  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS
ПолитикаРоссия

Минобороны: Шойгу "совершил облет дислокации" войск РФ

Екатерина Венкина
46 мин. назад

По данным Минобороны РФ, Шойгу на вертолете "совершил облет районов дислокации" войск РФ. Когда состоялась инспекция, а также был ли Шойгу на территории Украины, - неизвестно.

https://p.dw.com/p/4L7aS

Российский министр обороны Сергей Шойгу на вертолете "совершил облет районов дислокации" войск РФ в войне с Украиной. Кадры в воскресенье, 18 декабря, разместило в Telegram Минобороны РФ.

В записи утверждается, что Шойгу "проверил передовые позиции", "пообщался с российскими военнослужащими" и поблагодарил личный состав за выполнение боевых задач.

На пункте управления группировкой министр, как утверждает Минобороны РФ, заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях. Речь шла, в частности, об обеспечения войск, размещении личного состава в полевых условиях, работе медицинских и тыловых подразделений.

Был ли Шойгу на территории Украины, - неизвестно

Между тем на кадрах видно лишь, как Сергей Шойгу заходит в вертолет, находится в салоне, присутствуют съемки ряда территорий с воздуха, а также летательного аппарата, совершившего посадку. 

Когда состоялся инспекционный облет, а также был ли Шойгу на территории Украины, - неизвестно. В сообщении отмечается лишь, что рабочая поездка проходила в Южном военном округе.

Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), консультирующего правительство ФРГ, ранее говорила, что солдаты, которых мобилизовали осенью, были "плохо подготовлены и плохо оснащены". Они, прежде всего, являлись "пушечным мясом" и по, всей видимости, принесли мало пользы российской армии, подчеркивала Кляйн.

NYT: Украинские военные нанесли удар по месту нахождения Герасимова

Американское издание The New York Times (NYT) ранее сообщило, что украинские военные нанесли удар по месту предполагаемого нахождения начальника российского Генштаба Валерия Герасимова во время его посещения позиций войск РФ. Герасимов не пострадал, в результате операции были убиты десятки российских военных, представители командования войск РФ стали избегать визитов к линии фронта, отметила NYT.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позднее заявил, что, по его данным, попытка покушения действительно была предпринята, это произошло во второй половине апреля - мае в Изюме Харьковской области.

Смотрите также:

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тяжелые бои за Бахмут, почему молчит Путин и примут ли 9-й пакет санкций на саммите ЕС. DW Новости

Тяжелые бои за Бахмут, почему молчит Путин и примут ли 9-й пакет санкций на саммите ЕС. DW Новости

В Брюсселе проходит последний в этом году саммит ЕС. Среди обсуждаемых тем - ценовой предел по газу, дополнительные санкции против Москвы, ускоренное расширение ЕС за счет балканских стран, помощь Украине. Российские политологи, в свою очередь, обсуждают, почему Владимир Путин отказывается выступать с посланием перед Федеральным собранием.
Политика15 декабря 2022 г.30:00 мин.
external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта?

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта?

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Папа римский Франциск (фото из архива)

Папа римский: Война в Украине скоро не закончится

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сталилитейный завод в Нидерландах

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Экономика и бизнес8 ч. назад
Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дает пресс-конференцию на первом в Германии СПГ-терминале

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

Экономика и бизнес21 ч. назад
ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Политика17 декабря 2022 г.
Монумент "Родина-мать" в Киеве

Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

Конфликты16 декабря 2022 г.
Справа налево - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС в 2022 году, Петр Фиала

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Конфликты16 декабря 2022 г.
Купянск после деоккупации

Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

Конфликты16 декабря 2022 г.
На главную страницу