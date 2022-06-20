Виктор Шендерович: Путин нашел у россиян "эрогенную зону"

Публицист и сатирик Виктор Шендерович был признан Минюстом России иностранным агентом в декабре 2021 года и покинул страну из-за угрозы уголовного преследования по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина. В программе "вТРЕНДde" Шендерович рассказал DW о том, почему Путин сравнивает себя с Петром I , где Кремль нашел “эрогенную зону” у россиян и какое будущее ждет страну. Спойлер - выбирать придется между “мишустиными” и “патрушевыми”, хотя у Навального тоже может быть своя роль.

Константин Эггерт: Владимир Путин фактически сравнил себя с Петром I. Все-таки еще 10 лет он бы не рискнул это сделать. Почему делает это сейчас?

Виктор Шендерович: Это Путин в развитии. То, что потом будут изучать историки вместе с психиатрами: как из этого по кличке "Моль" выросло вот это. У меня есть один из несостоявшихся сюжетов программы "Куклы", которую я придумал, как только Путин пришел к власти. Это легенда о Големе. Она о том, как один старый еврей - в чешской легенде не было фамилии Березовский - соорудил себе глиняное чудовище для работы по дому и начертал ему на лбу знак послушания. Но чудовище стерло этот знак, и все плохо закончилось.

Это классика: из ничтожеств и неудачников вырастают главные тираны. Это компенсация, ведь человеку большого масштаба не нужно чужое унижение. Если глазами Путина посмотреть: быть завклубом в Дрездене, служить в первом отделе Ленинградского университета, вербовать студентов, чтобы они стучали друг на друга - венец гэбэшной карьеры. Тебе скоро пятьдесят, ты никто и звать тебя никак. И вдруг зацепился. Какая-то сила начинает тащить тебя наверх.

Карикатура Сергея Елкина

- А какая это сила?

- Эта сила на самом деле - Кудрин. Но Путину кажется, что это Господь Бог, потому что начинается вертикальный карьерный взлет. Еще вчера ты - неудачник, которого не хотели видеть в Смольном. И вдруг ты в контрольном управлении (президента РФ. - Ред.), (глава. - Ред.) ФСБ, потом премьер. Это происходит невероятно стремительно. Когда он оказался в Кремле, то в первые дни даже не верил в это. Он оглядывался, озирался, весь его язык тела говорил о неуверенности, мол, "я правильно себя веду?".

А дальше начинается "Крошка Цахес": он говорит - все аплодируют, все в восторге. Вдруг возле его плеча возникают Гергиев, Жванецкий, Спиваков, художественная и театральная элита. Потом с ним разговаривают Джордж Буш и Ангела Меркель. Через какое-то время он выясняет, что можно прикупить за несколько кубометров газа немецкого канцлера и это не встречает сопротивления. Начинает идти карта: сто шесть долларов за баррель. Бен Ладен подсобил, который нужен Америке. Базы в Ульяновске? Пожалуйста. Вам нужно разговаривать с Пхеньяном? Пожалуйста.

И вдруг Путин понимает, что Запад отдаст Ходорковского, НТВ, все, что угодно за базы в Ульяновске, за газ в Европу. Он понимает, что он - кум королю. Потом выясняется, что можно скупать парламентами и министерствами. Канцлер Германии на подтанцовке!

- Ну хорошо, а что сейчас пошло не так?

- В какой-то момент, когда Путин наелся самоощущения, началась нормальная болезнь изоляции. Штука ведь не в том, что народу стало невозможно говорить правду, а в том, что он сам оказался отрезанным от реальной информации. Он уже лет десять получает только ту информацию, которую ему приятно читать. В какой-то момент у него меняется самоощущение: мюнхенская речь, 2007 год. Старуха не просто корыто хочет, а хочет стать царицею морской. Работает. Люди едят аннексию. Сначала пробную - осетинскую. И мир это съел. Потом Крым, который из хромой утки, нелегитимного человека, которого освистали в 2010 году на стадионе "Олимпийский", сделал Путина успешным "русским царем". Вдруг выясняется, что Запад это съел, выразив озабоченность.

- Вот ты считаешь, что 10-15 лет Путин получает только ту информацию, которую он хочет слышать. Но оторванность от реальности в государственной деятельности - это серьезно. Почему не случилось больших ошибок до этого и вроде все так гладко шло до сегодняшнего дня?

- Если говорить о российских интересах, то все пошло под откос быстро: дело Ходорковского, Беслан, отмена губернаторских выборов. С 2004 года под откос пошла вся демократическая линия развития России. Когда мы говорим "все было хорошо", то имеем в виду, что все было хорошо у авторитарного лидера Путина. Абсолютная власть - это мина-ловушка. Зайти на нее можно, а сойти - нет. Мина-ловушка взрывается, когда с нее сходишь. Ты на ней должен стоять уже до смерти. Путин не может как Клинтон уйти, играть на саксофоне, читать лекции. Эту развилку он прошел в 2012 году после разгрома Болотной площади шестого мая - узурпация власти, полицейский режим. Точка.

- Человек возглавляет 140 миллионную страну двадцать два года, это дольше Брежнева. В чем секрет такого длительного воздействия на российский народ?

- Путин и его гораздо более опытные, умелые политтехнологи нашли и разрабатывают "эрогенную зону" у нехитрого русского народа, к которой просто прикоснешься - он сразу стонет. Это тот самый особый путь, особая духовность, Византия. Есть такая Россия, которая дороже человеческих жизней, дороже чего угодно. И эта ментальность заставлять людей истекать слезами, затуманивает взор. Человек не видит ни своего кошелька, ни своего униженного положения.

Как крепостные Кирилла Петровича Троекурова, описанные Пушкиным. Они поротые, униженные и бесправные, но в диком кайфе от того, что их барин самый крутой и все его боятся. Но тут важно понимать: все-таки, когда мы слышим, что это такая русская ментальность, мол, "что поделать, рабский народ", то этот русофобский разговор как раз ведут власти. Это они нам говорят, "мы правим так, как здесь принято".

- Сейчас мы смотрим на события последних 3,5 месяцев: Буча, Ирпень, Мариуполь. Все эти трупы, мародерство... Все эти ужасы говорят, наверное, не только о состоянии армии, но о состоянии страны, откуда эта армия пришла, о состоянии более широких слоев людей. Разве нет?

- Разумеется. Но те, кто удивляются Буче, просто не читали Алексиевич, про Афган или доклады "Мемориала" по чеченским войнам, не читали "Тихий Дон" и сцену массового изнасилования, ничего не хотят слышать о совершенных в 1944-45 годах в Германии массовых изнасилованиях и убийствах. Это просто невыученные уроки. Буча - не исключение из нормы, это норма.

- Продолжу быть адвокатом дьявола. В таком случае власть может сказать, "если вы не хотите Бучу в России, вы должны нас поддержать".

- Это ловушка, потому что в России уже есть Буча. В виде тех же самых изнасилований в тюрьмах. Любого можно пристегнуть к батарее и сделать с ним, что угодно.

- С другой стороны, скажут, воюют контрактники и призывники из бедных регионов России. Они смотрят с неприязнью, наверное, не только на "врагов в Украине", но и на Москву, и Питер. Все это может выплеснуться в России?

- Разумеется. Это на меня уже выплеснулось, когда будущий герой Бучи ломал мне руки в Москве. Омоновец из депрессивного региона, для которого единственный способ карьерной лестницы - контракт в Росгвардии. Я не сравниваю меру насилия по отношению ко мне, а говорю только о социальном чувстве. Вот он оказался в Москве и может этим очкарикам поломать руки-ноги, потому что он "за Россию". Ему сказали, что "эти - против". И никакого закона уже нет. Но мне можно только сломать руку или мордой о кузов шваркнуть. Меня нельзя просто так убить, могут быть неприятности по службе. А в Буче "враги”...

- Зачем теперь Путину эта война, которая уже пошла не по плану. Почему он ее продолжает? Ведь его риски как государственного деятеля сильно повысились.

- Это наши риски повысились. Украина платит кровью и разрушениями. Европа будет платить миллиардами долларов. Его риски не повысились. У него нет выхода - он преступник. Он - организатор заказных убийств, или как минимум их покрывает. Он должен от 12 до 20 лет сесть за захват власти. Ему не жить на свободе, ему поздно уйти от власти. Если его поймают живым, то будут судить по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса. Он шантажирует и тактически побеждает. Запад, помогая Украине, дает ей миллиард долларов, а Путину на продолжение этой войны дает тридцать миллиардов за газ. Это очень своеобразная борьба с Путиным.

- К вопросу об экономической войне. Если бы директором санкций был Виктор Шендерович, то…

- То он бы давно с 2008 года, как минимум, сконцентрировал санкции на тех, кто принимает эти решения, на ближнем круге Путина. То, до чего Запад созрел только сейчас, боясь огорчить Владимира Владимировича. Эти санкции имеют практический смысл, потому что разрывают договор Путина с элитой. Договор, что Путин будет править в России, а он им представляет крышу в мире. Все, крыши больше нет.

- Ну и что? Где эти олигархи? Где восстание элит?

- Те олигархи, с которыми был первоначальный договор, уже не элита. Фридман, Авен и Абрамович - не элита. У них уже нет никаких рычагов воздействия. Если бы они все встали вместе с Ходорковским в 2002 году, то никакого Путина бы не было. Но поскольку все радовались обрушению "Ходора", легли к ногам (Путина. - Ред.), то он их всех развел и разломал. А те, кто сегодня элита - Патрушев, Бортников и другие - им поздно пить "Боржоми". Они такие же преступники, как и Путин.

- Что будет после Путина?

- Вариант первый. Россия осознает cвою чудовищную вину и начинает мучительно платить - деньгами и унижением. Идет по пути Германии, который занял примерно лет тридцать. Только через тридцать лет официальные немцы начали называть 1945 год - годом освобождения, а не поражения. Это будет мучительный образовательный процесс. Чтобы дети тех, кого сейчас выстраивают буквой Z в детском саду, стыдились. Это длинный процесс, но он может закончиться выходом в какую-то обратную сторону.

Второй вариант. Если Россия будет настаивать на своем имперском пути, то этот особый путь естественным образом закончится распадом. Представь, какой-нибудь 2040 год. Путина давно нет, но санкции продолжаются. Россия в изоляции, лежит пластом за обочиной мира: ни технологий, ни инвестиций, ничего. А ты губернатор, допустим, на Дальнем Востоке. У тебя огромные ресурсы, но никто их не покупает из-за санкций. Ты гниешь, потому что несешь коллективную ответственность за какого-то м******, который 20 лет назад поссорился со всем миром, развязал чуть ли не ядерную войну. Московский ОМОН прилететь на Дальний Восток и всех высечь уже не может, здесь собственный ОМОН, вросший в местные структуры. И дальше промышленники, бизнес, политики переглядываются и говорят: "какого черта?" И начинается распад.

- Кто придет после Путина?

- История выбирает человека под задачи, а не наоборот. Если случится федерализм, то тогда это может быть технический человек типа Мишустина, потому что центр принятия решений смещается. Если другая задача - то появится условный Бортников или Патрушев. Тот, кто будет дальше завинчивать гайки и держать изоляцию. Если задача будет продолжать настаивать на особом пути, на особой религии, на этом всем особом, то через какое-то время это лопнет, конечно.

Константин Эггерт и Виктор Шендерович в программе DW "вТРЕНДde"

- Один известный западный политолог сказал мне, что для Запада нужна Россия, которая будет в мире с собой и с соседями, желательно в границах 1991 года. А внутри это может быть не идеальная демократия, но, конечно, желательно без ГУЛАГа. Реальный ли этот вариант?

- Запад, собственно, этого и хочет. Было короткое романтическое время ухаживаний - Тэтчер, Горбачева, Клинтона. Период понимания, что Россия сложный партнер, но с ней можно разговаривать. Обсуждалось даже вступление России в НАТО. После того, как произошло то, что произошло, Россия стала для Запада как некоторая черная дыра. И задача Запада в том, чтобы эта черная дыра не затянула в себя все вокруг. Запад будто держит драчуна с ручонками на длинной вытянутой руке, но ручонок хулигана хватает дотянуться до Украины, до Белоруссии и так далее. Тактика Запада - честная позиция, вполне циничная, с точки зрения тех, кто говорит, "а что же вы не приходите на помощь?" Но у Байдена нет никаких обязательств передо мной и перед российскими гражданами.

- К вопросу о российских гражданах, российской оппозиции и эмиграции. Какое у нее будущее? Она сможет прийти к власти?

- Нет. Эмигрант, условный Томас Манн или Фейхтвангер, может быть символом культурного, морального сопротивления. Но эмигрант не может прийти к власти, это человек без рычагов. Вот Навальный сегодня - фактор российской политики, а Ходорковский - нет. Если политика внутри России изменится так, что будут востребованы Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Михаил Ходорковский, экономисты, социологи - огромная армия интеллектуалов, которая размазана, выброшена вон и маргинализирована - то это будет на благо России. Но снаружи невозможно прийти и взять власть.

- А может возникнуть демократическая оппозиция за пределами Кремля и региональных баронов? Как было в конце 80-х?

- Не думаю. Сейчас маятник идет в другую сторону. Все-таки история - инерционная штука. И прежде, чем маятник пойдет в сторону осознания демократических ценностей, он, к сожалению, пройдет через что-то популистское.

Ну, условно, вот есть Навальный, который совершенно не сахар, и очевидно, что это движение в правую сторону, исходя из общепринятых на Западе политических норм. Но когда меня упрекают за поддержку Навального, довольно далекого от меня по политическим воззрениям, я говорю, что мы сегодня пристегнуты батарее в "ментовке". Тот, кто к левой батарее пристегнут - левый, а тот, кто к правой - правый. Надо выйти на свободу, отстегнуть наручники от батареи и на свободе уже размежеваться по европейским правилам. Но понятно, что на свободе нас ждут не пряники, а жесткая схватка правых и левых популистов. Популярность Навального держится на социальном заострении, на том, что ты живешь бедно, а он живет богато. Но ведь эта точка не нарушение прав человека, да?

- Кто знает, каким Навальный выйдет из тюрьмы.

- Он меняется, очевидно, взрослеет. Я его помню пацаном, который вел нам вместе с Наташей Морарь концерт на Лубянке. Но заключение меняет. Ходорковский вышел другим. Это частности уже, важные, но частности. Конечно, не будет никакого Вацлава Гавела. Маятник еще пролетит в ту сторону сильно.

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин отмечает год Навального в тюрьме Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы в России: борьба с "Умным голосованием" - удар по мозгам? На выборах-2021 в России власти, судя по всему, больше всего боятся "Умного голосования". Сергей Елкин о том, как российские чиновники борются с проектом команды Алексея Навального.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы в России: где придумали "Умное голосование" Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь! Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным? Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Уволены за поддержку Навального. Когда метро работает на вылет СМИ сообщают о массовых увольнениях сотрудников московского метро, которые регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального. Сергей Елкин - о силовом ребрендинге столичной подземки.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Что еще Путин может приготовить для Навального? Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет? Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Что нужно знать о жизни Навального в Германии В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше? Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику? Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя? Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода? Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин? Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания. Автор: Наталья Позднякова

