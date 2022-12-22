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Выступление Владимира Зеленского перед КонгрессомФото: Carolyn Kaster/'AP Photo/picture alliance
ПолитикаУкраина

Зеленский: Мы победили Россию в битве за умы всего мира

Сергей Куприков
56 мин. назад

Президент Украины, выступая в Конгрессе США, поклялся, что его страна никогда не сдастся России.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совместном заседании Конгресса США вечером в среду, 22 декабря, поблагодарил Вашингтон за помощь, оказанную с начала боевых действий.

"Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива", - заявил он. Глава государства отметил преимущество России в боеприпасах, указав, что у Москвы "гораздо больше ракет и самолетов, чем когда-либо было у нас", но подчеркнул, что его страна "продолжает бороться за независимость и свободу". "Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - заверил он. "Мы победили Россию в битве за умы всего мира", - заявил Зеленский.

Зеленский: Если Россию не остановить, она нападет на союзников США

Он призвал США не прекращать поддержку, отметив, что Украина нуждается в поставках оружия и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что не собирается просить американских военных сражаться за украинцев, поскольку те "прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами". Следует отметить, что США пока не поставляли Украине подобные виды вооружения и воздерживаются от этого.

Президент Украины заявил в ходе выступления о необходимости усилить санкции против России. Если мы не остановим агрессора сейчас, предостерег Зеленский, то его нападение на союзников США станет лишь вопросом времени.

По окончании своей речи он вручил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг, переданный ему военными во время визита Зеленского в Бахмут.

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