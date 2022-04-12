Комментарий: Борьба за молодежь в стране победившей геронтократии

Суд в Москве приговорил к 2 годам исправительных работ бывших редакторов студенческого журнала DOXA. Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову признали виновными по делу о вовлечении подростков в митинги. Поводом для преследования молодых людей стал ролик, в котором редакторы DOXA требовали от властей перестать запугивать студентов перед протестами в январе 2021 года - тогда в страну возвращался оппозиционный политик Алексей Навальный. При этом несовершеннолетние свидетели, которых допрашивала сторона обвинения, признавали, что указанный видеоролик не смотрели.

Молодым тут не место

Этот судебный процесс стал одним из символов обострения борьбы с независимо мыслящей молодежью. Зимой прошлого года главной целью Кремля было не допустить организованных и массовых акций в поддержку Алексея Навального.

Татьяна Фельгенгауэр

Риторика геронтократов не менялась уже несколько лет: с первых по-настоящему больших акций сторонников оппозиционного политика власти убеждали, что Навальный вовлекает в протесты детей. Как следствие: старшеклассников и студентов начали запугивать, суля им самые разные проблемы, если они будут участвовать в митингах. Именно на фоне этих угроз и зазвучал особенно громко голос студенческого медиа DOXA. Молодые журналисты рассказывали о том, как преподаватели и руководство ВУЗов нарушают права студентов, угрожают им и незаконно отчисляют за политическую позицию. DOXA открыто поддерживала фигуранта "московского дела" Егора Жукова. Произошло то, чего так боится власть: молодежь думает независимо и не боится.

Вовлечение детей в политику: некоторым можно

Приговор Арамяну, Гутниковой, Метелкину и Тышкевич выглядит сегодня особенно цинично. В то время, как обвинение так и не смогло внятно доказать, кого из несовершеннолетних вовлекли в неведомые противоправные действия редакторы DOXA, власти не стесняются использовать детей в своей пропаганде: детей самого разного возраста выстраивают буквой Z, фотографируют на фоне этого знака или даже выбривают Z на затылке. Особенно сильные эмоции вызвала новость о том, что буквой Z выстроили пациентов детского хосписа в Казани.

Параллельно власти тратят огромные ресурсы для того, чтобы контролировать школы. В учебных заведениях проводят классные часы, педагогом рассылают методички с "правильной" версией происходящего в Украине, детей просят писать письма солдатам или рисовать рисунки в поддержку российской армии. Специальное занятие с преподавателями даже провели Мария Захарова и Маргарита Симоньян: обе - активные пропагандистки "спецоперации в Донбассе".

Кто победит?

DOXA продолжает свою работу. Молодые журналисты защищают права студентов и активно выступают против того, что Кремль называет "спецоперацией". Экс-редакторы студенческого журнала получили обвинительный приговор, но остались при своих убеждениях. Геронтократия, которая завела Россию в ситуацию, когда у каждого молодого гражданина отняли будущее, вряд ли добровольно сдастся. Но на стороне молодости - время.

Другой вопрос, успеет ли власть полностью промыть мозги тем школьникам и студентам, которые вынуждены регулярно слушать про "специальную операцию" и "денацификацию". Кто окажется сильнее в следующем поколении? Школьники, которые пишут донос на учительницу, или молодые люди, готовые ради веры в правду, справедливость и любовь, жертвовать своей свободой?

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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