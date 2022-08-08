Мосгорсуд оставил Илью Яшина под стражей

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на заключение Яшина под стражу до 12 сентября по делу о "фейках" про ВС РФ.
Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на заключение под стражу муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по делу о "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ). Постановление в понедельник, 8 августа, огласил судья Анатолий Королев.
"Решение Басманного суда от 13 июля оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - зачитал Королев. Заседание проходило в закрытом режиме.
Басманный суд Москвы 13 июля по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заключить политика под стражу до 12 сентября. Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В московской квартире политика, отбывавшего административный арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции, был проведен обыск.
Наказание по статье 207.3 УК РФ предусматривает "лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".
Илья Яшин был арестован 28 июня по статье о неповиновении полиции, он отбывал 15 суток ареста. Этот срок закончился в ночь на 13 июля. Адвокат Вадим Прохоров 12 июля сообщил, что против Яшина было возбуждено уголовное дело.
В интервью журналисту Юрию Дудю Яшин до ареста заявил: "На самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы, но еще меньше я хочу покидать свою страну. Я никуда отсюда не уеду".
Смотрите также: