Минобороны: Шойгу "совершил облет дислокации" войск РФ

По данным Минобороны РФ, Шойгу на вертолете "совершил облет районов дислокации" войск РФ. Когда состоялась инспекция, а также был ли Шойгу на территории Украины, - неизвестно.

Российский министр обороны Сергей Шойгу на вертолете "совершил облет районов дислокации" войск РФ в войне с Украиной. Кадры в воскресенье, 18 декабря, разместило в Telegram Минобороны РФ.

В записи утверждается, что Шойгу "проверил передовые позиции", "пообщался с российскими военнослужащими" и поблагодарил личный состав за выполнение боевых задач.

На пункте управления группировкой министр, как утверждает Минобороны РФ, заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях. Речь шла, в частности, об обеспечения войск, размещении личного состава в полевых условиях, работе медицинских и тыловых подразделений.

Был ли Шойгу на территории Украины, - неизвестно

Между тем на кадрах видно лишь, как Сергей Шойгу заходит в вертолет, находится в салоне, присутствуют съемки ряда территорий с воздуха, а также летательного аппарата, совершившего посадку.

Когда состоялся инспекционный облет, а также был ли Шойгу на территории Украины, - неизвестно. В сообщении отмечается лишь, что рабочая поездка проходила в Южном военном округе.

Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), консультирующего правительство ФРГ, ранее говорила, что солдаты, которых мобилизовали осенью, были "плохо подготовлены и плохо оснащены". Они, прежде всего, являлись "пушечным мясом" и по, всей видимости, принесли мало пользы российской армии, подчеркивала Кляйн.

NYT: Украинские военные нанесли удар по месту нахождения Герасимова

Американское издание The New York Times (NYT) ранее сообщило, что украинские военные нанесли удар по месту предполагаемого нахождения начальника российского Генштаба Валерия Герасимова во время его посещения позиций войск РФ. Герасимов не пострадал, в результате операции были убиты десятки российских военных, представители командования войск РФ стали избегать визитов к линии фронта, отметила NYT.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позднее заявил, что, по его данным, попытка покушения действительно была предпринята, это произошло во второй половине апреля - мае в Изюме Харьковской области.

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