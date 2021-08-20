Комментарий: Война в Украине - продолжение политических репрессий в РФ

Главный оппозиционный политик России Алексей Навальный сообщил через своих адвокатов, что его готовятся перевести в колонию строгого режима в Мелехово Владимирской области. Эта ИК печально известна пытками и насилием в отношении заключенных. Навальный комментирует скорый перевод в колонию с присущим ему юмором, однако нельзя игнорировать факт: новость, которая раньше была бы на первых страницах главных медиа, сейчас остается в тени.

Мир с ужасом следит за тем, что происходит в Украине, позабыв о том, что режим Владимира Путина начинал свои агрессивные действия внутри самой России и проблема репрессий там никуда не делась.

Репрессии как декорации режима

В самом деле, даже приговор Алексею Навальному (9 лет колонии строгого режима) не смог перебить военную повестку, и это понятно. В ситуации, когда тысячи людей постоянно находятся под обстрелами, когда гибнут мирные жители, а целые населенные пункты ровняют с землей, сложно переживать за судьбу отдельного оппозиционера из России. Но наблюдать, сопереживать и бороться за него надо.

Татьяна Фельгенгауэр

Нынешняя "спецоперация" - продолжение той операции по зачистке политического и гражданского пространств, которую действующие власти России проводили долгие годы. Политические активисты либо в тюрьмах, либо были вынуждены уехать из страны. Уверена, многие могут рассказать, как пытались привлечь внимание к репрессиям внутри РФ в то время, когда западные страны охотно имели дело с Владимиром Путиным. Сейчас отделять внутреннюю повестку России от внешней невозможно. По сути, они зеркальны. Чем сильнее внешняя агрессия, тем выше градус репрессий внутри.

Почему же вы не протестуете?

На этом фоне упреки в том, что российские граждане не протестуют против действий руководства страны, выглядят несправедливо. Люди выходят каждый день - несмотря на то, что практически с самого начала боевых действий им угрожают уже не только и не столько штрафы, сколько уголовное преследование. Конечно, читателям и зрителям зарубежных СМИ хочется видеть картинки массовых протестов, но, зная уровень полицейского насилия в России и помня об угрозе угодить за решетку, каждый вышедший сегодня на улицу стоит нескольких сотен митингующих.

При этом даже о тех, кто продолжает выходить, говорят, кажется, только российские правозащитники из немногих оставшихся НКО. Адвокаты и общественные защитники буквально ночуют в судах, пытаясь помочь задержанным юридическими консультациями и представляя их на процессах, пока иностранные политики и общественные деятели сокрушаются из-за бездействия российские граждан.

На самом деле то, что происходит в России, мало волнует мировое сообщество (если это не передвижение Владимира Путина в сторону ядерного чемоданчика, конечно). Лилия Чанышева, Юрий Дмитриев и даже Алексей Навальный - это имена из далекой довоенной жизни. Даже арест и уголовное дело в отношении оппозиционного политика Владимир Кара-Мурзы оказались лишь небольшим эпизодом.

Обсуждение судеб всех этих людей сейчас кажется неуместным, но это ложное чувство. Именно сейчас проблема с политзаключенными должна быть на повестке дня, особенно учитывая то, что список их пополняется участниками антивоенных акций и теми, кто публично выступает против "спецоперации".

Автозак с удобствами

Очевидно, что ситуация с репрессиями внутри России будет лишь ухудшаться. Чем дольше продолжается война, тем активнее власти будут подавлять любое сопротивление или даже просто выражение мнения, отличающегося от официального.

Запугивание - это единственное средство, которое работает сейчас эффективно. Штраф за пустой лист бумаги, арест за пост в соцсетях, уголовное дело за активную антивоенную позицию - под этот каток попадает любой, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. Силовики - по-прежнему главная опора и надежда режима.

Апофеозом всей этой ситуации является позиция "придворной" правозащиты. Московский омбудсмен Татьяна Потяева с гордостью сообщила, что в городе появятся комфортабельные автозаки - с туалетами и кондиционерами. На фоне бесконечных новостей о пытках в колониях и массовых репрессиях это кажется торжеством гуманизма.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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