Глава комитета бундестага назвала новое обвинение против Навального травлей

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Новое обвинение против Навального свидетельствует о паническом страхе Путина перед демократической оппозицией, заявила глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт.
Новое обвинение, выдвинутое против российского оппозиционного политика Алексея Навального, показывает, что президент России Владимир Путин испытывает панический страх перед демократической оппозицией, заявила в среду, 1 июня, председатель комитета германского бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt).
"Это не что иное, как политическое преследование и чистая травля. Цель Путина - никогда не допустить освобождения Навального. Дело Навального демонстрирует, прямо как под увеличительным стеклом, насколько человеконенавистнической и лживой является система Путина. Права человека, свобода слова и правовая система для российского режима лишь пустые слова и с начала агрессивной войны против Украины подавляются даже сильнее, чем прежде", - указала политик из Свободной демократической партии (СвДП).
Рената Альт подчеркнула, что Германия, как и прежде, выражает солидарность с российской демократической оппозицией. Она назвала одной из "центральных мер" недавнее решение правительства ФРГ облегчить въезд в Германию российским оппозиционерам.
Накануне Навальный, уже отбывающий девять лет в колонии, сообщил, что к нему приезжал следователь, который передал уведомление о новом уголовном деле. По словам политика, его обвиняют в создании экстремистской группы, "разжигании ненависти к чиновникам и олигархам", а также в призывах к несогласованным митингам. Алексей Навальный полагает, что ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время политик отбывает срок по делу "Ив Роше". Он должен выйти на свободу в 2031 году.
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