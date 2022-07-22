Яшин, Белоцерковская и Лазарева включены в список "физлиц-иноагентов"

Министерство юстиции России включило оппозиционного политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву, а также Руслана Шаведдинова - экс-сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратника Алексея Навального в список "физлиц-иноагентов". Об этом сообщили в пятницу, 22 июля, в пресс-службе Минюста.

По версии министерства, все пятеро занимаются политической деятельностью и получают финансирование от Украины.

Руслан Шаведдинов назвал свое включение в реестр "подарком" на день рождения, который он отметил 22 июля.

Яшин - под арестом, остальные - за границей

Илья Яшин арестован до 12 сентября по делу "о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ), решение принял Басманный районный суд Москвы. Максим Кац в настоящее время находится за пределами России.

Следственный комитет РФ 16 марта сообщил, что завел в отношении Вероники Белоцерковской уголовное дело по той же статье, по которой проходит Яшин. Блогер объявлена российскими властями в международный розыск и арестована заочно. Она проживает во Франции.

Татьяна Лазарева находится в Испании.

Руслан Шаведдинов был объявлен в розыск МВД РФ в апреле, он также покинул Россию.

Всего в перечне Минюста фигурируют более десятка человек. Ранее он обновлялся 3 июня, в него был внесен бизнесмен Евгений Чичваркин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах", по которому этим статусом могут наделять лиц и без иностранного финансирования - достаточно будет объявить, что их деятельность находится под "иностранным влиянием". Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля. Он начнет действовать с 1 декабря.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

