федерации?".

Учитывая атмосферу в стране, военную цензуру, удивительно, что кто-то вообще признается в антипатии к власти. А по опросу ВЦИОМ (от 25 февраля 2022 года. - Ред.), против войны (то есть против Путина) и вовсе выступают 55% граждан в возрасте 18-24 лет и 45% респондентов в возрасте 25-34 лет. Важно понимать, что для такого заявления в разговоре с социологом сегодня требуется мужество. И что многие люди предпочитают скрывать свое реальное отношение, опасаясь давления.

Кстати, думаю, что Путин и сам понимает иллюзорность своих рейтингов. Иначе бы не сажал всех подряд.

"Допускаю, что не вполне верно понимал мотивацию президента"

- В фильме "Срок" показан ваш спор с Ксенией Собчак, в ходе которого вы говорите, что "Наполеон мечтал создать великую империю, а Путин не создает великую империю. Он - про бабки". Учитывая вторжение в Украину - Путин уже не "про бабки" или никогда не был таким?

- С момента этого спора прошло десять лет, и есть ощущение, что Путин за это время пресытился деньгами. По некоторым оценкам, сегодня он - богатейший человек в мире. Допускаю, что я не вполне верно понимал мотивацию президента, хотя и сейчас считаю его предельно алчным человеком, который испытывает трепет перед деньгами и роскошью.

Но очевидно, что к жажде денег добавилось намерение занять выдающееся место в учебниках истории. Путин все чаще сравнивает себя с Петром Первым, с великими правителями. Конечно, он хочет остаться в памяти поколений крупной фигурой, императором. Одна проблема с этим планом: как говорится, не по Сеньке шапка. Критики Путина часто заявляют, что он создает империю зла. Только вот на практике у него получает банановая республика зла.

- В недавнем интервью вы сказали, что у Путина заканчиваются пряники для населения, остались только кнуты. Как долго россияне готовы терпеть кнуты?

- Такие вещи непредсказуемы. Народ в России терпелив и боится революций. Я часто привожу пример из сюжета "Редакции" Алексея Пивоварова о протестах дальнобойщиков. У одного из водителей сгорел дом, он буквально жил на пепелище. При этом отказывался участвовать в протестах из-за опасений, что станет хуже...

Но знаете, любому терпению рано или поздно приходит конец. Всегда есть психологический предел, за которым даже самый безобидный школьный ботаник даст сдачи хулигану. Метод кнута и пряника весьма эффективен, чтобы манипулировать обществом. Но одни лишь кнуты неизбежно приведут к сопротивлению, это вопрос времени.

- Когда Владимир Путин так или иначе лишится власти, откажется ли Россия от конфронтации с Западом и подавления несогласных с официальным курсом? От чего это зависит?

- Это зависит от того, кто сменит Путина во главе страны. А главное - удастся ли нам изменить государственную систему после его ухода. Если пост в Кремле займет очередной популист, который потребует сверхполномочий "для наведения порядка", то мы снова выйдем на тот же исторический виток. Боюсь, ценой этой ошибки станет развал России, потому что еще одного Путина страна просто не выдержит.

Понятно, что национальным интересам России соответствует не война, а сотрудничество с Западом. Как, между прочим, и с Востоком. У нашей страны уникальное географическое положение, мы можем выгодно торговать со всем миром. У нас есть все, чтобы радикально повысить уровень жизни, решить демографические проблемы, создать свободную и счастливую страну.

Что для этого нужно? Всего лишь работающая демократия и 50 лет мирного развития.

"Жесткие меры для разжигателей войны" и рука помощи российскому народу

- Некоторые европейские страны сейчас отказываются выдавать визы россиянам, крупные западные компании ушли из России. Как вы оцениваете политику Запада, направленную на изоляцию России? Не вызовет ли она у россиян обиду на Запад и не сплотит ли их вокруг президента?

- Решение западных лидеров наказать всех россиян за развязанную Путиным войну мне кажется, мягко говоря, спорным. Ощущение, что в этом решении больше эмоций, чем прагматического расчета. Кремлевская пропаганда, разумеется, извлекает из этого пользу, доказывая нашему обществу, что США и Европа мотивированы русофобией. Понятно, что такого рода санкции помогают лепить из Запада образ врага.

Гораздо более разумным мне представляется подход, предложенный в свое время Борисом Немцовым: страну не трогать, а негодяев наказывать. Жесткие меры в отношении воров, убийц и разжигателей войны должны сопровождаться открытой рукой, протянутой российскому народу. Потому что мой народ тоже является жертвой этого политического режима: часть его обманута, часть запугана, часть репрессирована. Не стоит отталкивать людей, им нужно показать альтернативу.

- За антивоенную позицию российских политиков отправляют за решетку. Допустимо ли для оппозиционеров в публичном поле избегать темы войны? Как оставаться честным и не сесть в тюрьму?

- Я не готов брать на себя роль чьей-то совести и указывать, как надо себя вести в этой драматической ситуации. Совесть у каждого своя. А я могу лишь мотивировать других личным примером. Лично для меня невозможно молчать во время преступной войны, невозможно отводить глаза и не пытаться остановить это безумие. Невозможно, даже если платой за такую позицию становится тюрьма.

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