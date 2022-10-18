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Алексей Навальный, находясь в колонии, участвует в одном из судебных заседаний с использованием видеосвязи (архивное фото). Навальный одет в тюремную робу и помещен в клетку.
Алексей Навальный на одном из судебных заседаний с использованием видеосвязи (архивное фото)Фото: Meduza/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Кассационный суд утвердил Навальному девять лет колонии

Анна Мельникова
6 мин. назад

"Оставить без удовлетворения", - постановила судебная коллегия в ответ на кассационную жалобу адвокатов Навального. Ранее его осудили на девять лет колонии строгого режима, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили сетевое медиа Sotavision и агентство "Интерфакс".

"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - цитирует "Интерфакс" решение судебной коллегии. Sotavision передает, что адвокат Вадим Кобзев в жалобе указал на недоказанность вины Навального и нарушения со стороны судьи, оскорбление которой вменяют политику.

Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 млн рублей в марте. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве: политик якобы тратил на личные нужды средства, собранные для Фонда борьбы с коррупцией и сети штабов Навального, а также оскорбил судью на заседании по делу о клевете на ветерана. Московский городской суд отказал Навальному в апелляционной жалобе и утвердил этот приговор. Тогда адвокаты политика обратились в кассацию.

Сейчас Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово (Владимирская область). Администрация не дает ему конфиденциально общаться с адвокактами и постоянно отправляет в штрафной изолятор. В заключении Навального держат с момента возвращения в Россию в 2021 году: тогда ему сразу же заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправили в колонию №2 в Покрове.

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