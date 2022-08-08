 Мосгорсуд оставил Илью Яшина под стражей | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Мосгорсуд оставил Илью Яшина под стражей

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на заключение Яшина под стражу до 12 сентября по делу о "фейках" про ВС РФ.

Илья Яшин

Илья Яшин (фото из архива)

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на заключение под стражу муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по делу о "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ). Постановление в понедельник, 8 августа, огласил судья Анатолий Королев.

"Решение Басманного суда от 13 июля оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - зачитал Королев. Заседание проходило в закрытом режиме.

Повод для дела - эфир про массовые убийства в Буче

Басманный суд Москвы 13 июля по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заключить политика под стражу до 12 сентября. Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В московской квартире политика, отбывавшего административный арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции, был проведен обыск.

Наказание по статье 207.3 УК РФ предусматривает "лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".

"Никуда отсюда не уеду"

Илья Яшин был арестован 28 июня по статье о неповиновении полиции, он отбывал 15 суток ареста. Этот срок закончился в ночь на 13 июля. Адвокат Вадим Прохоров 12 июля сообщил, что против Яшина было возбуждено уголовное дело.

В интервью журналисту Юрию Дудю Яшин до ареста заявил: "На самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы, но еще меньше я хочу покидать свою страну. Я никуда отсюда не уеду".

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Яшин: Кадыров - "монстр, выращенный Путиным"  

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский: "Референдумы" на оккупированных территориях станут концом диалога с РФ  

Основатель Pink Floyd дал скандальное интервью о войне в Украине  

Британская разведка говорит о приближении новой фазы войны в Украине  