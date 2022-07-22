Яшин, Белоцерковская и Лазарева включены в список "физлиц-иноагентов"

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Министерство юстиции России расширило список "физлиц-иноагентов", включив в него Илью Яшина, Максима Каца, Веронику Белоцерковскую, Татьяну Лазареву и Руслана Шаведдинова.
Министерство юстиции России включило оппозиционного политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву, а также Руслана Шаведдинова - экс-сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратника Алексея Навального в список "физлиц-иноагентов". Об этом сообщили в пятницу, 22 июля, в пресс-службе Минюста.
По версии министерства, все пятеро занимаются политической деятельностью и получают финансирование от Украины.
Руслан Шаведдинов назвал свое включение в реестр "подарком" на день рождения, который он отметил 22 июля.
Илья Яшин арестован до 12 сентября по делу "о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ), решение принял Басманный районный суд Москвы. Максим Кац в настоящее время находится за пределами России.
Следственный комитет РФ 16 марта сообщил, что завел в отношении Вероники Белоцерковской уголовное дело по той же статье, по которой проходит Яшин. Блогер объявлена российскими властями в международный розыск и арестована заочно. Она проживает во Франции.
Татьяна Лазарева находится в Испании.
Руслан Шаведдинов был объявлен в розыск МВД РФ в апреле, он также покинул Россию.
Всего в перечне Минюста фигурируют более десятка человек. Ранее он обновлялся 3 июня, в него был внесен бизнесмен Евгений Чичваркин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах", по которому этим статусом могут наделять лиц и без иностранного финансирования - достаточно будет объявить, что их деятельность находится под "иностранным влиянием". Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля. Он начнет действовать с 1 декабря.
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