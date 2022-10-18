Кассационный суд утвердил Навальному девять лет колонии
Анна Мельникова
6 мин. назад
"Оставить без удовлетворения", - постановила судебная коллегия в ответ на кассационную жалобу адвокатов Навального. Ранее его осудили на девять лет колонии строгого режима, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.
"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - цитирует "Интерфакс" решение судебной коллегии. Sotavision передает, что адвокат Вадим Кобзев в жалобе указал на недоказанность вины Навального и нарушения со стороны судьи, оскорбление которой вменяют политику.
Сейчас Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово (Владимирская область). Администрация не дает ему конфиденциально общаться с адвокактами и постоянно отправляет в штрафной изолятор. В заключении Навального держат с момента возвращения в Россию в 2021 году: тогда ему сразу же заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправили в колонию №2 в Покрове.