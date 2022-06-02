Комментарий: Путин и Навальный - кто кого пересидит

В последний день мая стало известно, что Алексею Навальному предъявлено новое обвинение - в создании экстремистского сообщества. Дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса было возбуждено против основателя ФБК и его соратников еще в сентябре 2021 года, но обвинение Навальному предъявлено только теперь. По мнению следствия, критик Кремля создал сообщество, целью которого была "дискредитация органов государственной власти". Кроме того, он сам и его команда якобы призывали к экстремистской и даже террористической деятельности. Очевидно, так власти оценили антивоенную активность самого Навального и членов его команды, с первых же часов неизменно выступавших против войны в Украине и призывавших граждан России к ее осуждению.
Первое политическое дело Навального
Примечательно в новом обвинении то, что впервые за все годы противостояния Алексея Навального Владимиру Путину и российским властям на него завели чисто политическое дело. До сих пор обвинения против лидера оппозиции были исключительно уголовные - хищение, мошенничество, неуважение к суду, оскорбление ветерана и так далее. В этом просматривалась определенная логика: Путин отказывался признавать в своем оппоненте политика и упорно делал вид, что речь идет об обычном уголовнике.
Федор Крашенинников
Начав войну с Украиной, Путин, похоже, отказался даже от попыток казаться лучше, чем он есть. Став в глазах всего мира агрессором и военным преступником, президенту России действительно нет больше смысла переживать, что кто-то обвинит его еще и в политических преследованиях своих оппонентов. На фоне всего того, что творят российские солдаты в Украине, очередной суд над Навальным может и не попасть на первые полосы мировой прессы. Поэтому не удивительно, что именно сейчас, в дни войны, Навальный все-таки был официально обвинен в политических преступлениях.
По законам военного времени
Агрессивная война - всегда хороший повод усилить репрессии внутри страны, оправдывая их рассказами про шпионов, диверсантов и предателей, работающих на врагов и тем самым помогающим врагам убивать "наших солдат". Так вели себя все авторитарные режимы во все времена, и Путин в этом не оригинален.
Своих критиков и оппонентов Путин уже давно объявил наймитами Запада. Российская пропаганда полна болтовни про "пятую колонну" предателей и изменников, якобы подрывающих Россию изнутри в угоду ее врагам. Пропагандисты подводят обывателя к выводу, что противники существующих порядков - такие же враги, как и сопротивляющиеся российскому вторжению украинцы, и относиться к ним надо соответственно, "по законам военного времени". В этом смысле новые обвинения против Навального - еще и напоминание всем в России, как легко любое публичное выступление против Путина и его войны может аукнуться обвинениями в терроризме и экстремизме.
Кроме того, подготовка очередного суда над Навальным - это сигнал и Западу, и Украине, и всему миру: от Путина не надо ждать пощады тем, кто выступает против него. Никакие просьбы и заступничества не заставят его перестать мстить врагам, а тем более - попавшим ему в руки. И это надо помнить, ожидая анонсированный "суд" над взятыми в плен украинскими защитниками Мариуполя.
Сколько будет сидеть Навальный
Новое обвинение Алексею Навальному предъявили спустя неделю после того, как вступил в силу его предыдущий приговор - оппозиционер получил 9 лет колонии строгого режима. При этом изначально, напомним, он оказался в тюрьме по пресловутому делу "Ив Роше" - на два с половиной года, согласно оспоренному в ЕСПЧ приговору. На сегодняшний день он находится под стражей уже 500 дней - с того момента как был арестован при пересечении российской границы в январе 2021 года.
Теперь Алексею Навальному грозят 15 лет. В случае осуждения по новому делу сроки заключения по всем приговорам будут суммированы, но при любом раскладе раньше, чем через 9 лет, Навальный из тюрьмы выйти не сможет. Если, конечно, не случится чего-то чрезвычайного.
В команде политика уверены, что безотносительно решений судов, Навальный будет находиться в заключении до тех пор, пока власть в России будет оставаться в руках Путина. Именно президента России соратники Навального называют и его настоящим судьей, и его главным тюремщиком. Об этом и сам он пишет в передаваемых на свободу текстах - в присущей ему ироничной манере.
Если Путин сохранит власть еще много лет, то Алексею Навальному придется сидеть в тюрьмах долгие годы. Причем, не факт, что даже 15 лет - это предел, ведь новых обвинений и судов может быть еще очень много. Если же правление Путина не продлиться так долго, то можно вполне уверенно предсказывать, что и Навальный выйдет из заключения быстрее, чем хотелось бы его обвинителям.
В любом случае, Путин не оставил Навальному выбора - только ждать, пока дверь его камеры откроется. Себе, впрочем, он выбора тоже не оставил: после всего случившегося в последние годы, жизнь и свобода Владимира Путина напрямую связаны с его нахождением у власти.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как Путин отмечает год Навального в тюрьме
Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Выборы в России: борьба с "Умным голосованием" - удар по мозгам?
На выборах-2021 в России власти, судя по всему, больше всего боятся "Умного голосования". Сергей Елкин о том, как российские чиновники борются с проектом команды Алексея Навального.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Выборы в России: где придумали "Умное голосование"
Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии
The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!
Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?
Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Уволены за поддержку Навального. Когда метро работает на вылет
СМИ сообщают о массовых увольнениях сотрудников московского метро, которые регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального. Сергей Елкин - о силовом ребрендинге столичной подземки.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что еще Путин может приготовить для Навального?
Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?
Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента
Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе
Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?
Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что нужно знать о жизни Навального в Германии
В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?
Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?
Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант
Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
Автор: Наталья Позднякова