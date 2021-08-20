Комментарий: Война в Украине - продолжение политических репрессий в РФ

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Пока мировое сообщество сосредоточило внимание на агрессии России против Украины, репрессии в самой РФ интересуют разве что местных правозащитников, сетует Татьяна Фельгенгауэр.
Главный оппозиционный политик России Алексей Навальный сообщил через своих адвокатов, что его готовятся перевести в колонию строгого режима в Мелехово Владимирской области. Эта ИК печально известна пытками и насилием в отношении заключенных. Навальный комментирует скорый перевод в колонию с присущим ему юмором, однако нельзя игнорировать факт: новость, которая раньше была бы на первых страницах главных медиа, сейчас остается в тени.
Мир с ужасом следит за тем, что происходит в Украине, позабыв о том, что режим Владимира Путина начинал свои агрессивные действия внутри самой России и проблема репрессий там никуда не делась.
В самом деле, даже приговор Алексею Навальному (9 лет колонии строгого режима) не смог перебить военную повестку, и это понятно. В ситуации, когда тысячи людей постоянно находятся под обстрелами, когда гибнут мирные жители, а целые населенные пункты ровняют с землей, сложно переживать за судьбу отдельного оппозиционера из России. Но наблюдать, сопереживать и бороться за него надо.
Нынешняя "спецоперация" - продолжение той операции по зачистке политического и гражданского пространств, которую действующие власти России проводили долгие годы. Политические активисты либо в тюрьмах, либо были вынуждены уехать из страны. Уверена, многие могут рассказать, как пытались привлечь внимание к репрессиям внутри РФ в то время, когда западные страны охотно имели дело с Владимиром Путиным. Сейчас отделять внутреннюю повестку России от внешней невозможно. По сути, они зеркальны. Чем сильнее внешняя агрессия, тем выше градус репрессий внутри.
На этом фоне упреки в том, что российские граждане не протестуют против действий руководства страны, выглядят несправедливо. Люди выходят каждый день - несмотря на то, что практически с самого начала боевых действий им угрожают уже не только и не столько штрафы, сколько уголовное преследование. Конечно, читателям и зрителям зарубежных СМИ хочется видеть картинки массовых протестов, но, зная уровень полицейского насилия в России и помня об угрозе угодить за решетку, каждый вышедший сегодня на улицу стоит нескольких сотен митингующих.
При этом даже о тех, кто продолжает выходить, говорят, кажется, только российские правозащитники из немногих оставшихся НКО. Адвокаты и общественные защитники буквально ночуют в судах, пытаясь помочь задержанным юридическими консультациями и представляя их на процессах, пока иностранные политики и общественные деятели сокрушаются из-за бездействия российские граждан.
На самом деле то, что происходит в России, мало волнует мировое сообщество (если это не передвижение Владимира Путина в сторону ядерного чемоданчика, конечно). Лилия Чанышева, Юрий Дмитриев и даже Алексей Навальный - это имена из далекой довоенной жизни. Даже арест и уголовное дело в отношении оппозиционного политика Владимир Кара-Мурзы оказались лишь небольшим эпизодом.
Обсуждение судеб всех этих людей сейчас кажется неуместным, но это ложное чувство. Именно сейчас проблема с политзаключенными должна быть на повестке дня, особенно учитывая то, что список их пополняется участниками антивоенных акций и теми, кто публично выступает против "спецоперации".
Очевидно, что ситуация с репрессиями внутри России будет лишь ухудшаться. Чем дольше продолжается война, тем активнее власти будут подавлять любое сопротивление или даже просто выражение мнения, отличающегося от официального.
Запугивание - это единственное средство, которое работает сейчас эффективно. Штраф за пустой лист бумаги, арест за пост в соцсетях, уголовное дело за активную антивоенную позицию - под этот каток попадает любой, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. Силовики - по-прежнему главная опора и надежда режима.
Апофеозом всей этой ситуации является позиция "придворной" правозащиты. Московский омбудсмен Татьяна Потяева с гордостью сообщила, что в городе появятся комфортабельные автозаки - с туалетами и кондиционерами. На фоне бесконечных новостей о пытках в колониях и массовых репрессиях это кажется торжеством гуманизма.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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