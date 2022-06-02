Комментарий: Путин и Навальный - кто кого пересидит

В последний день мая стало известно, что Алексею Навальному предъявлено новое обвинение - в создании экстремистского сообщества. Дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса было возбуждено против основателя ФБК и его соратников еще в сентябре 2021 года, но обвинение Навальному предъявлено только теперь. По мнению следствия, критик Кремля создал сообщество, целью которого была "дискредитация органов государственной власти". Кроме того, он сам и его команда якобы призывали к экстремистской и даже террористической деятельности. Очевидно, так власти оценили антивоенную активность самого Навального и членов его команды, с первых же часов неизменно выступавших против войны в Украине и призывавших граждан России к ее осуждению.

Первое политическое дело Навального

Примечательно в новом обвинении то, что впервые за все годы противостояния Алексея Навального Владимиру Путину и российским властям на него завели чисто политическое дело. До сих пор обвинения против лидера оппозиции были исключительно уголовные - хищение, мошенничество, неуважение к суду, оскорбление ветерана и так далее. В этом просматривалась определенная логика: Путин отказывался признавать в своем оппоненте политика и упорно делал вид, что речь идет об обычном уголовнике.

Федор Крашенинников

Начав войну с Украиной, Путин, похоже, отказался даже от попыток казаться лучше, чем он есть. Став в глазах всего мира агрессором и военным преступником, президенту России действительно нет больше смысла переживать, что кто-то обвинит его еще и в политических преследованиях своих оппонентов. На фоне всего того, что творят российские солдаты в Украине, очередной суд над Навальным может и не попасть на первые полосы мировой прессы. Поэтому не удивительно, что именно сейчас, в дни войны, Навальный все-таки был официально обвинен в политических преступлениях.

По законам военного времени

Агрессивная война - всегда хороший повод усилить репрессии внутри страны, оправдывая их рассказами про шпионов, диверсантов и предателей, работающих на врагов и тем самым помогающим врагам убивать "наших солдат". Так вели себя все авторитарные режимы во все времена, и Путин в этом не оригинален.

Своих критиков и оппонентов Путин уже давно объявил наймитами Запада. Российская пропаганда полна болтовни про "пятую колонну" предателей и изменников, якобы подрывающих Россию изнутри в угоду ее врагам. Пропагандисты подводят обывателя к выводу, что противники существующих порядков - такие же враги, как и сопротивляющиеся российскому вторжению украинцы, и относиться к ним надо соответственно, "по законам военного времени". В этом смысле новые обвинения против Навального - еще и напоминание всем в России, как легко любое публичное выступление против Путина и его войны может аукнуться обвинениями в терроризме и экстремизме.

Кроме того, подготовка очередного суда над Навальным - это сигнал и Западу, и Украине, и всему миру: от Путина не надо ждать пощады тем, кто выступает против него. Никакие просьбы и заступничества не заставят его перестать мстить врагам, а тем более - попавшим ему в руки. И это надо помнить, ожидая анонсированный "суд" над взятыми в плен украинскими защитниками Мариуполя.

Сколько будет сидеть Навальный

Новое обвинение Алексею Навальному предъявили спустя неделю после того, как вступил в силу его предыдущий приговор - оппозиционер получил 9 лет колонии строгого режима. При этом изначально, напомним, он оказался в тюрьме по пресловутому делу "Ив Роше" - на два с половиной года, согласно оспоренному в ЕСПЧ приговору. На сегодняшний день он находится под стражей уже 500 дней - с того момента как был арестован при пересечении российской границы в январе 2021 года.

Теперь Алексею Навальному грозят 15 лет. В случае осуждения по новому делу сроки заключения по всем приговорам будут суммированы, но при любом раскладе раньше, чем через 9 лет, Навальный из тюрьмы выйти не сможет. Если, конечно, не случится чего-то чрезвычайного.

В команде политика уверены, что безотносительно решений судов, Навальный будет находиться в заключении до тех пор, пока власть в России будет оставаться в руках Путина. Именно президента России соратники Навального называют и его настоящим судьей, и его главным тюремщиком. Об этом и сам он пишет в передаваемых на свободу текстах - в присущей ему ироничной манере.

Если Путин сохранит власть еще много лет, то Алексею Навальному придется сидеть в тюрьмах долгие годы. Причем, не факт, что даже 15 лет - это предел, ведь новых обвинений и судов может быть еще очень много. Если же правление Путина не продлиться так долго, то можно вполне уверенно предсказывать, что и Навальный выйдет из заключения быстрее, чем хотелось бы его обвинителям.

В любом случае, Путин не оставил Навальному выбора - только ждать, пока дверь его камеры откроется. Себе, впрочем, он выбора тоже не оставил: после всего случившегося в последние годы, жизнь и свобода Владимира Путина напрямую связаны с его нахождением у власти.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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