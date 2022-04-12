Комментарий: Борьба за молодежь в стране победившей геронтократии

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Обвинительный приговор экс-редакторам студенческого журнала DOXA показывает, что для российской власти критически важно контролировать молодые умы, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.
Суд в Москве приговорил к 2 годам исправительных работ бывших редакторов студенческого журнала DOXA. Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову признали виновными по делу о вовлечении подростков в митинги. Поводом для преследования молодых людей стал ролик, в котором редакторы DOXA требовали от властей перестать запугивать студентов перед протестами в январе 2021 года - тогда в страну возвращался оппозиционный политик Алексей Навальный. При этом несовершеннолетние свидетели, которых допрашивала сторона обвинения, признавали, что указанный видеоролик не смотрели.
Этот судебный процесс стал одним из символов обострения борьбы с независимо мыслящей молодежью. Зимой прошлого года главной целью Кремля было не допустить организованных и массовых акций в поддержку Алексея Навального.
Риторика геронтократов не менялась уже несколько лет: с первых по-настоящему больших акций сторонников оппозиционного политика власти убеждали, что Навальный вовлекает в протесты детей. Как следствие: старшеклассников и студентов начали запугивать, суля им самые разные проблемы, если они будут участвовать в митингах. Именно на фоне этих угроз и зазвучал особенно громко голос студенческого медиа DOXA. Молодые журналисты рассказывали о том, как преподаватели и руководство ВУЗов нарушают права студентов, угрожают им и незаконно отчисляют за политическую позицию. DOXA открыто поддерживала фигуранта "московского дела" Егора Жукова. Произошло то, чего так боится власть: молодежь думает независимо и не боится.
Приговор Арамяну, Гутниковой, Метелкину и Тышкевич выглядит сегодня особенно цинично. В то время, как обвинение так и не смогло внятно доказать, кого из несовершеннолетних вовлекли в неведомые противоправные действия редакторы DOXA, власти не стесняются использовать детей в своей пропаганде: детей самого разного возраста выстраивают буквой Z, фотографируют на фоне этого знака или даже выбривают Z на затылке. Особенно сильные эмоции вызвала новость о том, что буквой Z выстроили пациентов детского хосписа в Казани.
Параллельно власти тратят огромные ресурсы для того, чтобы контролировать школы. В учебных заведениях проводят классные часы, педагогом рассылают методички с "правильной" версией происходящего в Украине, детей просят писать письма солдатам или рисовать рисунки в поддержку российской армии. Специальное занятие с преподавателями даже провели Мария Захарова и Маргарита Симоньян: обе - активные пропагандистки "спецоперации в Донбассе".
DOXA продолжает свою работу. Молодые журналисты защищают права студентов и активно выступают против того, что Кремль называет "спецоперацией". Экс-редакторы студенческого журнала получили обвинительный приговор, но остались при своих убеждениях. Геронтократия, которая завела Россию в ситуацию, когда у каждого молодого гражданина отняли будущее, вряд ли добровольно сдастся. Но на стороне молодости - время.
Другой вопрос, успеет ли власть полностью промыть мозги тем школьникам и студентам, которые вынуждены регулярно слушать про "специальную операцию" и "денацификацию". Кто окажется сильнее в следующем поколении? Школьники, которые пишут донос на учительницу, или молодые люди, готовые ради веры в правду, справедливость и любовь, жертвовать своей свободой?
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: